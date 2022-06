Marché de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx) Impact de Covid-19 sur l’industrie, le taux de croissance, le fournisseur, la dynamique du marché et les prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport couvre le scénario actuel et les perspectives de croissance du marché mondial et comprend une discussion sur les principaux fournisseurs opérant sur le marché. Il a l’intention de fournir une perspective à 360 degrés de ce marché concernant la technologie de pointe, les avancées clés, les moteurs et les contraintes et les tendances prospectives avec analyse d’impact. Cette étude analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée. Ce rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché.

Le marché mondial des thérapies numériques sur ordonnance (DTx) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,20% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la recherche et des études cliniques accélère la croissance du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx).

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Prescription Digital Therapeutics (PDTx)

Le paysage concurrentiel du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx).

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) sont Omada Health, Inc., ResMed, SAMSUNG, GAIA AG, Pear Therapeutics, Inc., Bluestar de Welldoc, Solera Network, Akili Interactive Labs, Inc., Better Therapeutics, LLC, BigHealth, Biofourmis, Click Therapeutics, Inc., Happify, Inc., Limbix Health, Inc., Naturalcycles Nordic AB, NuvoAir AB, Sensyne Health plc, Voluntis et Xealth parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

La thérapeutique numérique sur ordonnance peut être considérée comme une nouvelle méthode de traitement qui permet aux implémentations logicielles de traiter rapidement une maladie grave. Il est conçu de manière à fournir un traitement fondé sur des preuves partout et à tout moment et même à offrir aux cliniciens des données en temps réel sur les progrès du patient.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’incidence des maladies dans le monde. En outre, l’augmentation des accords régissant les thérapies numériques par les autorités gouvernantes devrait en outre amortir la croissance du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx). D’autre part, le caractère inabordable des thérapies numériques devrait en outre entraver la croissance du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) au cours de la période.

En outre, l’augmentation des besoins en raison de leur efficacité élevée en matière de dépenses offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) dans les années à venir. Cependant, la faiblesse du budget de la santé dans quelques pays à revenu intermédiaire pourrait encore remettre en question la croissance du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) dans un avenir proche.

Le rapport sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché et taille du marché de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx)

Le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en fonction du mécanisme, de la catégorie, du traitement, des logiciels, des services, de l’accessibilité des applications, du type d’application, de l’application et des patients. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du mécanisme, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en mécanismes d’entrée et mécanismes de sortie.

Sur la base de la catégorie, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en augmentation des médicaments et remplacement des médicaments.

Sur la base du traitement, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en traitement ambulatoire et en monothérapie.

Sur la base des logiciels, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en logiciels pour les affections respiratoires, logiciels pour la santé mentale, logiciels pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, logiciels pour le diabète et autres.

Sur la base des services, le marché des thérapeutiques numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en microservices comportementaux et en microservices médicaux.

Sur la base de l’accessibilité des applications, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en Android, iOS et Windows.

Sur la base du type d’application, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en application native et application Web.

Sur la base de l’application, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en trouble lié à l’utilisation de substances (SUD), trouble lié à l’utilisation d’opioïdes (OUD), trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH), maladie d’Alzheimer, trouble dépressif majeur (MDD), insomnie, épilepsie, trouble du mouvement, sclérose en plaques, migraine, trouble du spectre autistique, oncologie, inflammation, respiratoire, cardiovasculaire, gestion de la douleur, conditions métaboliques et autres.

Sur la base des patients, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en enfants et adultes.

Analyse au niveau du pays du marché de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx)

Le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, mécanisme, catégorie, traitement, logiciel, services, accessibilité des applications, type d’application, application et patients, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) .

L’Amérique du Nord domine le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) en raison de l’augmentation de la recherche et du développement en cours sur les thérapies numériques sur ordonnance (PDTx). En outre, l’afflux de nouvelles start-ups stimulera davantage la croissance du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) dans la région au cours de la période de prévision. L’Europe devrait observer une croissance significative du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) en raison des progrès de la structure de remboursement des thérapies numériques. De plus, les initiatives prises par le gouvernement pour soutenir les progrès technologiques devraient encore propulser la croissance du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

