Marché de la télésanté mentale Impact de Covid-19 sur l’industrie, le taux de croissance, le fournisseur, la dynamique du marché et les prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

De plus, les principaux paramètres de marché du rapport sur le marché vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques. , analyse au niveau des pays, profils d’entreprises clés, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Pour avoir connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché est rendu transparent, de grande envergure et de qualité suprême. Ce rapport de marché examine les différentes étapes qui améliorent la performance des entreprises. Un rapport complet est une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Le marché mondial de la télésanté mentale devrait augmenter progressivement pour atteindre une valeur estimée de 15,15 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 24,65 % au cours de la période de prévision 2019-2026 avec des ventes annuelles de 2,60 milliards USD en 2018. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la prise de conscience et aux préoccupations croissantes concernant la santé des patients.

Définition du marché : marché mondial de la télésanté mentale

La télésanté mentale est une division du marché de la télésanté. Télésanté mentale, l’utilisation de la technologie de télémédecine qui fournit des services de santé mentale à distance. En outre, il fournit également des services de consultation, de supervision, d’intervention sanitaire, d’évaluation, d’éducation et d’information à distance.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y avait environ 500 millions de personnes souffrant de troubles mentaux, près de la moitié de ces cas auraient pu être évités avec la disponibilité d’un traitement médical approprié. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Développements clés sur le marché :

Le 17 avril 2018 , AMD Global Telemedicine Inc. a annoncé le développement d’OnDemand Visit, une plateforme de télésanté directement destinée aux consommateurs. OnDemand Visit est une plateforme permettant aux prestataires de soins de santé de gérer leurs propres offres de soins virtuels, comme alternative à l’externalisation de leurs besoins et services de télémédecine.

Le 5 mars 2019 , McKesson Corporation, le leader mondial des soins de santé, a annoncé une collaboration avec le leader technologique Navigating Cancer, pour offrir une plateforme améliorée de gestion de la relation patient (PRM) aux oncologues communautaires. Cette plateforme est un outil de flux de travail clinique complet pour les équipes d’oncologie et les patients qui fournit des soins intégrés et personnalisés.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la télésanté mentale

Le marché mondial de la télésanté mentale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la télésanté mentale pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché : marché mondial de la télésanté mentale

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de la télésanté mentale sont Cisco Systems, Inc. (États-Unis), AMD Global Telemedicine, Inc (États-Unis), Aerotel Medical Systems (1998) Ltd. (Israël), Medtronic (Irlande), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), McKesson Corporation (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Otsuka America Pharmaceutical Inc. (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Allscripts (États-Unis), InTouch Technologies, Inc. (États-Unis ), Resideo Technologies, Inc. (États-Unis), BioTelemetry, Inc. (États-Unis), OBS Medical Ltd. (Royaume-Uni), American Well (États-Unis), Empower Interactive, Inc. (États-Unis), MDLIVE Inc. (États-Unis), TalkSession Inc. (États-Unis), Talkspace (États-Unis), Virtual Therapy Center, LLC (États-Unis), Teladoc, Inc. (États-Unis), WeCounsel (États-Unis) et quelques-uns parmi d’autres.

Facteurs de marché

La prévalence des troubles mentaux dans tous les groupes d’âge va stimuler le marché.

Services rapides et peu coûteux

Augmentation de l’acceptation de la télésanté mentale

Contraintes du marché

Moins d’installations dans les régions éloignées

Manque d’expertise qualifiée dans les régions éloignées

Moins d’initiatives gouvernementales prises dans ce sens.

Progrès technologiques dans les infrastructures de télécommunication

Segmentation : marché mondial de la télésanté mentale

Par troubles mentaux

Trouble panique

Trouble obsessionnel compulsif

Dépression

Trouble de stress post-traumatique

Par type

Télépsychologie

Télépsychiatrie

Santé télécomportementale

Par composant

Prestations de service

Logiciel

Matériel

Par utilisateur final

Fournisseurs

Payeurs

Par mode de livraison

Mode de livraison basé sur le Web

Mode de livraison basé sur le cloud

Mode de livraison sur site

