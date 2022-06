Marché de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx) Acteurs clés de l’industrie mondiale, part, tendance, segmentation et prévisions jusqu’en 2029

Les thérapies numériques sur ordonnance sont une stratégie unique qui permet aux implémentations logicielles de traiter rapidement des maladies majeures. Il est conçu pour fournir un traitement fondé sur des preuves à tout moment et en tout lieu et fournir aux médecins des données en temps réel sur les progrès des patients. Des thérapies numériques sur ordonnance ont été développées et sont en cours de développement pour une variété de maladies, y compris les troubles liés à l’utilisation de substances (SUD), les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes (OUD), le TDAH, le trouble dépressif majeur (TDM), l’insomnie , la sclérose en plaques, l’oncologie, la migraine , l’épilepsie, les troubles du spectre autistique et les maladies cardiovasculaires. Les patients ayant diverses demandes non satisfaites peuvent trouver que les thérapies numériques sur ordonnance sont l’aspect le plus crucial de leur vie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) était évalué à 3,239 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 14,21 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. avec des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Portée du marché mondial de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx)

Le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en fonction du mécanisme, de la catégorie, du traitement, des logiciels, des services, de l’accessibilité des applications, du type d’application, de l’application et des patients. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Mécanisme

Mécanismes d’entrée

Mécanismes de sortie

Catégorie

Augmentation des médicaments

Remplacement de médicaments

Traitement

Traitement ambulatoire

Monothérapie

Logiciel

Logiciel pour les conditions respiratoires

logiciel de santé mentale

Logiciel pour le trouble de consommation d’opioïdes

logiciel de diabète

Les autres

Prestations de service

Microservices comportementaux

Microservices médicaux

Accessibilité des applications

Android

iOS

les fenêtres

Type de demande

Applications natives

Applications Web

Application

Trouble lié à l’utilisation de substances (SUD)

Trouble de l’utilisation des opioïdes (OUD)

Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH)

La maladie d’Alzheimer

Trouble dépressif majeur (TDM)

Insomnie

Épilepsie

Trouble du mouvement

Sclérose en plaques

Migraine

Troubles du spectre autistique

Oncologie

Inflammation

Respiratoire

Cardiovasculaire

gestion de la douleur

Conditions métaboliques

Les autres

Les patients

Enfants

Adultes

Analyse régionale / aperçus du marché mondial de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx)

Le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, mécanisme, catégorie, traitement, logiciel, services, accessibilité des applications, type d’application, application et patients, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. . , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation de la recherche et du développement en cours sur les thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) et à l’augmentation des dépenses de santé qui propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région. De plus, la présence croissante des principaux acteurs clés et l’afflux de nouvelles start-ups propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de la prévalence croissante des maladies chroniques dans cette région. En outre,

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Prescription Digital Therapeutics (PDTx)

Le paysage concurrentiel du marché Thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) sont:

ResMed (États-Unis)

SAMSUNGHEALTHCARE (Corée du Sud)

Bioants (États-Unis)

Novartis SA (Suisse)

Medtronic (Irlande)

Pear Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Volontis (France)

Omada Health, Inc. (États-Unis)

GAIA AG (Allemagne)

Bluestar de Welldoc (États-Unis)

Réseau Solera (États-Unis)

Akili Interactive Labs, Inc. (États-Unis)

Better Therapeutics, LLC (États-Unis)

Big Health (États-Unis)

Bioants (États-Unis)

Click Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Happify, Inc. (États-Unis)

Limbix Health, Inc. (États-Unis)

Naturalcycles Nordic AB (Suède)

NuvoAir AB (Suède)

Sensyne Health plc. (ROYAUME-UNI)

Xealth (États-Unis)

