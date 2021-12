marché de la traçabilité alimentaire présentera une demande vigoureuse jusqu’en 2028 | Technologie Carlisle, Cognex Corporation, Picarro, Inc

Ce rapport sur le marché de la traçabilité alimentaire comprend également une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Peu de noms d’organisations de premier plan sont répertoriés ici – CH Robinson Europe BV., Bio-Rad Laboratories, Inc., Honeywell International Inc., DuPont, IBM, MASS Group., Merit-Trax Technologies, Bar Code Integrators, Inc., Carlisle Technology, Cognex Corporation, Picarro, Inc., SGS SA, Thermo Fisher Scientific, Zebra Technologies Corp., Datalogic SpA, FoodLogiQ, Infor, Mar-Kov Computer Systems Inc., STID et Impinj, Inc., entre autres acteurs mondiaux.

>>>> Accédez à l’exemple de rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-food-traceability-market&SB

Voyons pourquoi le rapport mérite d’être considéré-

Le marché de la traçabilité alimentaire devrait atteindre une valeur de 29,52 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 9,80% pour la période de prévision de 2021 à 2028. La mondialisation des produits alimentaires est le facteur responsable de la croissance du marché de la traçabilité alimentaire au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le système de traçabilité alimentaire permet de conserver l’enregistrement du flux de produits essentiellement destinés à la consommation humaine au cours du processus de production. La production et la distribution des aliments étant un processus difficile, les entreprises considèrent le système de traçabilité alimentaire comme le meilleur outil pour résoudre tous les défis liés à l’alimentation.

Parlez à un analyste : https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-food-traceability-market&SB

La montée des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire chez les consommateurs est l’un des principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché. De plus, l’augmentation des maladies d’origine alimentaire et des incidents de falsification des aliments entraîne de graves problèmes de santé et devrait donc stimuler la demande de marché de la traçabilité des aliments au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. la sécurité dans tous les pays ainsi que l’augmentation du cadre législatif sont également susceptibles d’alimenter la croissance du marché de la traçabilité alimentaire. En outre, l’augmentation de la contamination des traces et des rappels de produits assistés est un autre facteur qui devrait soutenir la croissance du marché de la traçabilité des aliments au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

De plus, les progrès technologiques rapides en matière de traçabilité alimentaire ainsi que la contribution du gouvernement pour l’adoption de systèmes de traçabilité alimentaire devraient générer diverses nouvelles opportunités pour le marché de la traçabilité alimentaire au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Avez-vous des exigences particulières concernant le rapport sur le marché de la traçabilité alimentaire ? Demandez à notre expert de l’industrie @ https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-food-traceability-market&SB

Comment cette analyse du marché aide-t-elle ?

Part de marché de la traçabilité alimentaire (régionale, produit, application, utilisateur final) à la fois en termes de volume et de revenus ainsi que TCAC

Paramètres clés qui stimulent ce marché et freinent sa croissance

Quels sont les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les opportunités et les menaces des fibres alimentaires auxquels ils sont confrontés

En savoir plus sur les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Pour obtenir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du «Marché de la traçabilité alimentaire» et de son paysage commercial

Réalise une segmentation globale du marché de la TRAÇABILITÉ ALIMENTAIRE : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par technologies (infrarouge, biométrie, système de positionnement global (GPS), identification par radiofréquence (RFID),

Codes-barres, communication en champ proche (NFC)),

Utilisateurs finaux (entrepôt, services gouvernementaux, fabricant, détaillant, agriculteurs, services de défense et de sécurité, autres),

Applications (produits de la mer, aliments frais et graines, produits de boisson, viande et volaille, produits laitiers, aliments en conserve ou en bouteille, autres)

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la traçabilité alimentaire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud L’Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Objectifs derrière l’achat du rapport de traçabilité des aliments : –

Ce rapport donne une enquête directe sur l’évolution des éléments ciblés.

Il donne un point de vue prospectif sur les éléments modifiés produisant ou limitant le développement du marché.

Il donne une évaluation sur cinq ans en fonction de l’évolution prévue du marché.

Il aide à comprendre les sections essentielles de la pièce et leur perspective.

Il donne une enquête ponctuelle sur les éléments changeants de la rivalité et vous permet de rester devant les concurrents.

Il aide à établir des choix commerciaux éclairés en ayant une connaissance complète du marché et en effectuant une enquête de haut en bas sur les fragments de marché.

Réponses aux questions clés dans cette étude approfondie – Taille, état et prévisions de la traçabilité alimentaire mondiale 2028

Quelle sera la taille du marché en 2028 et quel sera le taux de croissance ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Qu’est-ce qui motive la traçabilité alimentaire mondiale ?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs dans l’espace de traçabilité alimentaire mondiale ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du Global Food Traçabilité ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de la traçabilité alimentaire mondiale ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur la traçabilité alimentaire mondiale ?

Parcourez la table des matières avec des faits et des chiffres sur le marché de la traçabilité alimentaire à l’ adresse https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-food-traceability-market&SB