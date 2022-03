Marché de la thérapie numérique (DTx) Asie-Pacifique 2021 | Taille, part, demande, fabricants et prévisions de l’industrie 2028

Le marché Asie-Pacifique de la thérapie numérique (DTx) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 23,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028 contre 2 012,29 millions USD en 2020. Prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, entre autres, ainsi que la prise de conscience croissante des agences gouvernementales augmenteront la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx).

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) à (DISPONIBLE JUSQU’À 30 % DE RÉDUCTION) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-digital-therapeutics-market

Scénario de marché

Les thérapies numériques (DTx) offrent des interventions thérapeutiques directement aux patients à l’aide d’un logiciel d’évaluation à distance fondé sur des preuves pour traiter, gérer et prévenir un large éventail de troubles comportementaux, mentaux et physiques. Ils sont utilisés seuls ou mélangés avec des médicaments, des dispositifs ou d’autres thérapies pour optimiser les soins aux patients et les résultats de santé. Accroître l’accès à distance à des thérapies cliniquement testées comme sûres et efficaces est l’une des propriétés de la thérapeutique numérique (DTx) pendant le traitement.

Les progrès technologiques réalisés par les entreprises pour développer leur gamme de produits et réaliser des bénéfices sont l’un des moteurs de la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). Les problèmes de confidentialité liés aux applications thérapeutiques numériques (DTx) peuvent constituer un frein à la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). La collaboration entre les sociétés contribuera à la croissance du marché et constituera une opportunité pour le marché de la thérapie numérique (DTx). La qualité de la thérapie numérique (DTx) doit être maintenue afin de fournir un meilleur traitement et des soins appropriés aux clients, par conséquent, cela doit être fait correctement, donc cela constituerait un défi pour le marché de la thérapie numérique (DTx) car de nombreux parfois le besoin n’est pas satisfait.

le Marché de la thérapie numérique (DTx) en Asie-PacifiqueLe rapport fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Principaux concurrents du marché :

Akili Interactive Labs, Inc.

ATTENTION

2Morrow Inc.

Ayogo Santé Inc.

Gingembre

Cliquez sur Therapeutics, Inc.

Cognoa

Meilleures thérapeutiques, Inc

CogniFit

SANTÉ CANARIE

Kaia Santé

Happify, Inc.

MANGUE SANTÉ

Mindstrong Santé

Cycles naturels USA Corp

Noum, Inc.

GAIA SA

Santé Omada, Inc.

Welldoc, Inc.

smartpatient gmbh

Wellthy Therapeutics Pvt Ltd

Poire thérapeutique, Inc.

SAMSUNG

bénévoles

Livongo

ResMed

Fitbit, Inc.

Par région

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Table des matières:

1. Aperçu du marché mondial

2. Impact économique sur l’industrie

3. Concurrence des fabricants

4. Production, revenus (valeur) par région

5. Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

6. Production, revenus ( Valeur), tendance des prix par type

7. Marché par application

8. Analyse des coûts de fabrication

9. Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10. Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

11. Analyse des facteurs d’effet de

marché 12. Prévisions du marché

13. Annexe

Obtenez des détails complets avec TOC pour @https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-digital-therapeutics-market

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL ET ASIE-PACIFIQUE

FIGURE 5 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DE LA RECHERCHE DE L’ENTREPRISE

FIGURE 6 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE : MODÉLISATION MULTIVARIÉE

FIGURE 7 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE : DÉMOGRAPHIE DES ENTRETIENS

FIGURE 8 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE : GRILLE DE POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ DBMR

FIGURE 9 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE : GRILLE DE COUVERTURE DES APPLICATIONS DU MARCHÉ

FIGURE 10 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS

FIGURE 11 L’ASIE-PACIFIQUE DEVRAIT DOMINER LE MARCHÉ GLOBA DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) ET DEVRAIT CROÎTRE AVEC LE TCAC LE PLUS ÉLEVÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2021 À 2028

FIGURE 12 LA DEMANDE CROISSANTE DE THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES DANS LE MONDE EN RAISON DE LA PRÉVALENCE DES MALADIES CHRONIQUES DEVRA DYNAMISER LA CROISSANCE DU MARCHÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2021 À 2028.

FIGURE 13 LE SEGMENT DES SOLUTIONS/LOGICIELS DEVRAIT REPRÉSENTER LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE ASIE-PACIFIQUE (DTX) EN 2021 ET 2028

FIGURE 14 L’ASIE-PACIFIQUE EST LE MARCHÉ À LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE POUR LES FABRICANTS DE THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2021 À 2028

FIGURE 15 MOTEURS, CONTRAINTES, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE

————–

Notre rapport propose : –

Quel sera le taux de croissance du marché, l’aperçu et l’analyse par type de ce rapport sur le marché en 2029 ? des profils des principaux fournisseurs de ce rapport sur le marché ? Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice de ce rapport sur le marché ? Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs dans ce rapport sur le marché ? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marchéQuelles sont les opportunités du rapport de marché, le risque de marché et l’aperçu du marché du marché ?

Accéder au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-digital-therapeutics-market

Le rapport d’étude de marché sur la thérapie numérique en Asie-Pacifique (DTx) met à disposition des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur du kduct, les stratégies de marketing% 2K {innovation logique, upcom)e techn [logies% 2 tendances émergentes%) et le t?`cal progrer in the }rsocia9z[/Y體Ts stu0HA`rried out in thiskg-analysz

/$maHp staj2CުnEyre, grzth

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

Médicament contre l’infection par le virus Ebola : perspective de l’industrie, analyse complète, taille, croissance, tendances et prévisions, 2028 | Johnson & Johnson Private Limited, GlaxoSmithKline plc, Novavax, GeoVax

Progrès technologiques du marché des capteurs cérébraux sans fil à surveiller dans un avenir proche – Analyse globale de l’industrie 2028

Marché de la chirurgie robotique en urologie 2021 – Analyse mondiale de l’industrie, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2028

Dernière étude du marché européen de la maintenance des équipements médicaux sur l’analyse de segmentation, les principaux acteurs et les tendances de l’industrie jusqu’en 2028

Taille, part et prévisions du marché de la formation en soins infirmiers 2028 | Segmentation, informations clés et profils d’entreprise

Part de marché des applications de fitness Croissance, taille, statistiques, opportunités et prévisions de l’industrie dans le monde jusqu’en 2028

Marché américain des drogues psychédéliques: perspective de l’industrie, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

https://www.marketwatch.com/press-release/car-t-therapy-treatment-market-trends-drivers-restraints-opportunities-future-prospects-2021-2028-2022-02-11?mod=search_headline

Marché de l’analyse unicellulaire Analyse approfondie du paysage concurrentiel Résumé Facteurs de développement 2028 | Agilent Technologies Inc., Fluxion Biosciences, Laboratoires Bio-Rad Inc., BD

Analyseurs d’haleine Marché 2028 | Paysage des principaux fournisseurs par demande de production régionale par pays et croissance future

Analyse topique du marché des médicaments par applications, technologies émergentes, dernières innovations, principales tendances, demande croissante et opportunités futures jusqu’en 2028

Marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Aperçu analytique du marché des solvants de chromatographie, analyse, facteurs de croissance, demande et prévisions des tendances jusqu’en 2028

Marché américain des rayons X ambulatoires: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Marché nord-américain de la maintenance des équipements médicaux par entreprises, applications, croissance de l’industrie, taille, part, tendance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2029

Marché des orthobiologiques en Amérique du Nord 2021 | Développement clé à observer États de l’industrie et perspectives d’ici 2028 | SeaSpine, NuVasive, Inc, Bioventus., Kuros Biosciences., RTI Surgical

Taille du marché du traitement CADASIL, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions jusqu’en 2028