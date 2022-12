marché de la tronçonneuse devrait atteindre la valeur de 23,43 milliards USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la tronçonneuse qui augmentait à une valeur de 5,00 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 23,43 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 21,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, des prix l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, les avancées technologiques et l’analyse des brevets. L’Amérique du Nord domine le marché des tronçonneuses en raison de la demande croissante de tronçonneuses dans les secteurs de l’ameublement et de la construction de la région, en particulier aux États-Unis d’Amérique. L’Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance notable en raison de sa part importante du marché de la construction commerciale.

Une tronçonneuse est un outil mécanique portatif utilisé principalement pour couper du bois et des produits dérivés du bois. Il coupe avec des dents attachées à une chaîne rotative qui longe un guide-chaîne relié à un petit cylindre pour l’essence ou la batterie. Le rapport d’étude de marché sur les tronçonneuses examine de nombreux aspects importants liés au marché, à savoir; estimations de la taille du marché, meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, stratégies d’entrée de gamme, dynamique du marché, positionnement, segmentations, paysage concurrentiel et analyse comparative, analyse des opportunités, prévisions économiques, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs. Il s’agit du rapport d’étude de marché le plus approprié, le plus rationnel et le plus admirable, doté d’un dévouement et d’une compréhension des besoins de l’entreprise.

Le rapport de première classe sur le marché des tronçonneuses aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Ce rapport d’étude de marché comprend différents secteurs verticaux tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Il aide les entreprises à prendre des mesures décisives pour faire face aux menaces sur le marché de niche. Le rapport universel sur la tronçonneuse présente des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent adopter des stratégies durables et lucratives.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des tronçonneuses comprennent:

Makita USA Inc (États-Unis)

STIHL (Allemagne)

Hitachi Ltd. (Japon)

Zhejiang Zomax Garden Machinery (Chine)

STANLEY Infrastructure (États-Unis)

Oregon Tool Inc. (États-Unis)

Robert Bosch GmbH (Allemagne)

Groupe Husqvarna (Pays-Bas)

ECHO Incorporé (États-Unis)

Remington Arms Company, LLC (États-Unis)

Briggs & Stratton (États-Unis)

Artisan (États-Unis)

QVTOOLS (États-Unis)

TTI , Inc. (États-Unis)

Ce rapport sur le marché de la tronçonneuse fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tronçonneuses, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché des tronçonneuses et taille du marché

Le marché des tronçonneuses est segmenté en fonction du produit, de la longueur de la barre et de l’utilisation. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

À essence

À essence

Électrique

Longueur de barre

En dessous de 16 pouces

16-18 pouces

Au-dessus de 18 pouces

Utilisation

Abattage d’arbres

Tronçonnage

Taille

Sculpture sur bois

Sculpture sur glace

Construction

Autres

Marché de la tronçonneuse, par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Certaines des questions clés traitées dans ces Rapports sur le marché de la tronçonneuse:

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance que le marché portera au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui motivent la tronçonneuse ?

Quelle était la taille de la tronçonneuse émergente en valeur en 2022 ?

Quelle sera la taille de la tronçonneuse émergente en 2029 ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché tronçonneuse ?

Quelles tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement de la tronçonneuse mondiale ?

Quels sont le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de Tronçonneuse ?

Quelles sont les opportunités et les menaces de la tronçonneuse auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale de la tronçonneuse ?

Méthodologie de recherche : marché mondial de la tronçonneuse

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, l’analyse d’experts, l’analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de production, le scénario de la chaîne climatique, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de la mesure, de l’analyse globale par rapport à l’analyse régionale et de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Dynamique du marché des tronçonneuses

Conducteurs

Demande croissante de produits en bois qui entraîne une augmentation du taux de déforestation

Les niveaux croissants d’urbanisation, combinés à un taux croissant de déforestation pour le développement des infrastructures, stimulent actuellement la croissance du marché. En outre, l’augmentation du niveau de vie des consommateurs et l’importance croissante accordée à la décoration intérieure stimulent la demande de revêtements de sol, de panneaux, de toitures, etc. dans les applications de fabrication de meubles.

Mise en œuvre des réglementations sur la sécurité du travail et avancées technologiques dans la technologie des tronçonneuses

La mise en œuvre de réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité du travail pour prévenir les blessures et les accidents a entraîné l’émergence de variantes de produits compactes et légères. En outre, la préférence des consommateurs qui s’éloignent des scies à chaîne à essence traditionnelles pour se tourner vers des alternatives écologiques telles que les scies à chaîne à batterie et électriques poussera le marché encore plus loin.

Opportunité

Les entreprises du secteur cible se concentrent sur la croissance de leurs activités grâce à des stratégies telles que le lancement de produits avancés, l’expansion des capacités et de lourds investissements de production dans leurs installations, qui devraient prospérer bientôt à mesure que le marché mondial des scies à chaîne se développera. Cette tendance devrait étendre l’industrie mondiale de la tronçonneuse au cours des dix prochaines années. En outre, la demande dans les secteurs du meuble et de la construction stimulera la croissance de la tronçonneuse dans les années à venir.

Contraintes

Les prix élevés des matières premières, ainsi que les restrictions croissantes et les interdictions réglementaires, agiront comme des contraintes de marché pour la croissance de la tronçonneuse au cours de la période de prévision. Une moindre notoriété des produits constituera un frein à la croissance du marché des tronçonneuses au cours de la période de prévision.

