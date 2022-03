Marché de la vérification d’identité – Analyse récente des tendances de l’industrie et des améliorations technologiques pour 2029

Ce rapport de marché a été publié après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. Ce rapport offre des informations sur le développement de la production, les ventes sur le marché, le commerce régional, le calcul des investissements, les opportunités d’investissement, les perspectives commerciales, la politique, le marché régional et d’autres caractéristiques importantes de l’industrie. Ce rapport de marché est généré avec la combinaison d’étapes qui utilise un bon mélange d’informations sur l’industrie, de solutions pratiques et des derniers outils et technologies. Ce rapport de marché sert tous les objectifs commerciaux et vous offre les meilleures études et analyses de marché réalisées avec les outils et techniques avancés.

Résumé du rapport

Le marché de la vérification d’identité devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 21 655,94 millions USD. d’ici 2028. La demande croissante d’activités de recherche et développement constitue un facteur majeur de croissance du marché de la vérification d’identité.

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

Structure du marché Moteurs de croissance Contraintes et défis Tendances des produits émergents et opportunités de marché Les Fiver Forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial de la réalité étendue dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, du composant, du type d’appareil, de l’industrie verticale, de l’utilisateur final et de la région.

Basé sur la technologie, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels pour 2021-2027 (historiques et prévisions) inclus dans chaque section.

Principaux concurrents de l’industrie: marché mondial de la vérification d’identité

Experian Information Solutions, Inc. (une filiale d’Experian plc), LexisNexis Risk Solutions Group, Thales Group, ZIGNSEC AB, AccuraTechnolabs, GB Group plc (« GBG »), Precise Biometrics AB, Finansiell ID-Teknik BID AB, IDEMIA, Equifax , Inc.,

Parcourez la table des matières en profondeur sur le «marché de la vérification de l’identité»

60- Tableaux

220- Figures

350 – Pages

Portée du marché, segments et prévisions du marché Vérification de l’identité

Par Composant (Solution et Services),

Type (non biométrique et biométrique),

Mode de déploiement (On-Premise et Cloud),

Taille de l’organisation (grandes entreprises et PME),

Vertical (BFSI, gouvernement et défense, énergie et services publics, vente au détail et commerce électronique, informatique et télécommunications, santé, jeux et autres),

Portée du marché de la vérification de l’identité et taille du marché

Le marché de la vérification d’identité est segmenté en fonction du composant, du type, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation et de la verticale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché de la vérification d’identité est segmenté en solutions et services. En 2021, le segment des solutions détenait une plus grande part du marché de la vérification d’identité en raison de facteurs tels que l’évolution vers la transformation numérique de divers secteurs, le besoin croissant de lutter contre la violation de données et la fraude, le soutien accru du gouvernement aux lois et réglementations sur la protection des données, nécessaires pour remplir KYC et la conformité AML et l’embarquement facile des clients ainsi que des employés. Sur la base du type, le marché de la vérification d’identité a été segmenté en non-biométrie et biométrie. En 2021, le segment de la biométrie détenait une plus grande part du marché de la vérification d’identité en raison de facteurs tels que la pénétration croissante des smartphones dans les pays en fusion et l’utilisation croissante de l’identification par empreintes digitales, la sécurité accrue des données protégées, l’amélioration de la sécurité de l’authentification pour lutter contre les nouvelles menaces, la dépendance croissante aux technologies numériques. , amélioration de la satisfaction client et tendance croissante aux solutions biométriques sans contact. Sur la base du mode de déploiement, le marché de la vérification d’identité a été segmenté en sur site et dans le cloud. En 2021, le segment sur site détenait une plus grande part du marché de la vérification d’identité, car le gouvernement et le secteur de la défense ainsi que diverses institutions financières préfèrent utiliser des solutions d’identité sur site, en raison des restrictions de la politique de sécurité, du partage de données et de la disponibilité du budget pour investir dans l’infrastructure. Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la vérification d’identité a été segmenté en grandes entreprises et PME. En 2021, le segment des grandes entreprises détenait une plus grande part du marché de la vérification d’identité en raison de facteurs tels que la protection contre l’augmentation des cas de blanchiment d’argent, la violation de données, le vol d’identité, le traitement sécurisé des transactions à haut risque, la conformité obligatoire à différentes réglementations et les paiements numériques protégés. Sur la base de la verticale, le marché de la vérification d’identité a été segmenté en BFSI, gouvernement et défense, soins de santé , jeux et autres. En 2021, le segment gouvernement et défense détenait la plus grande part du marché de la vérification d’identité en raison de facteurs tels que le besoin pressant de minimiser les cybermenaces, l’adoption d’une stratégie de défense contre la fraude basée sur les risques, la réduction de la propagation de fausses informations via des identités volées, la facilité de commodité dans le processus d’intégration des agences gouvernementales et assurer la sécurité des citoyens.

Quels sont les idées et les concepts couverts dans le rapport ?

Les bilans comptabilisés par l’ensemble des zones et les parts de marché enregistrées par chaque région sont mentionnés dans le rapport. L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions concernées ainsi que leur part de marché de consommation. Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie de la vérification de l’identité de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport. Analyse régionale du marché de l’industrie de la vérification d’identité: le marché de l’industrie de la vérification d’identité, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté en États-Unis, Europe, Japon, Chine, Inde et Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

Table des matières

Aperçu du rapport: il comprend les principaux acteurs du marché mondial de la vérification de l’identité couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport. Tendances de croissance mondiales : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché mondial de la vérification de l’identité. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où les tendances des prix marketing, la capacité, la production et la valeur de production du Marché de la vérification des identités mondial sont discutées. Part de marché par les fabricants :Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus des fabricants, la production et la capacité des fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants. Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés. Taille du marché par application : Outre un aperçu du marché de la vérification d’identité par application, il donne une étude sur la consommation sur le marché mondial par application. Production par région : ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Principaux points du rapport

L’estimation du marché de la vérification de l’identité de 2020 à 2026 a été fournie dans le rapport couvrant tous les aspects qui auraient un impact sur la croissance du marché. L’analyse des tendances a également été mentionnée dans le cadre du rapport. L’analyse de la part de marché de la vérification de l’identité des principaux acteurs du marché a ont été fournis dans le rapport Vérification de l’identité Les moteurs, contraintes et opportunités du marché ont été largement couverts dans le cadre de l’étude

Sources de données et méthodologie

Les principales sources impliquent les experts de l’industrie du marché mondial de la vérification de l’identité, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services d’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour recueillir et authentifier les informations qualitatives et quantitatives et déterminer les perspectives d’avenir.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

