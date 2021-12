Marché de la télésanté mentale Industrie 2021 Croissance du marché, taille, tendances, analyse d’impact COVID-19 et rapport d’analyse des perspectives mondiales 2028

Un nouveau rapport sur le marché de la télésanté mentale fournit une approche complète et descendante de l’évolution du marché et estime les opportunités dans divers segments. L’étude de marché menée dans le rapport fiable sur le marché de la télésanté mentale analyse la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les innovations technologiques et les canaux de vente dans l’industrie de la télésanté mentale. L’étude donne un aperçu des opportunités existantes dans diverses régions, des pistes prometteuses dans des segments clés et du paysage concurrentiel grâce à l’utilisation attentive d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le travail acharné et méticuleux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes avertis et de chercheurs avertis donne le résultat d’un tel rapport de marché haut de gamme et à grande échelle. Ce rapport de marché aide à découvrir les conditions générales du marché, les tendances existantes et les tendances de l’industrie. L’étude offre un examen minutieux de tous les facteurs régionaux et des principales tendances mondiales qui ont eu un impact sur la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2028.

Le marché de la télésanté mentale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 33,95 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

pour connaître l'impact de COVID-19 sur cette industrie

Les principaux acteurs du marché des ascenseurs verticaux sont :

Systèmes Cisco, Inc

Télémédecine mondiale AMD, Inc

Aerotel Medical Systems (1998) Ltée

Medtronic

F. Hoffmann-La Roche Ltée

Société McKesson

Koninklijke Philips N.V.

Otsuka America Pharmaceutical Inc

Cerner Corporation

Allscripts

InTouch Technologies, Inc

Resideo Technologies, Inc

BioTelemetry, Inc

OBS Médical Ltée

Puits américain

Empower Interactive, Inc

MDLIVE Inc

TalkSession Inc

Espace de discussion

Centre de thérapie virtuel, LLC

Teladoc, Inc

WeCounsel

Segmentation du marché de la télésanté mentale :

Par troubles mentaux (trouble panique, trouble obsessionnel-compulsif, dépression, trouble de stress post-traumatique)

Par type (Télépsychologie, Télépsychiatrie, Télécomportemental Santé)

Par composant (services, logiciels, matériel, RPM, temps réel)

Par mode de livraison (mode de livraison basé sur le Web, mode de livraison basé sur le cloud, mode de livraison sur site)

Par utilisateur final (fournisseurs, payeurs et patients)

Méthodologie de recherche :

L’étude de recherche sur le marché de la santé mentale concernant la taille, la croissance, les opportunités et l’analyse concurrentielle a été préparée à l’aide de recherches primaires, de recherches secondaires et d’un examen par un panel. La recherche secondaire comprend : les publications de l’industrie, les rapports de l’industrie, les magazines spécialisés et d’autres publications du gouvernement et des associations professionnelles, entre autres. En outre, l’analyse effectuée à travers divers articles de presse et communiqués de presse publiés dans des journaux d’information fiables est requise pour chaque passionné de marché, décideur politique, investisseur et acteur du marché. Le marché de la télésanté mentale aide également à développer des contre-approches pour les principaux défis auxquels l’industrie est confrontée. Un rapport fiable est structuré grâce aux efforts vigilants d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

Aperçu du marché:

L’épidémie de COVID-19 a créé une pression énorme sur les infrastructures de santé actuelles dans le monde, exigeant l’emploi de technologies permettant aux patients de contacter leurs médecins depuis des endroits éloignés. De plus, étant donné que les établissements de santé se concentrent sur le traitement des patients atteints de coronavirus, les traitements pour d’autres maladies sont passés au second plan. Dans ce contexte, les technologies de télésanté ont permis aux professionnels de la santé de garantir que les patients souffrant de situations chroniques et autres situations critiques reçoivent les soins médicaux requis pendant la pandémie.

Des facteurs tels que l’augmentation de la population et la demande de développer l’accès aux soins de santé, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques et les avantages économiques de la télésanté et de la télémédecine, le manque de développements des médecins dans les télécommunications, le financement gouvernemental et la vigilance croissante, l’acceptation de la technologie dans le les conséquences de covid-19 et le soutien privé et public à la gestion de COVID-19 sont les facteurs qui devraient en outre stimuler la croissance du marché de la télésanté mentale au cours de la période de prévision. Cependant, les changements qui régissent dans les pays, la tromperie dans la télémédecine et la télésanté et l’utilisation des médias sociaux sont quelques-uns des facteurs les plus susceptibles d’entraver davantage la croissance du marché de la télésanté mentale dans les années à venir. De plus, une efficacité élevée dans la prévention des maladies infectieuses et des épidémies et l’utilisation de la blockchain, de l’IA et de l’analyse et des assistants virtuels devraient étendre davantage les opportunités rentables pour la croissance du marché de la télésanté mentale dans un avenir proche. Malgré cela, le manque de capacité à déterminer l’hygiène et la propreté et les barrières comportementales, l’abordabilité des soins de santé et l’absence de compréhension doivent encore remettre en cause la croissance du marché de la télésanté mentale dans les années à venir.

Table des matières

La personnalisation peut être disponible sur demande :

Chapitre 1 : Introduction et portée

Chapitre 2 : Profils clés des entreprises

Chapitre 3: Explications, part et prévisions du marché de la télésanté mentale par type, application et géographie

Chapitre 4: Consommation de l’industrie de la télésanté mentale par régions

Chapitre 5: Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 6 : Explications du marché de la région Europe

Chapitre 7: Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 8: Explications du marché de la région Amérique du Nord

Chapitre 9: Explications du marché de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique

Chapitre 10 : Principales caractéristiques importantes du marché

Chapitre 11 : Tendances clés du marché et opportunités du marché

Chapitre 12 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 13 : Résultats et conclusion de la recherche

