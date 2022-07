Marché de la thérapie par compression par fabricants, régions, type et application, prévisions jusqu’en 2029

Le marché de la thérapie par compression a longtemps été une colonne vertébrale du traitement pour la prise en charge vasculaire et le traitement des plaies résultant d’une insuffisance veineuse. Divers avantages de la thérapie par compression comprennent la gestion de l’œdème et l’amélioration du retour veineux. Néanmoins, de nombreux patients ne peuvent pas tolérer les bas et les bandages compressifs couramment utilisés dans cette thérapie.

Le marché de la thérapie par compression devrait être dominé par les vêtements de compression. Cela est principalement dû à l’utilisation généralisée des vêtements de compression pour diverses causes, notamment les varices, l’œdème, la TVP et le lymphœdème, ainsi que la gestion de plusieurs maladies chroniques. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la thérapie par compression était évalué à 3,0 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 4,67 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Dynamique du marché de la thérapie par compression

Conducteurs

Augmentation du nombre de blessures et d’accidents sportifs

La thérapie par compression devient de plus en plus populaire en raison de variables telles que la prévalence croissante des blessures sportives, des accidents de la route, de la prise de poids excessive ou de l’obésité et de la nature statique à long terme du corps humain.

Augmentation de la population vieillissante

De plus en plus dans la population gériatrique qui souffre d’arthrite en raison de l’apparition d’autres maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques , le diabète et l’obésité, qui nécessitent une thérapie de compression dans leur vie quotidienne pour mener une vie meilleure.

Développements technologiques récents

Développements technologiques rapides dans le traitement des plaies, ainsi qu’une augmentation du nombre de cliniques de soins préventifs et de réadaptation qui utilisent ce type de thérapie pour les patients.

Opportunités

En outre, la sensibilisation accrue des patients aux options de traitement devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de la thérapie par compression dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’accessibilité des traitements de substitution devrait en outre entraver la croissance du marché de la thérapie par compression au cours de la période ciblée. Cependant, la conformité réduite en raison de l’inconfort du porteur pourrait encore remettre en question la croissance du marché de la thérapie par compression dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché de la thérapie par compression fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la thérapie par compression, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la thérapie par compression et taille du marché

Le marché de la thérapie par compression est segmenté en fonction de la technique, du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technique

Thérapie de compression statique

Thérapie par compression dynamique

Sur la base de la technique, le marché de la thérapie par compression est segmenté en thérapie par compression statique et thérapie par compression dynamique.

Produit

Vêtements de compression

Bandes de compression

Pompes à compression

Bretelles de compression

Pompes à compression

Sur la base du produit, le marché de la thérapie par compression est segmenté en vêtements de compression, bandes de compression, pompes de compression, orthèses de compression et pompes de compression. Les vêtements de compression ont en outre été sous-segmentés en bas de compression, bandages et enveloppements de compression et autres.

Application

Traitement des varices

Traitement de la thrombose veineuse profonde

Traitement du lymphœdème

Traitement des ulcères de jambe

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de la thérapie par compression est segmenté en traitement des varices, traitement de la thrombose veineuse profonde, traitement du lymphœdème, traitement des ulcères de jambe et autres.

Utilisateur final

Pharmacies et détaillants

Hôpitaux et Cliniques

Plateformes de commerce électronique

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la thérapie par compression est segmenté en pharmacies et détaillants, hôpitaux et cliniques et plateformes de commerce électronique.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la thérapie par compression

Le marché de la thérapie par compression est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technique, produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la thérapie par compression sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la thérapie par compression en raison de l’augmentation de la population vieillissante et de la prévalence croissante des troubles veineux chroniques et de l’obésité. En outre, la survenue d’un remboursement gouvernemental approprié stimulera davantage la croissance du marché de la thérapie par compression dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché de la thérapie par compression en raison de l’augmentation des investissements en recherche et développement par les principaux acteurs clés. De plus, des initiatives continues pour commercialiser des produits par rapport à un prix inférieur devraient encore propulser la croissance du marché de la thérapie par compression dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapie par compression

Le paysage concurrentiel du marché de la thérapie par compression fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la thérapie par compression.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la thérapie par compression sont :

medi GmbH & Co. KG (Allemagne)

Medtronic plc (Irlande)

GROUPE SIGVARIS. (NOUS)

Juzo (Allemagne)

PAUL HARTMANN AG (Allemagne)

3M (États-Unis)

Spectre Santé. (Inde)

SYSTÈMES DE BIOCOMPRESSION (ÉTATS-UNIS)

Gottfried Medical, Inc. (États-Unis)

BSN médical (Allemagne)

Arjo. (Suède)

DJO, LLC (États-Unis)

Tactile médical (États-Unis)

SANYLEG SRL a socio unico (Italie)

Cardinal Santé. (NOUS)

Devon Medical Products (États-Unis)

THUASNE SAS (États-Unis)

ACI Medical, LLC (États-Unis)

Ofa Bamberg GmbH (Allemagne)

Mego Afek AC Ltd. (Israël)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

