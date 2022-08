Marché de la téléprésence 2022 Acteurs clés mondiaux, tendances, part, taille de l’industrie, segmentation, opportunités, prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial téléprésence devrait atteindre 10,96 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de revenus stable de 19,6 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché de la téléprésence peut être attribuée au besoin croissant de réduire les frais de déplacement et l’empreinte carbone des petites et grandes entreprises. Les voyages d’affaires sont en baisse en raison de la hausse du coût du carburant, qui a atteint 125 USD le baril, et de la menace du réchauffement climatique et du changement climatique.

La téléprésence, qui est une innovation récente en matière de communication, contribue à faire progresser de nombreuses initiatives visant à réduire l’impact environnemental significatif. Selon Nortel Networks, les technologies de téléprésence et de vidéoconférence sont des outils de plus en plus importants pour les entreprises qui cherchent à améliorer la collaboration et à réduire leur empreinte carbone. Les entreprises se demandent comment renforcer leur collaboration sans avoir à se déplacer. Les avantages de la téléprésence sont évidents : économies substantielles sur les frais de déplacement ; augmentation de la productivité et réduction de l’empreinte carbone. La téléprésence profitera à toute organisation ayant de nombreux sites.

Une tendance récente sur le marché est l’utilisation de la téléprésence pour la collaboration. La communication mondiale est rendue possible par les progrès des technologies de communication de tous les coins du globe. Les entreprises et les multinationales peuvent communiquer facilement entre les équipes, les sites et les fuseaux horaires grâce à l’utilisation de la téléprésence. Les startups créent des solutions basées sur la réalité virtuelle (VR), par exemple, pour améliorer l’expérience des utilisateurs qui assistent à des réunions de n’importe où dans le monde.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de la téléprésence est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux participants sont Cisco Systems, Inc., Plantronics, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., ZTE Corporation, Lifesize, Avaya, Inc., Vidyo, Inc., VGo Communications, Teliris, Inc., Array Telepresence, Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la téléprésence sur la base des composants et services, du type de système, de l’industrie et de la région :

Component & Services Outlook (Revenue, USD Billion ; 2019-2030)

Matériel

Écrans

Projecteurs

Caméra

Capteurs

Périphérique audio

éclairage

Processeurs

Interfaces

Autres

Logiciels Logiciels

de cloud computing Logiciels

de communication audio-vidéo

serveur

Services

Type de système Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Téléprésence statique Téléprésence

immersive Téléprésence

personnelle Téléprésence

holographique Téléprésence

à distance Systèmes

systèmes de téléprésence robotique

2019-2030)

, 2022 et

et

de

USD

industrie

industrie

des

;

milliards

l’

de

Dynamique

Perspectives

part

2030

l’

(

affaires

marchéApplication

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales du marché de la téléprésence :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

de la MEA

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille attendue du marché de 2022 à 2030

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le Marché de la téléprésence

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles au fur et à mesure des fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

