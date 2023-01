Marché de la thérapie numérique sur ordonnance (DTx): tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Selon le rapport de recherche complet de Data Bridge Market Research sur le marché mondial de la thérapie numérique sur ordonnance (DTx), le rapport d’étude de marché est principalement une analyse d’expert couvrant les entreprises, les types de produits, les canaux de distribution, les applications, etc. Le rapport fournit également une analyse des ventes, des revenus. , commerce, concurrence et investissement, prévisions. L’étude de marché Prescription Digital Therapeutics (DTx) couvre l’impact sur l’industrie en amont, intermédiaire et en aval. En outre, l’étude fournit des estimations détaillées du marché, mettant en évidence des statistiques sur plusieurs aspects couvrant la dynamique du marché tels que les moteurs, les obstacles, les opportunités, les menaces, les nouvelles et les tendances de l’industrie.

Il accorde également des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les innovations technologiques, les technologies futures et les progrès technologiques dans les industries connexes. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

Obtenez un exemple de copie PDF de ce rapport (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-prescription-digital-therapeutics-(dtx)-market&dv

Data Bridge Market Research estime que le marché mondial des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) était évalué à 3,239 milliards de dollars en 2021 et atteindra 14,21 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 20,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029 qui devrait être enregistré. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients et une analyse du pipeline. . , analyse des prix et cadres réglementaires.

Accédez au rapport PDF complet de 350 pages @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prescription-digital-therapeutics-(dtx)-market?dv

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) comprennent :

Resmed (États-Unis)

Samsung Healthcare (Corée)

Biopurmis (États-Unis)

Novartis SA (Suisse)

Medtronic (Irlande)

Pear Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Volontis (France)

Omada Health, Inc. (États-Unis)

GAIA AG (Allemagne)

Bluestar de Welldoc (États-Unis)

Réseau Solera

Akili Interactive Labs, Inc. (États-Unis)

Better Therapeutics, LLC (États-Unis)

Big Health (États-Unis)

Biopurmis (États-Unis)

Click Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Happify, Inc. (États-Unis)

Limbix Health, Inc. (États-Unis)

Naturalcycles Nordic AB (Suède)

NuvoAir AB (Suède)

Sensyne Health plc. (Royaume-Uni)

Xealth (États-Unis)

La thérapie numérique sur ordonnance est un type de logiciel utilisé pour traiter diverses affections. La médecine numérique sur ordonnance est née de l’association de la biologie et de la technologie. Nous développons des dispositifs de traitement utilisant l’intelligence artificielle, divers algorithmes et la réalité virtuelle. Les patients peuvent utiliser des logiciels et des services de traitement numérique sur ordonnance pour recevoir toutes les formes de traitement quand et où ils en ont besoin. Les thérapies numériques sur ordonnance ont gagné en popularité car elles sont strictement réglementées par la FDA et d’autres autorités de réglementation et ne peuvent être utilisées qu’avec une ordonnance appropriée d’un médecin.

La thérapie numérique sur ordonnance est une stratégie unique pour guérir rapidement des affections médicales majeures grâce à la mise en œuvre de logiciels. Il est conçu pour fournir des soins fondés sur des données probantes à tout moment et en tout lieu et fournir aux médecins des données en temps réel sur les progrès des patients. Les thérapies numériques sur ordonnance ont été et sont en cours de développement pour une variété de conditions, y compris les troubles liés à l’utilisation de substances (SUD), les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes (OUD), le TDAH, le trouble dépressif majeur (TDM), l’insomnie , la sclérose en plaques, l’oncologie et la migraine . , l’épilepsie, les troubles du spectre autistique et les maladies cardiovasculaires. Les patients dont les besoins ne sont pas satisfaits peuvent considérer que la thérapie numérique sur ordonnance est l’aspect le plus important de leur vie.

Le paysage concurrentiel du marché Thérapeutique numérique sur ordonnance (DTx) fournit des détails sur les concurrents . Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Comprendre les opportunités et les progrès sur le marché Thérapeutique numérique sur ordonnance (DTx) Faits saillants du marché, régions et pays clés impliqués dans la croissance du marché.

Étudier la dynamique de l’alimentation animale dans différents segments et marchés du marché des thérapies numériques de prescription (DTx).

Classer les segments d’alimentation animale avec un potentiel de croissance croissant et évaluer les futurs marchés de segment.

Analyser les tendances les plus importantes relatives aux différents segments pour aider à décrypter et convaincre le marché Prescription Digital Therapeutics (DTx).

Vérifiez la croissance et le développement par région sur le marché Prescription Digital Therapeutics (DTx).

Comprendre les principaux acteurs du marché de la Prescription Digital Therapeutics (DTx) et la valeur d’image concurrentielle des leaders du marché de la Prescription Digital Therapeutics (DTx).

Il étudie les plans, initiatives et stratégies clés pour le développement du marché Prescription Digital Therapeutics (DTx).

Points saillants des éléments clés suivants du marché mondial de Prescription Digital Therapeutics (DTx):

informations d’affaires

Description détaillée des activités et des secteurs d’activité de l’entreprise

stratégie d’entreprise

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Histoire de l’entreprise

Procéder aux événements majeurs liés à l’entreprise

Produits et services en vedette

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Emplacements importants et filiales

Liste des principaux sites et filiales de l’entreprise et coordonnées

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par une entreprise avec une histoire de 5 ans.

Obtenez la table des matières détaillée pour plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-prescription-digital-therapeutics-(dtx)-market&dv

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, autres AME) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs du marché Prescription Digital Therapeutics (DTx)? Comment le marché de la thérapie numérique sur ordonnance (DTx) va-t-il évoluer au cours des cinq prochaines années ? Quels produits et applications domineront le marché de la thérapie numérique sur ordonnance (DTx) ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Prescription Digital Therapeutics (DTx)? Quels marchés régionaux afficheront la plus forte croissance ? Quelle sera la taille et la taille du marché des thérapies numériques sur ordonnance (DTx) au cours de la période de prévision?

Parcourir les rapports de tendance :

Taille, part et opportunité du marché mondial du fluorure d’argent diamine dentaire SDF https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global

Taille, part et opportunité du marché mondial des applications de fitness https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Fitness App Market

Taille, part et opportunité du marché mondial des scintillateurs inorganiques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des scintillateurs inorganiques

Taille, part et opportunité du marché mondial des greffes de typage HLA https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des greffes de typage HLA

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est imposé comme une société d’étude et de conseil non conventionnelle sur les marchés émergents, dotée d’une flexibilité inégalée et d’une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com