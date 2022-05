Marché de la télématique pour véhicules hors route 2021 Taille, part de croissance, tendances futures, prix, examen des principaux acteurs clés, demande et analyse mondiale par prévision 2028

The Insight Partners vous fournit une analyse de recherche mondiale sur le « marché de la télématique pour véhicules hors route » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de la télématique des véhicules hors route au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le marché de la télématique des véhicules hors route était évalué à 781,00 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 1 166,96 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le secteur de la télématique évolue rapidement en raison des progrès technologiques. Certaines nouvelles tendances à l’horizon qui doivent être étudiées pour garder une longueur d’avance sur la concurrence sont : –

Réseau interconnecté rapide : la mise à niveau vers les réseaux 4G et 5G offre une toute nouvelle expérience en termes de bande passante, de téléchargements de données plus rapides et de téléchargements de commentaires, ce qui se traduit par davantage d’ensembles de données en temps réel, la sécurité des conducteurs en temps réel, la maintenance de la flotte et l’efficacité de la flotte.

Cloud Enablement : les capteurs sont connectés à différents sous-systèmes dans un véhicule. Ces systèmes échangent constamment des quantités massives de données. Les capteurs pour la surveillance de la pression des pneus, la capture vidéo et la surveillance de la température ne sont que quelques exemples. Les progrès de la technologie cloud ont permis de stocker, de gérer et d’utiliser avec succès d’énormes quantités de données.

Adoption par les petites entreprises : la télématique est devenue plus qu’une simple tendance pour les fournisseurs de services et les propriétaires de petites flottes. De nombreuses start-up proposent des solutions télématiques peu coûteuses mais efficaces que l’on peut trouver sur le marché local pour les petits propriétaires de flottes.

Accès direct aux données et tableaux de bord intuitifs : les utilisateurs bénéficient d’un accès direct aux données pour la prise de décision. Les conducteurs individuels, les dispatch managers, une agence centrale de flotte ou un bureau local et les franchisés bénéficient de ces données. Toutes les parties prenantes reçoivent des tableaux de bord personnalisés basés sur les rôles avec un accès restreint pour prendre des décisions éclairées en temps réel en fonction de leurs besoins de service spécifiques, des heures de livraison ou d’arrivée, des contraintes de traitement et d’autres facteurs. Cela aide également les entreprises de gestion de flotte à maintenir une carte de pointage des conducteurs basée sur le comportement et a des implications juridiques. De nombreuses entreprises échangent également des données avec l’industrie de la navigation et du transport pour améliorer la planification des quais. Cela aide à une planification efficace et se traduit par des conducteurs plus heureux et plus productifs.

Pour Sample Link Promotion – Sample PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00009893/

La transformation numérique rapide de l’industrie de la construction pousse à l’adoption de nouvelles technologies qui offrent de nouvelles perspectives pour le marché de la télématique des véhicules hors route. La télématique des équipements de construction aide les entreprises à suivre l’emplacement et les performances de leurs équipements, à surveiller l’utilisation des actifs et à vérifier que les actifs sont utilisés efficacement. Si l’équipement est sous-utilisé, il peut être déplacé vers un autre endroit où il est nécessaire. C’est ainsi que la télématique pour les équipements de construction améliore l’efficacité globale, ce qui aurait, à son tour, un impact positif sur le marché de la télématique hors route.

En outre, la hausse de l’activité de construction dans les secteurs privé et public devrait stimuler la croissance du marché. Plusieurs projets liés aux infrastructures sont en cours ou prévus dans des pays tels que l’Inde, les Philippines, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Nigéria et les États-Unis. Par exemple, le gouvernement indien a alloué un budget de 1,12 milliard de dollars américains pour l’exercice en cours dans le cadre du programme « Cent villes intelligentes » dans le budget de l’Union pour 2014-2015. De plus, le gouvernement prévoit d’investir 650 milliards de dollars dans divers projets urbains et d’infrastructures à travers le pays au cours des 20 prochaines années, ce qui, à son tour, soutiendrait la croissance du marché de la télématique des véhicules hors route. Divers projets d’infrastructure au Moyen-Orient sont en cours, notamment Jeddah Economic City (Arabie saoudite), Masdar City (EAU) et Dubailand (EAU).

Aperçu du marché basé sur les applications

Sur la base de l’application, le marché de la télématique des véhicules hors route peut être segmenté en télématique OHV pour l’industrie de la construction, télématique OHV pour l’industrie agricole, télématique OHV pour l’industrie minière et autres. Le segment de la télématique OHV de l’industrie de la construction a dominé le marché de la télématique des véhicules tout-terrain avec une part de 64,3 % en 2020.

Aperçu du marché basé sur la technologie

Basé sur la technologie, le marché de la télématique des véhicules hors route peut être segmenté en LTE-M, NB-IoT, Sigfox et autres. Le LTE-M a dominé le marché de la télématique des véhicules tout-terrain avec une part de 82,3 % en 2020.

Pour la promotion du lien Speak-to-Analyst – Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00009893/

ACTEURS DU MARCHÉ

Omnitracs, LLC

ORBCOM

Stoneridge, Inc.

Navman Teletrac

TomTom International BV

Trackunit A / S

Wacker Neuson

Systèmes Zonar inc.

TTCONTROL GMBH

Groupe ACTIA

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Télématique des véhicules hors route? Comment le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain va-t-il évoluer au cours des cinq prochaines années ? Quel produit et quelle application se tailleront la part du lion sur le marché de la télématique pour véhicules hors route ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Télématique des véhicules hors route? Quel marché régional affichera la plus forte croissance ? Quels seront le TCAC et la taille du marché Télématique des véhicules hors route tout au long de la période de prévision?

Pour la promotion du lien d’achat – Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, via des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00009893/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne de contact:

Samir Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876