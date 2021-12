Marché de la Validation du Nettoyage Pharmaceutique Croissance énorme de 22,8 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de +5% d’ici 2027 // Suez, Hach, Teledyne Tekmar, Avomeen, SGS SA

Les sociétés pharmaceutiques concentrent leurs efforts sur leurs installations de R & D et sont énergiques pour l’innovation afin de stimuler la découverte et la croissance de médicaments. La validation du nettoyage est une procédure qui consiste à trouver des preuves que les procédures de nettoyage des équipements de fabrication empêchent la contamination de la création.

La taille du marché mondial de la validation du nettoyage pharmaceutique devrait atteindre 22,8 milliards de dollars d’ici 2027 et devrait croître à un TCAC de + 5% sur la période de prévision 2021 à 2027.

La validation du nettoyage doit être correctement documentée pour établir une Bonne Répétition de fabrication Actuelle pour les produits pharmaceutiques finis.

Acteurs clés-

• Suez

* Hach

* Teledyne Tekmar

* Avomène

* SGS SA

* QPharma, Inc.

* Groupe ProPharma

* Merck KGaA

* Groupe Intertek PLC

* Kymos S.L.

* Société Shimadzu

* Société des Eaux

* Lucideon Limitée

Ce nouveau flot de changements dans la fabrication de produits pharmaceutiques est soutenu par quelques bonds en avant logiques. La FDA des États-Unis soutient ces avancées en choisissant un moyen plus sensé de respecter les directives qui aident la région à accélérer le débit des médicaments thérapeutiques et des médicaments qui sauvent des vies.

L’intérêt croissant pour les médicaments thérapeutiques s’ajoute à l’inondation populaire pour l’approbation du nettoyage pour garantir la sécurité des médicaments, les accumulations de filtres, les polluants et autres substances étrangères attendues, ce qui pourrait provoquer une souillure croisée du groupe produit par le passé. L’approbation du nettoyage étant une interaction nécessaire dans les processus de fabrication de médicaments, l’exigence de diffusion de la pleine conscience et d’enseignement des acteurs du marché de l’équivalent se développe.

La Société Internationale d’ingénierie Pharmaceutique (ISPE) pour diffuser la pleine conscience sur la révélation, les approbations et l’examen des médicaments, les dirigeants ont coordonné sa première Conférence ISPE APAC sur la fabrication pharmaceutique en septembre 2019 et sa deuxième sortie en septembre 2020, dans laquelle l’un des sujets clés abordés était l’approbation du nettoyage et le contrôle de la souillure croisée.

Les principes administratifs concernant la réception de l’approbation de nettoyage dans la fabrication de médicaments sont mis en place et révisés de manière significative par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA américaine) et l’Agence européenne des médicaments (EMA). L’EMA est un chef de file en ce qui concerne la création de principes d’approbation de nettoyage basés sur les risques pour prévenir les taches croisées dans les bureaux d’assemblage partagés.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché de la Validation du Nettoyage Pharmaceutique

Chapitre 2. Validation du Nettoyage Pharmaceutique Concurrence sur le Marché par les Acteurs /Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Type, par Application, par régions

Chapitre 4. Suivi des Ventes et des revenus du marché

Chapitre 5. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 6. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 7. Validation du Nettoyage Pharmaceutique Analyse de la Stratégie de Marché, Distributeurs / Commerçants

Chapitre 8. Validation du nettoyage Pharmaceutique Analyse des facteurs efficaces du marché

Chapitre 9. Validation du Nettoyage Pharmaceutique Taille du Marché et Prévisions

Chapitre 10. Conclusion

Chapitre 11. Annexe

