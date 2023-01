Marché de la thérapeutique des bactériophages: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research a publié une étude complète de l’industrie sur le «marché mondial de la thérapeutique des bactériophages», qui comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans un rapport récent. Les informations sur le marché obtenues grâce à ce rapport d’analyse de l’étude de marché sur le traitement des bactériophages favorisent une meilleure compréhension de l’environnement du marché, des problèmes qui pourraient être abandonnés à l’avenir et de la manière de positionner une marque particulière de manière supérieure.

Data Bridge Market Research estime que le marché des thérapies bactériophages était de 39,8 millions de dollars en 2021 et atteindra 64,4 millions de dollars en 2029, enregistrant un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research tels que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les bactériophages sont des virus qui tuent et ciblent exclusivement les bactéries. Ils sont l’une des entités biologiques les plus fréquentes capables de combattre et de tuer les bactéries multirésistantes. Lorsque tous les autres antibiotiques n’ont pas réussi à traiter l’infection, les phages peuvent aider les professionnels de la santé à sauver des vies en éliminant les bactéries qui causent les infections. Les bactériophages sont considérés comme des substituts aux antibiotiques. Les virus sont utilisés dans ce traitement pour injecter leur matériel génétique dans les bactéries et utiliser leur machinerie hôte pour se développer. Cette phagothérapie est utilisée sur le corps du patient pour traiter ou prévenir les maladies bactériennes. La thérapie bactériophage est également importante dans le domaine de la biologie moléculaire et de la recherche technologique. Ces propriétés élargissent le potentiel de développement de médicaments. Les bactériophages sont aussi appelés phages.

La résistance aux antibiotiques devient de plus en plus courante dans le monde, augmentant la demande d’alternatives efficaces. Selon le CDC, les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques touchent environ 33 000 personnes en Europe chaque année. La résistance aux antibiotiques devrait augmenter dans le monde entier, créant une demande importante de bactériophages. La phagothérapie est un autre nom pour la thérapie bactériophage. Les virus sont utilisés pour traiter les infections bactériennes. Les bactériophages sont des virus bactériens. Les phages sont des virus qui tuent les bactéries inoffensives pour les plantes, les animaux et les humains. Les bactériophages sont considérés comme les ennemis naturels des bactéries. Les bactériophages peuvent être trouvés dans les eaux usées, l’eau, le sol et d’autres environnements où les bactéries sont présentes.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la thérapie bactériophage sont :

Microgen (États-Unis)

Mykreos (Pays-Bas)

ATCC (États-Unis)

Intralytix, Inc. (États-Unis)

Thérapie adaptative par les phages (États-Unis)

Armata Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

LOCUS BIOSCIENCES, INC. (États-Unis)

Delmont Laboratories, Inc. (États-Unis)

Next Biotics (États-Unis)

Pherecydes Pharma (France)

monde de l’iode. (ETATS-UNIS)

Enbiotiques (États-Unis)

Limites de préhension fixes (Royaume-Uni)

Cytophage Technologies inc. (Canada)

Eliava Bio Preparations LTD (Géorgie)

Phagelux (Chine)

InnoPhage, Ltd (Hong Kong)

TechnoPhage (Portugal)

Eligo Bioscience SA (France)

BiomX Ltd. (Israël)

Le paysage concurrentiel du marché Thérapeutique bactériophage fournit des détails par concurrent. Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Objectifs clés du marché de la thérapie bactériophage :

Chaque entreprise du marché Traitement des bactériophages a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs primordiaux, vous permettant d’analyser votre concurrence, les marchés futurs, les nouveaux produits et les données informatives qui peuvent augmenter de manière exponentielle votre volume de ventes.

Les facteurs de taille et de taux de croissance du marché de la thérapie bactériophage.

Changements significatifs dans le futur marché de la thérapie bactériophage.

Principaux concurrents mondiaux sur le marché.

Portée du marché de la thérapie bactériophage et perspectives du produit.

Les pays en développement avec un potentiel de croissance future.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Global Bacteriophages Therapy Profils des principaux fabricants et statistiques de vente.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial de la thérapeutique des bactériophages

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial des bactériophages thérapeutiques

Chapitre 4: Segmentation du marché des bactériophages thérapeutiques par type et applications

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Pourquoi le marché de la thérapie bactériophage est-il propice à un investissement à long terme ?

2) Connaissez-vous les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Quelles régions sont susceptibles d’augmenter fortement et de croître d’une année sur l’autre ?

4) Quelles régions ont une meilleure demande pour votre produit/service ?

5) Quelles opportunités les régions émergentes offrent-elles aux entrants existants et nouveaux sur le marché de la thérapie bactériophage ?

6) Analyse des aspects risques liés aux prestataires ?

7) Qu’est-ce qui affectera les facteurs déterminant la demande de thérapie par les bactériophages dans les années à venir ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial Traitement des bactériophages ?

9) Quelles stratégies les grandes entreprises ont-elles pour les aider à gagner des parts de marché sur les marchés matures ?

10) Comment les innovations technologiques et axées sur les clients entraînent-elles des changements significatifs sur le marché de la thérapie bactériophage ?

