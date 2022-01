Marché de la vidéo volumétrique en Europe 2022: croissance future, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus examinés dans la nouvelle analyse

Le marché de la vidéo volumétrique en Europe devrait passer de 403,82 millions de dollars US en 2021 à 2 241,29 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 27,7 % de 2021 à 2028. La vidéo à 360° est un type de technologie de contenu vidéo immersif et engageant, cette technologie permet aux téléspectateurs de déplacer l’affichage selon lequel le téléspectateur peut voir la vidéo à partir de n’importe quel angle désiré. Bien que l’évolution des médias immersifs progresse au cours des 50 dernières années; il a accéléré au cours des dernières années compte tenu de la croissance et du développement de la plate-forme et de la technologie ainsi que de l’évolution des périphériques matériels. De plus, la prise en charge de la bande passante élevée a permis l’utilisation de nouveaux médias 3D, y compris les applications vidéo 360° VR et l’immersion 3D.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

4Dviews Canon Inc. DGene Inc Dimension EF EVE HoloCap Imverse SA

Segmentation du marché de la vidéo volumétrique en Europe :

Marché vidéo volumétrique en Europe – Par capture volumétrique

Matériel

Unités de caméra

Unités de traitement

Unités de mise en réseau

Solution

Prestations de service

Marché de la vidéo volumétrique en Europe – Par application

Événements sportifs et divertissements

Médical

Signalisation et publicité

Commerce électronique

Jeux vidéo et eSports

Entraînement

Éducation

Streaming vidéo et réalités alternatives

Autres

Marché de la vidéo volumétrique en Europe – Par pays

Allemagne

La France

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

Le continent européen comprend plusieurs économies en développement telles que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie, entre autres. La partie occidentale de l’Europe est connue pour son meilleur niveau de vie, ce qui crée une demande pour des solutions technologiques avancées. L’amélioration de l’économie de la région augmente le soutien au déploiement d’autres solutions avancées telles que la vidéo à 360 degrés et l’AR/VR. Le marché européen est également en tête lorsqu’il s’agit d’adopter des technologies de pointe dans des marchés verticaux diversifiés. L’industrie du sport dans la région connaît de grandes opportunités de croissance supplémentaire en raison de l’augmentation de la base de fans de sports parmi les téléspectateurs et de l’émergence de nouvelles technologies pour offrir une meilleure expérience de visionnage. La base de fans de sports au Royaume-Uni, en France et en Allemagne est élevée, ce qui ouvre une plate-forme permettant aux chaînes sportives et aux fournisseurs de technologie de travailler en collaboration sur des vidéos à 360 degrés. En mars 2020, LaLiga a immergé les téléspectateurs dans le festival technologique du match phare El Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid et est devenue une première ligue à utiliser la vidéo volumétrique pour rejouer pendant le match en direct.

La vidéo volumétrique recrée des rediffusions 3D de tous les matchs et donne aux téléspectateurs une perspective distincte sous n’importe quel angle d’un terrain. LaLiga se livre également à tester la technologie vidéo volumétrique pour l’utiliser dans plus de jeux pour les rediffusions dans la période à venir. L’industrie du sport en pleine croissance est en hausse et, par conséquent, le niveau de promotion du sport auprès des téléspectateurs est également élevé. Ce facteur contribue fortement à la croissance de l’activité vidéo volumétrique. En outre, la disponibilité de la réalité virtuelle, des sports électroniques et de la vidéo over-the-top (OTT) sont quelques-uns des facteurs qui devraient renforcer l’importance de l’industrie des médias et du divertissement dans la région au cours de la période de prévision.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen de la vidéo volumétrique:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen de la vidéo volumétrique.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen de la vidéo volumétrique, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

