Marché de la télésanté Développement, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

Un rapport Marché de la télésanté crédible a été préparé avec l’analyse de marché détaillée qui est effectuée par une équipe d’experts de l’industrie, des analystes habiles, des prévisionnistes dynamiques et des chercheurs avertis. Ce rapport est la meilleure source pour obtenir des informations et une connaissance sans précédent des meilleures opportunités de marché sur les marchés pertinents. L’étude de marché du rapport Marché de la télésanté à grande échelle évalue la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. De plus, les entreprises peuvent tirer de grands avantages de ces informations pour prendre une décision sur leurs stratégies de production et de commercialisation.

Le rapport Marché de la télésanté explique divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse complètes. Ceux-ci impliquent des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques, l’analyse au niveau des pays. La liste peut être étendue avec des profils d’entreprise clés, un paysage concurrentiel et une analyse des parts de marché de l’entreprise. Toutes les données, chiffres et informations sont sauvegardés par des outils d’analyse authentiques qui incluent l’analyse SWOT et l’analyse Five Forces de Porter. Ainsi, atteignez le niveau de croissance maximal pour l’entreprise avec ce rapport de recherche Marché de la télésanté complet.

Le marché mondial de la télésanté enregistre un TCAC sain de 22,67% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population âgée, à l’apparition croissante de maladies chroniques et à l’évolution de la structure des télécommunications.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la télésanté est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la télésanté pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial de la télésanté sont Giffen Solutions, Inc., Capsule Technologies, Inc., Chiron Health, Cisco, Biotricity, A&D company, Limited, OSI Systems, Inc., Biotronik, Koninklijke Philips NV, AMD Global Telemedicine, Inc., Global Media Group, Inc., BioTelemetry, Inc., Resideo Technologies, Inc., Masimo., eVisit Telemedicine Solution, edgeMED Healthcare, INTeleICU, iMDsoft, InTouch Technologies, Inc., AirStrip Technologies., américain Eh bien, entre autres.

Marché mondial de la télésanté par composant (services, logiciels et matériel), mode de livraison (mode de livraison basé sur le Web, mode de livraison basé sur le cloud et mode de livraison sur site), utilisateur final (fournisseurs, payeurs, patients et autres Utilisateurs) et géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de la télésanté

La télésanté – l’utilisation d’équipements portables, y compris les voyages audio des médecins et les instruments de surveillance à distance des clients – étend le champ d’action des médecins et des fournisseurs de services au-delà des environnements cliniques traditionnels. La télésanté permet une connexion stable entre les infirmières et les soignants et fournit aux fournisseurs un flux continu d’informations en temps réel sur le bien-être des patients. Les installations de télésanté tirent parti de la technologie pour fournir une éducation à distance liée à la santé afin d’améliorer les résultats des clients. Les installations de télésanté peuvent être fournies grâce à une multitude de techniques, notamment les télécommunications, les instruments de surveillance à distance des patients tels que la technologie portable, le chat vidéo en direct, la transmission de données numériques et les applications de sécurité portables (mHealth) pour les appareils mobiles.

Portée du marché de la télésanté

Le marché de la télésanté est segmenté sur la base des pays en États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché de la télésanté sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base des composants, le marché est segmenté en services, logiciels et matériel. En fonction du mode de livraison, le marché est segmenté en mode de livraison Web, mode de livraison cloud et mode de livraison sur site. Les utilisateurs finaux couverts par le rapport sont les fournisseurs, les payeurs, les patients et les autres utilisateurs finaux.

La télésanté est définie comme un type d’équipement utilisé par les médecins pour surveiller les clients distants et les déplacements audio tout en maintenant une connexion entre les soignants et les infirmières avec des informations en temps réel sur le bien-être des patients. Les installations de télésanté peuvent être fournies à l’aide de la technologie portable, de la transmission de données numériques, d’une application de sécurité portable et autres.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population âgée contribue à la croissance du marché

La fréquence croissante des maladies chroniques stimule la croissance du marché

L’évolution de la structure des télécommunications stimule la croissance du marché

Le besoin de traitements possibles accessibles en raison de l’augmentation des coûts médicaux propulse la croissance du marché

Contraintes du marché

Les problèmes de légalité, de confidentialité et de sécurité limitent la croissance du marché

Les compensations étroites aux États-Unis entravent la croissance du marché

Une vigilance faible ou faible en matière de télémédecine dans les pays en développement entrave la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Best Buy a noué des partenariats avec TytoCare, une entreprise de télésanté basée en Israël, pour livrer l’équipement TytoHome uniquement sur la page des meilleurs achats et dans certains magasins du Minnesota. Pour 300 $, les clients de Best Buy peuvent désormais acheter un outil d’évaluation portable qui permet de diagnostiquer à distance des problèmes médicaux tels que les otites, la fièvre, les allergies, les infections des voies respiratoires inférieures et les éruptions cutanées, et de conseiller le médecin de soins primaires à tout moment et en tout lieu. Cette coopération a permis aux entreprises de lancer un article avancé dans l’industrie.

En janvier 2019, VRHealth a annoncé la mise en œuvre du premier système médical de télésanté-VR, qui contient des applications spécifiquement destinées aux clients à utiliser à domicile. VRHealth participe aux laboratoires d’innovation de l’AARP. Grâce à cette coopération avec AARP, VRHealth réside dans le laboratoire d’innovation AARP et intègre les caractéristiques clés de son article dans le segment Santé et bien-être d’Alcove VR, un service de réalité virtuelle qui permet aux ménages de communiquer quels que soient le coût, le moment ou les limitations de mouvement.

Méthodologie de recherche : marché mondial de la télésanté

La collecte de données et l’analyse de l’année de base sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Scénario de marché de la télésanté

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la télésanté atteint une croissance significative au cours de la période de prévision 2019-2026 en raison de facteurs tels que l’augmentation de la fréquence des maladies chroniques, le développement de la structure des télécommunications et le besoin croissant de traitements accessibles en raison de l’augmentation des coûts médicaux et du nombre croissant. de la population gériatrique qui augmentera la croissance du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché de la télésanté ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché de la télésanté en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision 2019-2026. Les nouveaux rapports d’étude de marché Data bridge mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché de la télésanté.

Développement du nouveau marché de la télésanté en 2019

En septembre 2019, Amazon.com, Inc., a annoncé le lancement d’Amazon Care qui aidera ses employés en répondant à leurs besoins, car il comprend la télémédecine et un chat en ligne avec une infirmière qui apportera les médicaments au bureau ou à la maison des employés.

