Marché de la virtualisation mobile Étude détaillée de l’état de l’industrie et des informations clés sur les scénarios commerciaux d’ici 2028

Le principal facteur contribuant à la croissance du marché de la virtualisation mobile peut augmenter la pénétration des smartphones. Pour des données d’entreprise plus sécurisées et l’augmentation des attaques de logiciels malveillants sur les smartphones, l’utilisation de la virtualisation mobile a augmenté car elle offre une sécurité contre ces attaques.

Taille du marché – 2,91 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 15,3 %, tendances du marché – Demande croissante de solutions basées sur le cloud.

Le marché de la virtualisation mobile devrait passer de 2,91 milliards USD en 2020 à 9,03 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 1,9 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de sécurité et de robustesse des données, la numérisation croissante des lieux de travail et de la main-d’œuvre mobile avec divers systèmes d’exploitation, le besoin d’une productivité et d’une organisation efficaces des employés et la pénétration des services BYOD dans les entreprises pour isoler les données personnelles et professionnelles sont quelques-uns des facteurs moteurs de la marché. La demande croissante de solutions basées sur le cloud et la forte demande de virtualisation des mobiles à l’entreprise sont les opportunités de croissance potentielle de ce marché.

Les problèmes rencontrés par les entreprises pour le déploiement des difficultés de virtualisation mobile sont l’adoption de la technologie sur tous les appareils, le besoin d’une connectivité réseau à haut débit et le manque de sensibilisation. Cela pourrait être un facteur de restriction majeur pour le marché de la virtualisation mobile.

Les principaux acteurs du marché de la virtualisation mobile sont IBM Corporation (États-Unis), VMware, Inc (États-Unis), CA Technologies (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), Microsoft Corporation, Citrix Systems, Inc (États-Unis), Harman International Industries, Inc (États-Unis). ), BlackBerry Limited (Canada), AT&T Inc (États-Unis), Red Hat, Inc (États-Unis), Google LLC (États-Unis), Amazon.com, Inc (États-Unis), entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de la virtualisation mobile est segmenté par type d’application en entreprise et consommateur. Le segment grand public devrait connaître la plus forte croissance d’environ 16,5 % CAGR au cours de la période de prévision, en raison de sa gamme d’avantages pour les utilisateurs finaux, tels que l’isolement des données personnelles et professionnelles, les services BYOD dans les entreprises, etc.

Le marché de la virtualisation mobile est segmenté par technologie en hyperviseur, gestion des appareils mobiles et conteneur d’applications. Le segment des hyperviseurs devrait croître avec le TCAC le plus élevé d’environ 17,1 % au cours de la période de prévision, car il contribue à maximiser l’utilisation efficace des ressources informatiques telles que la bande passante du réseau, la mémoire et les cycles du processeur.

Le marché de la virtualisation mobile est segmenté par taille d’organisation en grandes et petites et moyennes entreprises. Les grandes et moyennes entreprises adaptent principalement les applications d’entreprise mobiles, en raison des avantages de la virtualisation en termes de réduction des coûts et de sécurité.

Le marché de la virtualisation mobile est segmenté par industrie verticale dans la vente au détail, les médias et le divertissement, la fabrication et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’informatique et les télécommunications, la BFSI, la santé et les sciences de la vie, le secteur public et l’éducation, l’énergie et les services publics et autres. Le segment qui devrait connaître une croissance d’environ 15,9 % au cours de la période de prévision est le segment de la vente au détail, des médias et du divertissement, la raison étant les problèmes croissants de confidentialité et de sécurité dans le même secteur. La virtualisation mobile dans ce segment peut améliorer la gestion d’une flotte mobile diversifiée, accroître l’engagement des clients, améliorer les opérations des magasins et accroître l’efficacité et la connectivité de la main-d’œuvre.

Le marché de la virtualisation mobile est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’APAC, qui abrite certaines grandes économies et pays en développement comme le Japon, la Chine et l’Inde, devrait connaître la plus forte croissance d’environ 17,8 % TCAC au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption défavorable des services et solutions de virtualisation mobile par les entreprises de cette région. , en raison du faible coût du matériel et de l’augmentation de la visibilité et de la flexibilité du réseau facilitées par la technologie.

Pour ce rapport, le marché a été divisé en segments sur la base de l’application type, technologies, taille de l’organisation, analyse verticale et régionale de l’industrie.

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Hyperviseurs

Conteneurs

Gestion des appareils mobiles

Type d’application Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Entreprise

Consommateur

Taille de l’organisation (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes -Sized Enterprises

Perspectives verticales de l’industrie (Revenus, USD ; 2018-2028)

Commerce de détail, médias et divertissement

Fabrication et gestion de la chaîne d’approvisionnement

Informatique et télécommunications

BFSI

Santé et sciences de la vie

Secteur public et éducation

Énergie et services publics

Autres

