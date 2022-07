marché de la thérapie cellulaire et génique , part de l’industrie et rapport d’analyse des tendances jusqu’en 2027  

Le Global Le marché de la thérapie cellulaire et génique devrait atteindre 6 570,0 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La sanction de la thérapie cellulaire et génique axée sur l’immunothérapie précoce par les cellules T des récepteurs d’antigènes chimériques a fourni des opportunités lucratives pour l’approbation de médicaments pour des indications étendues. Dans un passé proche, les essais cliniques sur les thérapies par cellules T ont connu une croissance exponentielle et les progrès constants de la thérapie par cellules T à récepteurs d’antigènes chimériques sont considérés comme les principaux moteurs de la croissance du marché. En outre, alors que la thérapie génique a été utilisée principalement pour le traitement du cancer, elle trouve une utilisation croissante dans le traitement de nombreuses maladies rares pour lesquelles il n’existe aucun traitement à l’heure actuelle. L’autorisation de produits pour des applications non anticancéreuses signale un changement dans les priorités des clients vers d’autres marchés inexploités.

Notre équipe d’études de marché expérimentée a fourni des informations actualisées sur la pandémie de COVID-19 en cours et son impact économique négatif dans la dernière partie du rapport. L’épidémie de coronavirus a entraîné des changements drastiques dans le paysage commercial actuel de la thérapie cellulaire et génique, limitant les opportunités de croissance pour divers fabricants et acheteurs au cours des prochaines années. En plus de faire des spéculations sur le scénario post-COVID-19 du marché, le rapport discute de sa situation actuelle. Le rapport propose finalement des données concluantes liées à la croissance du marché de la thérapie cellulaire et génique évaluées aux niveaux régional et mondial.

Quelques faits saillants du rapport :

Par indication, le lymphome à grandes cellules B a contribué à une plus grande part de marché en 2019. Le lymphome à grandes cellules B est une forme très répandue de cancer du lymphome non hodgkinien chez les adultes. La thérapie génique utilise des cellules du système immunitaire des patients pour développer un traitement sur mesure pour lutter contre le cancer.

Par type de vecteur, les rétrovirus et les gammarétrovirus ont dominé le marché avec une taille de 390,6 millions USD en 2019. Les principaux avantages des vecteurs rétroviraux sont la capacité de modifier le génome ARN en un génome ADN qui s’intègre régulièrement dans la cellule cible. Ainsi, les vecteurs rétroviraux peuvent trouver une utilisation dans une modification permanente du génome du génome du noyau de la cellule hôte.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché en 2019. Le marché de la thérapie génique aux États-Unis est le principal marché des essais cliniques liés à la thérapie génique, avec environ 60 % de tous les essais cliniques mondiaux réalisés dans la région.

Portée du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché de la thérapie cellulaire et génique qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché de la thérapie cellulaire et génique.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la thérapie cellulaire et génique sur la base de l’indication , type de vecteur et région :

perspectives d’indication (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Leucémie lymphoblastique aiguë (LLA)

Maladie rétinienne héréditaire

Lymphome à grandes cellules B

ADA-SCID

Autres

perspectives vectorielles (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Lentivirus

AAV

Retrovirus & Gammaretrovirus

Modified Herpes Simplex Virus

Adenovirus

Non-Viral Plasmid Vector

Regional Outlook (Revenus, USD Billion; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis. Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



Points forts de la table des matières :

Aperçu du rapport

1.1 Portée de la recherche

1.2 Segments clés du marché de la thérapie cellulaire et génique

1.3 Principaux acteurs

1.4 Analyse du marché par produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Rapport Chronologie

Tendances de croissance mondiales

2.1 Taille du marché mondial de la thérapie cellulaire et génique

2.2 Dernières tendances du marché de la thérapie cellulaire et génique

2.3 Principales tendances de croissance

Paysage concurrentiel

3.1 Acteurs clés du marché

mondial de la thérapie cellulaire et génique 3.2 Taille mondiale de la thérapie cellulaire et génique par les fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée sur le marché de la thérapie cellulaire et génique

3.5 Fusions, acquisitions, coentreprises et alliances stratégiques

Zones géographiques clés :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et d’Afrique

présentés dans le rapport :

Spark Therapeutics LLC, Novartis AG, Gilead Sciences Inc., Bluebird Bio, GlaxoSmithKline, Celgene Corporation, Shire PLC, Sangamo Biosciences, Voyager Therapeutics et Dimension Therapeutics, entre autres.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la thérapie cellulaire et génique?

Quels sont les principaux fabricants de cet espace de marché ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de ce marché ?

Quelles sont les opportunités de marché et les risques affectant les performances des fournisseurs sur le marché mondial de la thérapie cellulaire et génique?

Quelles sont les estimations des ventes et des revenus des principaux fabricants de ce marché sur la période prévue ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour trouver plus de détails sur le rapport ou pour vous renseigner sur sa personnalisation, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

