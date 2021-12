Marché de la tokenisation 2021 Tendances des technologies, des développements, des acteurs clés et de l’industrie d’utilisation finale jusqu’en 2028

Le marché mondial de la tokenisation est sur le point de croître à un TCAC élevé. Le rapport sur le marché de la tokenisation fournit une approche holistique de la valeur du marché, de la taille, des prévisions, des dernières tendances, des moteurs de croissance du marché, des contraintes, des opportunités et des défis. Le rapport comprend également une analyse des fournisseurs d’environ 10 fournisseurs. Le marché de la tokenisation devrait passer de 1378,8 millions de dollars US en 2020 à 6823,7 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 25,7% de 2020 à 2027.

Meilleurs joueurs clés : –

Broadcom, Inc

CipherCloud, Inc.

FUTUREX

Fiserv, Inc.

Micro Focus International plc

Société OpenText

Autre

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Dimensionnement du marché de la tokenisation

Prévisions du marché de la tokenisation

Analyse de l’industrie du marché de la tokenisation

Rapport sur le marché de la tokenisation par type de segmentation :

PME et grandes entreprises

Rapport sur le marché de la tokenisation par application de segmentation :

BFSI, commerce de détail, informatique et télécommunications, santé, gouvernement et autres

Points clés traités dans le rapport sur le marché de la tokenisation :

– Aperçu de la tokenisation, définition et classification Perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– Concurrence sur le marché de la tokenisation par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVTIPRE00003042-19 sur le marché de la tokenisation

– Part de tokenisation, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché de la tokenisation par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Tokenisation offre, consommation, exportation, importation par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Raisons d’acheter ce rapport

Le rapport fournit une compréhension détaillée de la demande mondiale du marché de la tokenisation d’un point de vue qualitatif et quantitatif, ainsi que des indicateurs dynamiques et leur impact potentiel sur le marché au cours de la période de prévision. Il fournit une analyse approfondie des principales entreprises du marché Tokenisation. Les moteurs du marché, les menaces, les défis et les opportunités pour le marché ont été traités dans le rapport. Les parts de marché des entreprises leaders, leurs capacités de production et les stratégies de croissance adoptées par celles-ci sont également incluses dans le rapport.

Informations clés transmises

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de COVTIPRE00003042-19 sur le marché de la tokenisation

Variables, tendances et moteurs du marché de la tokenisation

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.