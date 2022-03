Marché de la thérapeutique du cancer du poumon au Moyen-Orient et en Afrique – Analyse globale de l’industrie, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2028

Marché des thérapies contre le cancer du poumon au Moyen-Orient et en Afrique rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Un marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Le marché thérapeutique du cancer du poumon au Moyen-Orient et en Afrique affichera un TCAC d’environ 8,2% pour la période de prévision 2021-2028. Prévalence croissante du cancer et d’autres troubles chroniques , concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, penchant croissant pour le tabagisme, en particulier chez les jeunes, et augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé , en particulier dans les économies en développement sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des thérapies contre le cancer du poumon.

Scénario de marché du marché Thérapeutique contre le cancer du poumon au Moyen-Orient et en Afrique

Le cancer du poumon fait référence à la croissance anormale de cellules cancéreuses dans les poumons et est également connu sous le nom de carcinome pulmonaire. Le cancer du poumon diminue l’efficacité des poumons et perturbe son fonctionnement efficace. Les principales causes de cancer du poumon sont la pipe, la cigarette et l’exposition à l’amiante.

La recrudescence de la consommation de stupéfiants, de drogues et de tabac illégaux est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. La croissance du financement dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux médicaments est un autre déterminant de la croissance du marché. L’industrialisation croissante, la croissance du niveau de pollution de l’air et l’augmentation du tourisme médical sont d’autres facteurs importants qui généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, un scénario de remboursement inapproprié et défavorable dans les économies en développement et sous-développées fera dérailler le taux de croissance du marché. En outre, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, à la disponibilité de médicaments génériques et à la médiocrité des installations de diagnostic du cancer dans les économies sous-développées poseront d’autres défis pour le marché. La pénurie de professionnels qualifiés dans les économies arriérées, le coût élevé et les effets néfastes des radiations et des chimiothérapies entraveront également le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la thérapeutique du cancer du poumon fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché de la thérapie contre le cancer du poumon au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en fonction du type de cancer, du type de molécule, de la classe de médicaments, du type de traitement, du type de thérapie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de cancer, le marché thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires et tumeurs médiastinales.

Sur la base du type de molécule, le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en petites molécules et produits biologiques.

Dans la classe des médicaments, le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases, inhibiteurs d’EGFR et autres.

Sur la base du type de traitement, le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie et autres médicaments.

Sur la base du type de thérapie, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en thérapie médicamenteuse unique et thérapie combinée.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

On the basis of distribution channel, the lung cancer therapeutics market is segmented into hospital pharmacy, retail pharmacy, online and others.

Middle East and Africa Lung Cancer Therapeutics Market Country Level Analysis

The lung cancer therapeutics market is analysed and market size insights and trends are provided by country, drug type, product, form, application and end user as referenced above.

The countries covered in the lung cancer therapeutics market report are South Africa, Saudi Arabia, UAE, Egypt, Israel and Rest of Middle East & Africa.

L’Afrique du Sud au Moyen-Orient et en Afrique domine le marché des thérapies contre le cancer du poumon en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela s’explique par le financement croissant des activités de recherche et de développement, la hausse de la consommation de tabac et les cas toujours plus nombreux de cancer du poumon.

La section par pays du rapport sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des thérapies contre le cancer du poumon vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapeutique contre le cancer du poumon au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché Thérapeutique du cancer du poumon fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon.

TOP ACTEURS CLÉS du marché Thérapeutique du cancer du poumon au Moyen-Orient et en Afrique

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon sont Takeda Pharmaceutical Company Limited, ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Eli Lilly and Company., AstraZeneca, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Inc., CELGENE CORPORATION, Amgem Inc., Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., ALLERGAN, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Bristol -Myers Squibb Company, GlaxoSmithKline plc., Astellas Pharma Inc., Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

