Marché de la thérapeutique et du diagnostic de l’insuffisance pancréatique exocrine (EPI) Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Le rapport Marché de la thérapeutique et du diagnostic de l’insuffisance pancréatique exocrine (EPI) met à disposition les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie et l’analyse du marché international. Selon ce rapport, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Ce document de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Il donne également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions. Le marché souligne les principaux fabricants mondiaux pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Marché mondial de la thérapeutique et du diagnostic de l’insuffisance pancréatique exocrine (EPI) par type (thérapeutique, diagnostic), médicaments thérapeutiques (Creon, Zenpep, Pancreaze, Ultresa, Viokace, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen Est et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Le marché mondial de la thérapeutique et des diagnostics de l’insuffisance pancréatique exocrine (EPI) devrait passer de sa valeur initiale estimée de 3,96 milliards USD à une valeur projetée de 7,09 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,57 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée au grand nombre de thérapies et de médicaments dans le pipeline des grandes sociétés pharmaceutiques actuellement présentes sur le marché.

Définition du marché :

L’insuffisance pancréatique exocrine est un trouble qui provoque un mauvais comportement du pancréas, ce qui entraîne un manque de génération d’enzymes digestives nécessaires à la bonne digestion des aliments. Elle est majoritairement causée chez les humains souffrant de mucoviscidose. Les thérapeutiques actuellement répandues sur le marché comprennent les changements de mode de vie, la gestion du remplacement des enzymes d’apport nutritionnel. Les procédures de diagnostic comprennent le test de l’échantillon de sang, diverses procédures d’imagerie diagnostique et autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la thérapie et du diagnostic de l’insuffisance pancréatique exocrine (EPI) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des thérapies et des diagnostics de l’insuffisance pancréatique exocrine (EPI) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Parmi les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché des thérapies et des diagnostics de l’insuffisance pancréatique exocrine (IPE), peu sont Eli Lilly and Company ; AbbVie Inc. ; VIVUS Inc. ; Mayoly Spindler; ALLERGAN ; Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG; Janssen Global Services, LLC ; PDL BioPHARMA ; Cilian AG ; Digestive Care, Inc. ; Anthera et AzurRx.

Facteurs de marché

Augmentation de la prévalence du diabète dans le monde, qui est l’un des principaux facteurs à l’origine de la génération de la fibrose kystique qui cause finalement l’IPE ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

L’augmentation des dépenses engagées pour les soins de santé et le développement des infrastructures de soins de santé ainsi que la prévalence croissante des troubles devraient affecter positivement la croissance du marché

Contraintes du marché

La présence de réglementations strictes concernant l’approbation et la commercialisation des thérapies dans les différentes régions devrait freiner la croissance du marché

Le manque de progrès technologiques et d’innovations pour le traitement des troubles devrait freiner la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En mai 2018, VIVUS Inc. a annoncé avoir accepté d’acquérir les droits du produit « PANCREAZE (pancrélipase) » auprès de Janssen Global Services, LLC pour la région des États-Unis et du Canada. Cette acquisition améliorera considérablement la situation financière de la société et améliorera l’offre de produits pour le marché des troubles gastro-intestinaux.

En décembre 2016, ALLERGAN a annoncé avoir reçu un avis favorable pour l’autorisation de mise sur le marché de « ENZEPI® (pancrélipase) » dans la région européenne du Comité des médicaments à usage humain (CHMP). Le produit est un PERT thérapeutique (Pancreatic Enzyme Replacement Therapy) pour les patients souffrant d’insuffisance pancréatique exocrine (IPE). Cet avis positif est une étape importante dans l’introduction de cette thérapie sur le marché de la région européenne.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la thérapie et du diagnostic de l’insuffisance pancréatique exocrine (IPE) sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Segmentation:

Par type Thérapeutique Gestion nutritionnelle Thérapie de remplacement des enzymes pancréatiques (PERT) Modification du mode de vie Diagnostique Tests sanguins Imagerie par résonance magnétique (IRM) Balayage par tomodensitométrie (TDM) Ultra-échographie endoscopique (EUS) Autres

Par médicaments thérapeutiques Créon Zenpep Pancréas Ultrasa Viokacé Autres



Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

