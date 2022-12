Marché de la télésanté mentale – Tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Avec le document de marché sur la télésanté mentale, les entreprises peuvent obtenir des détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui les aident à présumer de réduire ou d’augmenter la production d’un produit particulier. Alors que la mondialisation se développe de jour en jour, de nombreuses entreprises ont besoin d’études de marché mondiales consistant en des informations exploitables sur le marché qui soutiennent la prise de décision. Ce rapport sur le marché mondial analyse les principaux moteurs du marché qui fournit des données et des informations précises pour la croissance de l’entreprise. Pour mettre en œuvre l’étude de marché sur la télésanté mentale, des outils et techniques compétents et avancés ont été utilisés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter.

Le rapport marketing de Telemental Health aide à découvrir le marché probable pour le lancement d’un nouveau produit et la méthode la plus appropriée pour la distribution d’un certain produit. Une approche formalisée et managériale a été adoptée pour faire de même pour appréhender tous les aspects évoqués ci-dessus. Le rapport étudie également les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement qui aident à développer des stratégies de production pour l’industrie de la télésanté mentale. Un rapport d’étude de marché international sur la télésanté mentale est l’un des meilleurs et des plus complets rapports d’études de marché décrivant les défis, les structures du marché, les opportunités, les forces motrices, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel de l’industrie de la télésanté mentale.

Le segment des services devrait détenir la plus grande part de marché tout au long de la prévision en raison de facteurs contributifs tels que davantage de consultations virtuelles, les remboursements de téléconsultation en raison des politiques gouvernementales et l’augmentation du financement de la technologie. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la télésanté mentale était évalué à 109 744,97 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 710 577,49 millions de dollars d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 26,3 % au cours de la période de prévision.

Synopsis du marché : –

L’utilisation de la technologie de télécommunication ou de vidéoconférence pour fournir des services de santé mentale est connue sous le nom de télésanté mentale. La télépsychiatrie ou la télépsychologie sont d’autres termes pour cela. Selon les recherches, de nombreuses personnes, y compris celles souffrant de trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH), de trouble de stress post-traumatique (SSPT), de dépression et d’anxiété, peuvent bénéficier de traitements de télésanté mentale.

Les services de télésanté mentale sont souvent considérés comme le principal moyen de fournir des soins de santé aux personnes vivant dans les zones rurales et aux consommateurs dont la mobilité, le temps ou les options de transport sont limités. Pendant la pandémie de COVID-19, la télésanté mentale est devenue un élément essentiel des soins de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la télésanté mentale comprennent

Cisco Systems, Inc., AMD Global Telemedicine, Inc., Aerotel Medical Systems (1998) Ltd., Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd., McKesson Corporation, Koninklijke Philips NV, Otsuka America Pharmaceutical Inc., Cerner Corporation, Allscripts , InTouch Technologies, Inc., Resideo Technologies, Inc., BioTelemetry, Inc., OBS Medical Ltd., American Well, Empower Interactive, Inc., MDLIVE Inc., TalkSession Inc., Talkspace, Virtual Therapy Center, LLC, Teladoc, Inc., WeCounsel.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché de la télésanté mentale [Global – Ventilé par régions]

Division régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des principaux pays ayant une part de marché importante]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

Le rapport fournit des informations sur les indicateurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché de la télésanté mentale.

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché.

Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques.

Diversification du marché – Informations complètes sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché de la télésanté mentale.

Table des matières : Marché de la télésanté mentale

Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 Vue de dessus

5 Aperçu du marché

6 Marché de la télésanté mentale, par type de produit

7 Marché de la télésanté mentale, par modalité

8 Marché de la télésanté mentale, par type

9 Marché de la télésanté mentale, par mode

10 Marché de la télésanté mentale, par utilisateur final

12 Marché de la télésanté mentale, par géographie

12 Marché de la télésanté mentale, paysage de l’entreprise

13 Analyse SWOT

14 profils d’entreprises

