Marché de la viande de laboratoire 2022-2030 Demande, offre, croissance, revenus et opportunités jusqu’en 2030

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la viande de laboratoire 2022 explore l’analyse des données historiques ainsi que la taille, la part, la croissance, la demande, les revenus et les prévisions du marché mondial de la viande de laboratoire et estime la tendance future du marché sur la base de cette étude détaillée. L’étude partage les performances du marché à la fois en termes de volume et de revenus et ce facteur qui est utile et utile à l’entreprise.

Ce marché est encore en phase de développement et les produits ne sont pas encore disponibles dans le commerce. Cependant, ce scénario devrait changer dans un proche avenir avec l’assouplissement des réglementations concernant la viande de laboratoire. Le marché de la viande de laboratoire devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années en raison de la préférence croissante des consommateurs pour la consommation de substituts aux produits d’origine animale. Les préoccupations environnementales croissantes sont l’un des principaux moteurs du développement de la viande de laboratoire. Les impacts environnementaux de la viande de laboratoire sont nettement inférieurs à ceux de l’élevage traditionnel. Parallèlement à cela, les préoccupations croissantes concernant la cruauté envers les animaux pour la production de viande ont créé un impact précieux sur l’état d’esprit des consommateurs concernant la consommation de produits à base de viande. Les régions développées telles que l’Europe et l’Amérique du Nord enregistrent une consommation plus élevée de produits analogues à la viande, ce qui entraîne une forte croissance du marché de la viande de laboratoire dans les régions. La population sans cesse croissante et la demande alimentaire qui l’accompagne seront un autre facteur clé de la croissance du marché. La mise en œuvre de réglementations strictes pour les produits alimentaires naturellement adaptés devrait avoir une influence négative sur le développement de la viande de laboratoire. Par exemple, dans l’Union européenne, les nouveaux aliments tels que les produits à base de viande de laboratoire doivent passer par une période de test d’environ 18 mois au cours de laquelle une entreprise doit prouver à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) que son produit est sûr. De plus, les prix élevés des produits, l’acceptation des consommateurs et le manque de connaissances concernant la culture de viande in vitro entravent également la croissance du marché. Cependant, avec la croissance constante de l’industrie de la transformation alimentaire et du secteur de l’ingénierie tissulaire, il y aura des opportunités pour les acteurs du marché d’investir sur ce marché.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la viande de laboratoire en fonction du type de déploiement et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2030 pour le marché global de la viande de laboratoire pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Analyse des profils des entreprises du marché de la viande en laboratoire:

Biochimie Srl

Bioprox

Hansen Holding A/S

Viande Cracks Technologie GmbH

DSM

Lallemand inc.

Saveurs et parfums internationaux Inc.

Groupe Kerry

Système Sacco

Dalton Biotechnologies S.r.l.

…

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Viande de laboratoire. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché de la viande de laboratoire.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, dont l’alimentation et les boissons, et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme les gouvernements de différentes régions ont déjà annoncé le verrouillage total et l’arrêt temporaire des industries, le processus de production global en est affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global de la viande de laboratoire dans le monde. Ce rapport sur le «marché de la viande de laboratoire» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché de la viande de laboratoire et les prévisions jusqu’en 2030, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Marché de la viande de laboratoire segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

