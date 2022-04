Marché de la thérapie de gestion de la douleur 2022 Analyse de l’industrie, opportunités, technologie, demande, principaux acteurs et prévisions de croissance 2030 | (TCAC) de 8,1 %

La taille du marché mondial de la thérapie de gestion de la douleur était de 3,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la thérapie de gestion de la douleur devrait atteindre 7,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1% au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de thérapies de gestion de la douleur à long terme et la prévalence croissante des maladies feront progresser le marché de la thérapie de gestion de la douleur. De plus, la croissance de la population gériatrique et les effets secondaires négatifs des médicaments anti-douleur augmenteront la demande de thérapies efficaces de gestion de la douleur.

La croissance rapide de la population offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché. En outre, l’introduction de nouveaux dispositifs de traitement de la douleur stimulera la croissance du marché.

La haute efficacité prouvée des dispositifs de traitement de la douleur bénéficiera au marché au cours de la période de prévision. Au contraire, la faible sensibilisation liée aux thérapies de gestion de la douleur peut limiter la croissance du marché mondial des thérapies de gestion de la douleur.

Les initiatives croissantes des professionnels de la santé contribueront à la croissance du marché mondial de la thérapie de gestion de la douleur au cours de la période de prévision. Par exemple, Venus Remedies Limited a dévoilé une division de soins de santé grand public en 2021 pour fournir des produits efficaces pour la gestion de la douleur.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage de la pandémie a obligé les citoyens à rester chez eux et à ne visiter aucun lieu public jusqu’à ce que cela soit nécessaire. Les gens ont également refusé de visiter les centres de santé pour des thérapies de gestion de la douleur. De plus, les centres de santé ont également fermé leurs portes pour que d’autres patients se concentrent sur ceux qui souffrent du virus COVID-19. Ainsi, cela a entravé la croissance du marché mondial de la thérapie de gestion de la douleur.

Analyse régionale

Le marché de la thérapie de gestion de la douleur en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus rapide. Cela est dû à la prévalence croissante du cancer, des troubles neurologiques et des troubles musculo-squelettiques. En outre, la baisse de la demande d’analgésiques oraux stimulera la croissance du marché global de la thérapie de gestion de la douleur. La croissance démographique et l’augmentation des dépenses de santé contribueront à la croissance du marché de la thérapie de gestion de la douleur. En outre, l’amélioration des infrastructures de soins de santé et le nombre croissant de réformes des soins de santé, principalement en Inde et en Chine, stimuleront la croissance du marché mondial de la thérapie de gestion de la douleur au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

Laboratoires Abbott

AstraZeneca PLC

Baxter International Inc.

Becton, Dickinson et compagnie

Société scientifique de Boston

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la thérapie de gestion de la douleur se concentre sur les appareils, les applications, les médicaments et la région.

Par type d’appareil Outlook

Appareils de neuromodulation

Appareils de stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS)

Appareils de stimulation de la moelle épinière (SCS)

Dispositifs d’ablation

Appareils d’ablation par radiofréquence

Dispositifs de cryoablation

Pompes à perfusion analgésiques

Pompes à perfusion intrathécales

Pompes à perfusion externes

Par application Outlook

Douleur neuropathique

Douleur cancéreuse

Douleur faciale et migraine

Douleur musculo-squelettique

Autres (grossesse/travail et douleurs menstruelles, blessures sportives, douleurs postopératoires et douleurs traumatiques)

Par type de drogue Perspectives

AINS

Anesthésiques

Anticonvulsivants

Agents anti-migraineux

Antidépresseurs

Opioïdes

Analgésiques non narcotiques

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

« Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

« Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour différentes régions géographiques.

« Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

