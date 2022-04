Marché de la trésorerie et de la gestion des risques 2021 | Tendances futures, demande continue, opportunités, segmentation et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport d’intelligence économique » Trésorerie et gestion des risques » de « The Insight Partners » contient des informations détaillées sur la dynamique affectant la valorisation du marché au cours de la période d’analyse. Il couvre également le paysage concurrentiel, la portée du marché et la segmentation du marché.

La gestion de la trésorerie et des risques comprend la gestion de la liquidité de l’entreprise et l’atténuation de ses risques financiers, opérationnels et de réputation. Il comprend un investissement ferme, une concentration, des décaissements et des activités de financement. La gestion de la trésorerie et des risques est la gestion liée au risque découlant du change, des prix des matières premières et des taux d’intérêt. Plusieurs entreprises dans le monde ont une politique de trésorerie formelle qui décrit les risques gérés et la manière dont ils sont gérés et il est important que l’exposition au marché financier soit calculée, reconnue et atténuée. Cela fournit une demande importante pour le marché de la trésorerie et de la gestion des risques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les besoins croissants de gérer une grande quantité de données de manière centralisée et l’adoption de la technologie d’intelligence artificielle basée sur le cloud dans la gestion de la trésorerie et des risques sont quelques-uns des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché de la gestion de la trésorerie et des risques. Cependant, le cyber-risque associé à la technologie est le principal facteur qui entrave la croissance du marché de la trésorerie et de la gestion des risques. En outre, l’adoption et l’intégration de nouveaux logiciels de gestion des risques par diverses entreprises à travers le monde, associées à la réduction des coûts d’exploitation, devraient stimuler la croissance du marché de la trésorerie et de la gestion des risques.

Entreprises citées :

Solutions financières Broadridge, Inc.

Technologie Calypso, Inc.

FIS (Fidelity National Information Services, Inc.)

Fiserv, Inc.

Kyriba Corp

Logiciel MORS

Oracle Corporation

PwC (PricewaterhouseCoopers)

Groupe Sage Plc

SAP SE

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de la trésorerie et de la gestion des risques est segmenté en fonction du composant, du type de déploiement, de la taille de l’entreprise, de l’application et de l’utilisateur final. Sur la base des composants, le marché est segmenté en solution, services. Sur la base du type de déploiement, le marché est un cloud segmenté, sur site. Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises, grandes entreprises. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en gestion de compte, gestion de la trésorerie et des liquidités, gestion de la conformité et des risques, gestion des ressources financières. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, vente au détail et commerce électronique, automobile, soins de santé, fabrication, autres.

Éléments clés que le rapport reconnaît :

Taux de croissance et taille du marché sur la période d’analyse.

Principaux facteurs stimulant et entravant l’expansion du marché.

Principaux vendeurs et fournisseurs du marché.

Analyse SWOT exhaustive de chaque entreprise.

Analyse PEST détaillée par région.

Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché de la trésorerie et de la gestion des risques.

Initiatives stratégiques prises par des acteurs de premier plan.

De plus, le rapport comprend une analyse exhaustive du marché et se termine par des estimations précises de la génération de revenus par chaque segment, pays, région et entreprise. Chaque détail qui pourrait s’avérer essentiel pour prendre des décisions stratégiques est mentionné ainsi que des solutions et des suggestions d’analystes experts. Chaque segment du marché est étudié de manière approfondie afin de fournir des connaissances fiables pour des investissements supplémentaires sur le marché.

