Marché de la traçabilité alimentaire jusqu’en 2028 Opportunités de croissance élevées | Tendances émergentes | Revue de l’industrie | Prévisions mondiales

Marché mondial de la traçabilité alimentaireLe rapport de recherche 2022-2029 est la dernière étude publiée par Data Bridge Market Research évaluant le marché, mettant en évidence les opportunités, l’analyse du côté des risques et s’appuyant sur une aide à la prise de décision stratégique et tactique. Ce rapport présente une évaluation approfondie de la traçabilité alimentaire, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. L’étude fournit des informations sur les tendances et le développement du marché, les moteurs, les capacités, les technologies et sur l’évolution de la structure d’investissement du marché mondial de la traçabilité alimentaire. Ce rapport accentue la taille du marché, la part, la demande, les revenus, les tendances régionales changeantes,

Le marché de la traçabilité alimentaire devrait atteindre une valeur de 29,52 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 9,80% pour la période de prévision de 2021 à 2028. La mondialisation des produits alimentaires est le facteur responsable de la croissance du marché de la traçabilité alimentaire au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le système de traçabilité alimentaire permet de conserver un enregistrement du flux de produits essentiellement destinés à la consommation humaine au cours du processus de production. Étant donné que la production et la distribution alimentaires sont un processus difficile, les entreprises considèrent le système de traçabilité alimentaire comme le meilleur outil pour résoudre tous les défis liés à l’alimentation.

La montée des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire chez les consommateurs est l’un des principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché. De plus, l’augmentation des maladies d’origine alimentaire et des incidents de falsification des aliments entraîne de graves problèmes de santé et devrait donc stimuler la demande de marché de la traçabilité alimentaire au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. En outre, l’augmentation des initiatives des organismes de réglementation pour améliorer les aliments la sécurité dans les pays ainsi que l’augmentation du cadre législatif sont également susceptibles d’alimenter la croissance du marché de la traçabilité alimentaire. En outre, l’augmentation de la contamination par les traces et l’assistance aux rappels de produits sont un autre facteur qui devrait soutenir la croissance du marché de la traçabilité alimentaire au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Marché de la traçabilité alimentaire Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont DuPont, IBM Corporation., United Electronics Co. LLC., MASS Group., Merit-Trax Technologies, CH Robinson Worldwide, Inc., Bar Code Integrators, Inc., Bio -Rad Laboratories, Inc., Carlisle Technology, Cognex Corporation, Picarro, Inc., SGS SA, Thermo Fisher Scientific, Zebra Technologies Corp., Datalogic SpA, FoodLogiQ, Infor., Mar-Kov Computer Systems Inc., STID, Impinj, Inc. et autres.

Avantages clés:

Ce rapport fournit une analyse quantitative des tendances, estimations et dynamiques actuelles jusqu’en 2021-2027, qui devrait aider à identifier les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction des revenus du marché individuel.

Les conditions du marché de la traçabilité alimentaire par région et par pays ont été analysées en détail dans le rapport.

Les acteurs clés du marché Traçabilité alimentaire ont été répertoriés.

Cette étude évalue le paysage concurrentiel et l’analyse de la chaîne de valeur pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques.

Une analyse approfondie de la segmentation du Marché de la traçabilité alimentaire au sein du marché a été fournie, qui devrait contribuer aux opportunités de marché existantes.

Objectifs du marché mondial de la traçabilité alimentaire:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Traçabilité alimentaire

2 Analyser et prévoir la taille du marché de la traçabilité alimentaire, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché de la traçabilité alimentaire pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché de la traçabilité alimentaire en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché de la traçabilité alimentaire

Marché mondial de la traçabilité alimentaire : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la traçabilité des aliments par régions

5 Analyse du marché mondial de la traçabilité des aliments par type

6 Analyse du marché mondial de la traçabilité des aliments par applications

7 Analyse du marché mondial de la traçabilité alimentaire par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la traçabilité des aliments

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la traçabilité alimentaire 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

