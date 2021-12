Marché de la thérapie cellulaire Natural Killer (NK) Projections et opportunités futures enregistrées pour la période jusqu’en 2025

Le rapport Marché de la thérapie cellulaire Natural Killer (NK) est une analyse de fond complète de l’industrie, qui comprend une évaluation du marché parental. Avec les données du marché mondial fournies dans le rapport marketing fiable, il est devenu facile d’acquérir une perspective mondiale pour le commerce international. Le rapport sur le marché contient également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT, et montre également quels sont tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés qui animent le marché. par les profils systémiques des entreprises.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la thérapie par cellules tueuses naturelles (NK) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la thérapie par cellules tueuses naturelles (NK) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de la thérapie cellulaire Natural Killer (NK)

Les cellules tueuses naturelles (cellules NK) sont un type de lymphocyte (un globule blanc) responsable de la destruction des cellules infectées par un virus et elles sont responsables de la production de cytokines régulatrices immunitaires. Ce sont des composants du système immunitaire inné. Les cellules NK détectent et contrôlent les cellules tumorales dans le corps. La thérapie des cellules NK est appliquée dans la détection, le traitement et la gestion de diverses maladies telles que le cancer, les maladies gastro-intestinales et les maladies infectieuses.

Selon un article publié dans le National Center for Biotechnology Information, environ 3 à 5 % des lymphocytes du sang périphérique humain sont des cellules NK. La thérapeutique émergente des cellules NK est essentiellement développée pour cibler les cellules cancéreuses en contrôlant les divers mécanismes des cellules NK tels que la cytotoxicité.

Acteurs clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des thérapies cellulaires tueuses naturelles (NK) sont Kiadis Pharma, Phio Pharmaceuticals Corporation, Glycostem, EMERCell, Brink Biologics, Inc., Innate Pharma, Sanofi, Nkarta, Inc., Affimed GmbH, CELGENE CORPORATION , Fate Therapeutics, Fortress Biotech, NKT Therapeutics , NantKwest, Sorrento Therapeutics, Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Altor BioScience, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Ziopharm Oncology, Inc., entre autres.

Facteurs de marché

L’adoption croissante des cellules NK pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses augmentera la taille du marché

La recherche et le développement croissants de cellules NK pour cibler les cellules tumorales sont le moteur de la croissance du marché

L’augmentation des dépenses de santé du gouvernement dans le développement d’immunothérapies devrait alimenter la croissance du marché

La prévalence croissante de l’incidence du cancer à travers le monde fait grimper le marché au cours de la période de prévision

Contraintes du marché

L’absence de traitement spécifique par les cellules NK et la faible survie in-vivo des cellules entravent la croissance du marché

Le coût élevé associé aux thérapies entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision

Les effets secondaires indésirables des thérapies entraveront la croissance du marché

Des politiques réglementaires strictes pour l’approbation de l’immunothérapie remettent en question la croissance du marché

Segmentation: Global Natural Killer (NK) Cell Therapeutics Market

By Therapeutics

NK Cell Therapies

NK Cell Directed Antibodies

Others

By Application

Cancer

Gastrointestinal Diseases

Immunoproliferative Disorders

Others

By End Users

Hospitals

Homecare

Specialty Clinics

Others

By Distribution Channels

Hospital Pharmacy

Online Pharmacy

Retail Pharmacy

Others

Key Developments in the Market:

In April 2019, Kiadis Pharma announced the acquisition of CytoSen Therapeutics, Inc. to acquire the natural killer (NK)-Cell platform established by CytoSen. This acquisition includes CytoSen’s CSTD002-NK, an NK-Cell therapy being developed for treatment of patients with acute myeloid leukemia. Kiadis will used the NK-Cell platform of CytoSen and develop a unique combination of NK-Cell and T-Cell platform

In March 2019, Phio Therapeutics Corp. and Glycostem announced research collaboration for development of a combination of sd-rxRNA, Phio’s RNAi technology and oNKord, Glycostem’s NK-Cell generation thechnology for the treatment of cancer. This collaboration will develop an improved cellular immunotherapy by incorporation of sd-rxRNA in NK-Cells for cancer treatment

Research Methodology: Global Natural Killer (NK) Cell Therapeutics Market

Data collection and base year analysis is done using data collection modules with large sample sizes. The market data is analysed and forecasted using market statistical and coherent models. Also market share analysis and key trend analysis are the major success factors in the market report. To know more please request an analyst call or can drop down your enquiry.

The key research methodology used by DBMR research team is data triangulation which involves data mining, analysis of the impact of data variables on the market, and primary (industry expert) validation. Apart from this, other data models include Vendor Positioning Grid, Market Time Line Analysis, Market Overview and Guide, Company Positioning Grid, Company Market Share Analysis, Standards of Measurement, Top to Bottom Analysis and Vendor Share Analysis. To know more about the research methodology, drop in an inquiry to speak to our industry experts.

Reasons to Purchase this Report

Current and future of global natural killer (NK) cell therapeutics market outlook in the developed and emerging markets

The segment that is expected to dominate the market as well as the segment which holds highest CAGR in the forecast period

Regions/Countries that are expected to witness the fastest growth rates during the forecast period

The latest developments, market shares, and strategies that are employed by the major market players

