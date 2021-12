Marché de la télésanté en Europe Dernières tendances, croissance, taille, application et prévisions 2028

Le marché européen de la télésanté devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 14,1% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Marché européen de la télésanté Portée et taille du marché

Le marché européen de la télésanté est segmenté en fonction de la technologie, du service, de l’application, du mode de prestation et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs une vue d’ensemble du marché et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Basé sur le service, le marché européen de la télésanté est segmenté en télésurveillance, stockage et transfert et interactif en temps réel.

Sur la base des applications, le marché européen de la télésanté est segmenté en télécardiologie, téléradiologie, télépathologie, télédermatologie, téléneurologie, soins d’urgence, santé à domicile et autres.

Sur la base du mode de livraison, le marché européen de la télésanté est segmenté en Web, en nuage et autres.

Sur la base de la technologie, le marché européen de la télésanté est segmenté en matériel, logiciels et télécommunications.

Principaux acteurs clés :

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché européen de la télésanté sont AMD Global Telemedicine, Inc., Medtronic, CISCO Systems, Inc., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Honeywell, Mckesson Corporation, Aerotel Medical Systems, CardioComm Solutions, Inc., Cerner Corporation, IBM Corporation, BioTelemetry, Inc., Allscripts Healthcare, LLC, Siemens, Ergotron, Inc., InstaMD, LLC, Medvivo, Bosch Limited, entre autres. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le coronavirus peut influencer l’économie mondiale de trois manières principales : en influençant directement la création et la demande, en perturbant le réseau de magasins et le marché, et par son effet monétaire sur les entreprises et les secteurs d’activité monétaires. L’épisode de COVID-19 a eu des impacts sur de nombreux points de vue, tels que les vols annulés, les boycotts de voyages et les cafés isolés fermés toutes les occasions à l’intérieur confinées dans plus de quarante pays. la population et la vulnérabilité face à l’avenir.

