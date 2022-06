Marché de la thérapeutique rhumatologique – Taille, part, segmentation, statistiques mondiales, tendances de l’industrie

Le rapport d’étude de marché Steadfast Rheumatology Therapeutics présente les solutions qui permettent de prendre des décisions intelligentes, rapides et précises pour l’entreprise afin qu’elle se développe et dépasse ses objectifs. Le rapport d’étude de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. Une expertise de domaine unique, une vaste expérience internationale et des processus personnalisés font de ce rapport le meilleur qui offre un support évolutif, rentable et de haute qualité aux clients dans les délais. Le rapport aide à identifier les segments de marché cibles potentiels pour l’entreprise. Les experts impliqués dans la création de ce rapport possèdent des compétences de haute qualité en matière de conceptualisation, de réflexion stratégique, d’exécution et d’interprétation.

Le marché de la thérapeutique rhumatologique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 2,23% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 39 463,29 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la thérapeutique rhumatologique fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence de la polyarthrite rhumatoïde accélère la croissance du marché des thérapeutiques rhumatologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché :

Période de prévision : 2022 à 2028

Année de base : 2021

Années historiques : 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014)

Unités quantitatives : chiffre d’affaires en millions de dollars, volumes en unités, prix en dollars

Pays couverts : États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

Définition du marché

La rhumatologie fait référence à la discipline de la médecine interne, y compris le diagnostic et le traitement des maladies rhumatismales. Les maladies rhumatismales sont définies comme l’inflammation qui affecte les articulations, les tendons, les ligaments, les os et parfois les organes. Ces maladies sont également connues sous le nom de maladies musculo-squelettiques provoquant des douleurs intenses, des déformations et une morbidité. Le traitement a tendance à être très coûteux. Plusieurs types de maladies rhumatismales avec des symptômes différents sont observés partout dans le monde parmi tous les groupes d’âge.

La sensibilisation croissante au diagnostic et au traitement précoces des symptômes de la maladie rhumatologique et l’utilisation croissante de médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARD) pour le traitement de la maladie respective agissent comme les principaux facteurs de croissance du marché des thérapeutiques rhumatologiques. La prévalence croissante des maladies rhumatologiques, la tendance à la hausse de la forme physique à travers le monde et l’acceptation croissante des produits biopharmaceutiques accélèrent la croissance du marché thérapeutique rhumatologique. Le nombre croissant de petites molécules dans le pipeline de développement de médicaments, car elles sont connues pour être moins chères que les produits biologiques, influence davantage le marché des thérapeutiques rhumatologiques. De plus, la croissance de la population gériatrique, les progrès technologiques dans le secteur pharmaceutique, l’augmentation des investissements dans l’industrie de la santé et l’augmentation des dépenses de santé de la population à moyenne audition affectent positivement le marché des thérapeutiques rhumatologiques. En outre, l’augmentation du taux de lancements de nouveaux médicaments biologiques, l’augmentation des approbations et la pénétration croissante des médicaments génériques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de la thérapeutique rhumatologique au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Acteurs clés inclus dans le rapport de recherche sur le marché mondial de la thérapeutique rhumatologique :

AbbVie inc.

Société Bristol-Myers Squibb

Pfizer inc.

Merck & Co., Inc.

Amgen inc.

Novartis SA

Janssen Pharmaceuticals, Inc.

Sanofi

Genentech, Inc.

Takeda Pharmaceutical Company Limitée

Johnson & Johnson Private Limited

Hoffmann-La Roche SA

….

Segmentation clé du marché :

Par classe de médicaments (médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARD), anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), corticostéroïdes, médicaments à base d’acide urique), indication de la maladie (polyarthrite rhumatoïde, arthrose, goutte, rhumatisme psoriasique, spondylarthrite ankylosante)

Répartition par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie, Indonésie, Corée, Autres)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Autres)

Amérique latine (Brésil, Mexique, Autres)

Moyen-Orient et Afrique (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Irak, Autres)

Les informations fournies dans le vaste rapport d’analyse du marché de la thérapeutique rhumatologique aideront certainement à accroître les connaissances et les compétences décisionnelles de l’entreprise, offrant ainsi une immense opportunité de croissance. Les informations sur le marché de ce rapport contribueront à augmenter le taux de retour et à renforcer l’avantage concurrentiel à l’intérieur. Ce rapport de marché personnalisé fournit des services adaptés au défi exact. Qu’il s’agisse d’un travail d’enquête, d’entretiens approfondis ou d’une combinaison de plusieurs méthodes, le rapport marketing de Rheumatology Therapeutics associera la méthodologie et le personnel appropriés aux besoins de l’entreprise. Une équipe d’analystes compétents recueille, analyse et synthétise les données pour accomplir des tâches difficiles sans fixer d’attentes irréalistes.

