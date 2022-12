Marché de la verrerie en Amérique du Nord – Taille, part, tendances du secteur, aperçu régional, perspectives commerciales, acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

L’étude de marché gagnante sur la verrerie en Amérique du Nord comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport d’étude de marché donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels via le rapport Verrerie Amérique du Nord.

Un rapport d’étude de marché international sur la verrerie en Amérique du Nord examine les entreprises et les fabricants compétitifs sur le marché mondial. Il étudie le marché par type de produit, applications et facteurs de croissance. De plus, le statut de l’industrie et les perspectives des principales applications, des utilisateurs finaux et de la zone d’utilisation sont également inclus dans l’étude de marché. Ce document de marché met en lumière divers aspects de la recherche marketing qui vont des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché, des estimations de parts de marché, du volume des ventes, des tendances émergentes, de la consommation de produits, des préférences des clients, des données historiques ainsi que des prévisions futures et de l’analyse des acteurs clés. Un rapport inébranlable sur la verrerie en Amérique du Nord contient des réponses à de nombreuses questions importantes que les entreprises peuvent se poser lorsqu’elles opèrent dans l’industrie de la verrerie en Amérique du Nord.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la verrerie devrait atteindre la valeur de 726 668,67 milliers de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. La «chaux sodée» représente le segment de matériau le plus important car ce type de verre offre des surfaces résistantes aux rayures. Le rapport sur le marché de la verrerie couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Définition du marché

Le verre est un matériau fragile et rigide qui est généralement clair ou translucide. Il peut être constitué d’un mélange de sable, de soude, de chaux ou d’autres minéraux. La méthode de formation de verre la plus typique consiste à chauffer les ingrédients bruts jusqu’à ce qu’ils deviennent un liquide fondu, puis à refroidir rapidement le mélange pour fabriquer du verre trempé. Les variétés de verre peuvent être classées en fonction de leurs qualités mécaniques et thermiques pour identifier les applications les plus adaptées.

Verre sodocalcique : Le verre sodocalcique est la forme de verre la plus couramment utilisée pour les vitres et les récipients en verre tels que les bouteilles et les bocaux pour les boissons, les aliments et certains produits de base.

Verre au plomb : Le verre au plomb est un verre avec un pourcentage élevé d’oxyde de plomb avec une clarté et une luminosité exceptionnelles.

Résistant à la chaleur : Le verre résistant à la chaleur est destiné à résister au stress thermique et est couramment utilisé dans les cuisines et les applications industrielles.

DEVELOPPEMENTS récents

En octobre 2020, Libbey Inc. a annoncé la confirmation d’un plan de réorganisation et prévoyait d’achever sa restructuration sous contrôle judiciaire et d’en sortir avec un bilan plus solide dans les semaines à venir. La société a fait cette annonce pour réussir dans l’environnement commercial actuel.

En octobre 2021, Lenox Corporation a acquis Oneida Consumer LLC avec sa marque de produits de table, notamment des couverts, de la vaisselle et des couverts. La collaboration a été entreprise pour commercialiser un portefeuille leader de marques et de produits innovants avec une notoriété client inégalée à travers un large éventail de canaux de vente au détail.

Portée du marché de la verrerie en Amérique du Nord

Le marché de la verrerie est segmenté en fonction du matériau, du style, du canal de distribution, de la gamme de prix et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par matériel

Un verre de soda au citron

Verre au plomb

Résistant à la chaleur

Les autres

Sur la base des matériaux, le marché de la verrerie est segmenté en verre sodocalcique, verre au plomb, résistant à la chaleur et autres.

Par style

Verre sans pied

Verres à pied

Utilisation quotidienne

Les autres

Basé sur le style, le marché de la verrerie a été segmenté en verre sans pied, verres à pied, usage quotidien et autres.

Par canal de distribution

B2B

Magasins spécialisés

Supermarchés/Hypermarchés

Commerce électronique

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de la verrerie a été segmenté en b2b, magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés, commerce électronique et autres.

Par gamme de prix

Moyen

Prime

Économie

Sur la base de la fourchette de prix, le marché de la verrerie a été segmenté en moyen, haut de gamme et économique.

Par utilisation finale

Hôtels & Restaurants

Bars & Cafés

Ménage

Cantines d’entreprise

Les autres

Analyse de la part de marché de la verrerie

Le paysage concurrentiel du marché de la verrerie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la verrerie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la verrerie sont Hrastnik1860, Oneida, Noritake China, Ocean Glass Public Company Limited, Lenox Corporatio, Treo.in, Libbey Inc, Fiskars Group, WMF (une filiale du Groupe SEB), Lifetime Brands, Inc. , Villeroy & Boch, Bormioli Rocco SpA, Wonderchef Home Appliances Pvt. Ltd., The Zrike Company, Inc., Shandong Hikingpac Co., Ltd., Addresshome, Stölzle Lausitz GmbH, Eagle Glass Deco (P.) Ltd., Degrenne. Cello World, MYBOROSIL, Jiangsu Rongtai Glass Products Co., Ltd., Cumbria Crystal, Garbo Glassware.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la verrerie

Le marché de la verrerie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, matériau, style, canal de distribution, gamme de prix et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la verrerie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la verrerie. Les États-Unis sont susceptibles d’être le marché de la verrerie d’Amérique du Nord à la croissance la plus rapide. L’infrastructure croissante, les développements commerciaux et industriels dans les pays émergents tels que les États-Unis sont crédités de la domination du marché. Avec le développement croissant dans les pays, le nombre de restaurants et de bars augmente, ce qui stimulera la demande de produits en verre dans la région Amérique du Nord.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Verrerie?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la verrerie?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Verrerie?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Verrerie?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la verrerie auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales de la verrerie?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

