Marché de la télévision 2021 Analyse des acteurs clés, segmentation, taille de l’industrie, croissance, tendance et prévisions d’ici 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la télévision. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché de la télévision présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Marché de la télévision en Inde (LED, LCD, HD, UHD) 2019

La télévision est l’un des biens de consommation durables à la croissance la plus rapide en Inde, comme en témoigne le fait que le nombre total de foyers dans le pays n’a augmenté que d’environ 4,5 % au cours de la période 2017-2018, alors que le marché de la télévision a connu une croissance d’environ 7,5 % durant la même période. La pénétration rapide de la télévision dans les foyers indiens peut être attribuée à la réduction des coûts de production et à l’accessibilité accrue des consommateurs. Au fil des ans, l’industrie de la télévision a adopté des technologies en évolution rapide pour introduire des innovations telles que la télévision pliable et la télévision avec assistant vocal virtuel.

Aperçu du marché :

Le marché indien de la télévision comprend les téléviseurs dotés des technologies de diodes électroluminescentes (DEL), d’affichage à cristaux liquides (LCD), de haute définition (HD) et d’ultra haute définition (UHD). Le marché des téléviseurs à écran plat (LED, LCD, HD et UHD) en Inde était évalué à 690,16 milliards INR au cours de l’exercice 2018 et devrait atteindre 1 238,33 milliards INR d’ici l’exercice 2024, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de ~ 9,25 % au cours de la période FY 2019-FY 2024.

La réduction des droits d’importation sur les panneaux de télévision LED à cellules ouvertes de 5 % à 0 % a entraîné une baisse du coût de l’ensemble des téléviseurs dans le pays. De plus, l’industrie assiste à une évolution des préférences des consommateurs vers les téléviseurs à écran plat, avec une poussée de sa demande, par rapport aux écrans CRT traditionnels. Cependant, l’adoption d’appareils de substitution comme les ordinateurs portables et les téléphones portables, associée à une baisse de la rentabilité, entrave la croissance du marché de la télévision à écran plat en Inde.

Informations sur les segments :

Le marché de la télévision à écran plat peut être segmenté en smart TV et non smart TV. Le segment de la télévision intelligente représente une part importante de plus de 70 % du marché global de la télévision. Des acteurs étrangers comme Xiaomi, OnePlus et Motorola ont bouleversé le segment des smart TV en Inde avec le lancement de sa gamme de produits abordables. Les acteurs nationaux réduisent rapidement les prix pour faire face à la concurrence féroce dans l’industrie. Xiaomi est l’un des acteurs importants du segment des téléviseurs intelligents avec une part d’environ 29,50 %, suivi de LG, Samsung et Sony.

En termes de taille d’affichage, les téléviseurs entre 32 pouces et 43 pouces représentent le pourcentage le plus notable des ventes car ils sont abordables pour le grand public. De plus, à mesure que les taux de la taxe sur les produits et services (TPS) ont été réduits, les prix des téléviseurs ont baissé.

Analyse de la concurrence :

Le marché indien de la télévision est très concurrentiel et est dominé par des acteurs importants comme Samsung, LG et Sony, et ils constituent collectivement une part substantielle du marché. Néanmoins, des acteurs étrangers comme Xiaomi, Realme et OnePlus sont en plein essor et ont capturé une part considérable en peu de temps, grâce à leurs produits abordables avec une grande variété de fonctionnalités. Par ailleurs, la vente en ligne de téléviseurs a considérablement augmenté ces dernières années, menaçant les circuits de vente traditionnels.

Entreprises couvertes :

BPL Limited

Intex Technologies (India) Limited

Hitachi India Private Limited

LG Electronics India Private Limited

Panasonic India Private Limited

Philips India Limited

Samsung Electronics India Private Limited

Sony India Private Limited

TCL India

Xiaomi Technology India Private Limited

