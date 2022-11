Marché de la thérapie de la douleur froide: part de l’industrie, application, revenus, acteurs clés, TCAC, demande et prévisions de ventes jusqu’en 2029

Le marché mondial du traitement de la douleur froide devrait se développer à un TCAC d’environ 4,60 % au cours de la période de prévision 2021-2028 . L’augmentation de l’incidence des accidents de la route, associée à l’augmentation de la population âgée et à l’augmentation du revenu personnel disponible, à l’augmentation des dépenses publiques et privées consacrées au développement des infrastructures de soins de santé, en particulier dans les économies émergentes, et à l’augmentation le nombre de sports conduit à Le principal facteur de croissance du marché du traitement de la douleur froide.

La thérapie de la douleur par le froid est un traitement médical dans lequel des matériaux froids tels que des compresses de glace sont appliqués sur les muscles pour soulager la douleur. La thérapie contre la douleur par le froid aide à réduire l’inflammation musculaire, l’enflure et les spasmes musculaires. La thérapie contre la douleur par le froid réduit le flux sanguin vers le muscle blessé, ce qui peut aider à soulager l’inconfort du patient.

La recrudescence mondiale de la participation à des activités sportives et récréatives est l’un des principaux facteurs contribuant à la demande croissante de traitements contre la douleur due au froid. L’importance croissante accordée au maintien d’activités physiques et de remise en forme saines créera davantage d’opportunités de croissance lucratives pour le marché du traitement de la douleur due au froid. La sensibilisation croissante des consommateurs, associée à une demande et à une disponibilité croissantes de plusieurs produits de soulagement de la douleur sur le marché, sera également un déterminant important de la croissance du marché. L’augmentation de la population gériatrique, la prévalence de l’obésité et l’augmentation du revenu personnel disponible stimuleront également la croissance de la valeur marchande.

Principaux acteurs du marché Traitement de la douleur froide :

Sanofi, 3M, Rohto Pharmaceuticals Ltd., DJO, LLC, Medline Industries, Inc., Unexo Laboratories Pvt. Ltd., Bruder Healthcare Company LLC., Hot and Cold Company, Polar Products Inc., Medichill UK Ltd., Medtronic, Romsons Sustaining the Life Force, MeyerDC, Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Breg, Inc., RGIS, LLC., Rapid Aid., Performance Health, Össur Corporate et Bird & Cronin et d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Scénario du marché mondial du traitement de la douleur froide :

La pénétration mondiale de l’Internet haut débit est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du traitement de la douleur due au froid. L’adoption généralisée des appareils portables, de l’analyse des mégadonnées et de l’IoT (Internet des objets) dans les soins de santé, ainsi que l’augmentation des initiatives gouvernementales pour soutenir l’utilisation des solutions et des services de santé en ligne, accélèrent la croissance du marché. La demande croissante de gestion de la conformité réglementaire grâce à l’utilisation de solutions de santé en ligne et la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer et le diabète ont encore eu un impact sur le marché. En outre, l’augmentation du revenu disponible, la formation d’organisations de soins responsables, les progrès des infrastructures de santé, la numérisation rapide et la disponibilité de la nature dynamique de la conception des régimes de prestations de santé ont eu un impact positif sur le marché du traitement de la douleur froide. aussi,

D’autre part, les coûts élevés associés au déploiement et à la maintenance des solutions de santé en ligne, ainsi que les problèmes de sécurité liés à la confidentialité, aux autorisations et aux violations de données, devraient entraver la croissance du marché. La réticence des professionnels de la santé à adopter des solutions avancées de santé en ligne et le manque de professionnels de l’informatique qualifiés devraient défier le marché du traitement de la douleur froide au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du traitement de la douleur froide détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local et analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les changements de marché. Analyse de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché du traitement de la douleur froide, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du traitement de la douleur froide et taille du marché

Le marché du traitement de la douleur froide est segmenté en fonction duproduit, de l’application, du type de traitement et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs des profils de marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par produit, le marché du traitement de la douleur froide est segmenté en produits en vente libre et en produits sur ordonnance. Le segment des produits OTC est subdivisé en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Le segment pharmaceutique est en outre divisé en gels, pommades et crèmes, sprays et mousses, patchs et roll-on. Le segment des dispositifs médicaux est en outre segmenté en serviettes rafraîchissantes, compresses, enveloppements, tampons et compresses froides. Les produits sur ordonnance sont segmentés en appareils motorisés et non motorisés.

Sur la base de l’application, le marché du traitement de la douleur froide est segmenté en troubles musculo-squelettiques, médecine du sport, thérapie postopératoire, post-traumatique et physique.

Sur la base du type de traitement, le marché du traitement de la douleur froide est segmenté en thérapie par pack de glace, thérapie de chambre et cryochirurgie.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement de la douleur froide est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres.

Analyse au niveau national du marché du traitement de la douleur froide

Le marché Traitement de la douleur froide est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, déploiement et utilisateur final pas mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de la douleur au froid sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient Afrique de l’Est ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement de la douleur due au froid en raison d’un environnement réglementaire favorable et d’une forte adoption des solutions HCIT dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises d’informatique de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Infrastructure de santé Croissance de la base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du traitement de la douleur froide vous fournit également une analyse détaillée du marché, y compris la croissance des dépenses de santé en biens d’équipement par pays, la base installée de différents types de produits sur le marché du traitement de la douleur froide, l’impact des technologies utilisant la courbe de la ligne de vie et l’évolution scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché du traitement de la douleur par le froid. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de la douleur froide

Le paysage concurrentiel du marché Traitement de la douleur froide fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché du traitement de la douleur due au froid.

