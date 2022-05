Marché de la télésanté en Europe 2022-2029: demande croissante de substituts et nombre croissant d’acteurs du marché – GE, CISCO, Honeywell

Aperçu du marché de la télésanté en Europe :

En utilisant le meilleur marché de la télésantérapport d’enquête, il devient facile de mieux situer l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour développer une veille concurrentielle, et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Le rapport a soigneusement compilé les informations pertinentes pour l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux évolutions et fluctuations futures du marché. Avec ce rapport marketing, les clients peuvent recevoir des éclaircissements sur les initiatives commerciales qui incluent des recherches exclusives sur les entreprises, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Le meilleur rapport d’étude de marché sur la télésanté aide à éviter les risques de marché et d’investissement qui peuvent cartographier et profiler de manière exhaustive les concurrents ainsi que l’environnement macroéconomique.

Le modèle des cinq forces de Porter a été utilisé dans le rapport cohérent sur le marché de la télésanté pour comprendre le secteur en analysant cinq critères différents et le niveau de puissance, de menace ou de rivalité dans chaque domaine. Ces cinq mesures comprennent la rivalité concurrentielle, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir de l’acheteur, le pouvoir du fournisseur. D’autre part, l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a été utilisée pour examiner les forces, les faiblesses et les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités directs sur lesquels l’entreprise peut continuer, se développer, se concentrer et s’efforcer de surmonter.

Exemple de copie exclusive disponible de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-telehealth-market¶gp .

Le marché européen de la télésanté devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la télésanté est la circulation de services et d’informations liés à la santé par le biais des technologies électroniques d’information et de télécommunication. Il permet le contact patient et clinicien à distance, les conseils, les soins, les rappels, l’intervention, l’éducation, le suivi et les admissions à distance.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen de la télésanté sont le taux d’alphabétisation élevé et une meilleure situation socio-économique, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques avec un taux important, la pénurie de médecins et la croissance des télécommunications.

Le marché européen de la télésanté est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Le marché de la télésanté couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du service, le marché européen de la télésanté est segmenté en télésurveillance , stockage et retransmission et interactif en temps réel.

Sur la base de l’application, le marché européen de la télésanté est segmenté en télécardiologie, téléradiologie, télépathologie, télédermatologie, téléneurologie, soins d’urgence, santé à domicile et autres.

Sur la base du mode de livraison, le marché européen de la télésanté est segmenté en Web, cloud et autres.

Basé sur la technologie, le marché européen de la télésanté est segmenté en matériel, logiciels et télécommunications.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen de la télésanté est segmenté en télé-hôpitaux, télé-foyers et autres

Accédez au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-telehealth-market?utm_source=parag&utm_medium=pingale&utm_campaign=parag&utm_id=parag .

Principaux acteurs clés du marché de la télésanté en Europe : AMD Global Telemedicine, Inc., Medtronic, CISCO Systems, Inc., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Honeywell, Mckesson Corporation, Aerotel Medical Systems, CardioComm Solutions, Inc., Cerner Corporation, IBM Corporation, BioTelemetry, Inc., Allscripts Healthcare, LLC, Siemens, Ergotron, Inc., InstaMD, LLC, Medvivo, Bosch Limited et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : le rapport sur le marché de la télésanté est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de la télésanté dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché européen de la télésanté?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Télésanté ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée du « Rapport sur le marché de la télésanté en Europe 2022 » @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-telehealth-market¶gp .

Principaux faits saillants de la table des matières : marché de la télésanté en Europe

1 Aperçu du marché de la télémédecine en Europe

2 Concours du marché télésanté en Europe par les fabricants

3 Capacité de télémédecine en Europe, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre de télémédecine en Europe (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production de télémédecine en Europe, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché de la télémédecine en Europe par application

7 profils / analyse des fabricants de télésanté en Europe

8 Analyse des coûts de fabrication de la télémédecine

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché de la télésanté en Europe (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com