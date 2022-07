Marché de la technologie portable – Les principaux géants de la technologie sont à nouveau en vogue | Fitbit, Xiaomi, Apple

La dernière étude de recherche publiée sur le marché des technologies portables fournit un volume et des valeurs aux niveaux régional et de l’entreprise compte tenu du ralentissement dû au COVID à travers le monde. D’un point de vue mondial, le rapport analyse les données historiques et les perspectives d’avenir pour représenter la taille totale du marché mondial des technologies portables ventilée par différents segments (type et application) et par pays à plus fort potentiel et pays émergents. Certains des acteurs présentés sont Fitbit Inc., Xiaomi Inc., Apple Inc., Garmin Ltd., Samsung Electronics Co., Adidas Group, Google Inc., Intel Corporation, Jawbone, Koninklijke Philips NV, LG Electronics Inc., Medtronic, Inc., Microsoft Corporation, Nike, Inc., Pebble Technology Corporation, Qualcomm Inc., Sony Corporation, Suunto Oy.



Définition :

Le marché des technologies portables était évalué à 26,19 milliards de dollars américains en 2015 et devrait atteindre 170,91 milliards de dollars américains d’ici 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 20,8 % de 2016 à 2025.

La technologie et les appareils portables ont beaucoup évolué depuis leur création. En 1977, HP a introduit l’un des premiers types de montres calculatrices HP-01 depuis, puis au cours des quatre dernières décennies, la technologie portable s’est beaucoup développée. Nous pouvons maintenant voir qu’il existe des centaines d’entreprises fournissant des appareils portables intelligents tels que des montres intelligentes compatibles avec les téléphones intelligents, des trackers de fitness pour suivre et surveiller les activations physiques, des lunettes avancées, etc. En particulier au cours des cinq dernières années, l’industrie vestimentaire a connu de grands changements, par exemple, le groupe de fitness a connu une forte baisse des prix, alors que divers acteurs sont apparus, poussant l’industrie à se diversifier davantage en collaboration avec la mode. Les appareils de technologie portable ne sont pas seulement des trackers de fitness et des montres intelligentes,

Le marché croissant des tablettes, des smartphones et des tablettes permet l’intégration des smartphones avec des appareils portables. Le segment des vêtements de poignet de la technologie portable capture la plus grande part du marché et devrait dominer le marché au cours de la période prévue. La création de montres intelligentes par des sociétés telles qu’Apple, Nike et Samsung, entre autres, a contribué à la croissance du marché. L’Amérique du Nord a une forte pénétration des appareils portables en raison de l’adoption précoce de technologies innovantes. La passion de maintenir un mode de vie sain aux États-Unis et au Canada est la principale raison de la domination de la région. De plus, les progrès continus des technologies, le pouvoir d’achat élevé et le revenu disponible dans cette région contribuent au développement du marché des technologies portables en Amérique du Nord.

Segmentation du marché des

technologies

portables

: par produit

Par application

Infodivertissement

Santé et médecine

Industriel et militaire

Mode et style de vie

Fitness et bien-être

Sûreté et sécurité

Comment la géographie et les ventes s’imbriquent

Cette étude est utile à tous les opérateurs qui souhaitent identifier la taille exacte de leur public cible à un moment donné position géographique. Wearable Technology Market permet aux entrepreneurs de déterminer les marchés locaux pour l’expansion de leur entreprise. Cette étude répond aux questions ci-dessous :

1. D’où viennent les exigences ?

2. Où résident les clients non potentiels ?

3. Dans quelle mesure le pouvoir d’achat des clients d’une région particulière est-il affecté ?

Le marché mondial des technologies portables est une source d’informations faisant autorité:

1. Champs et sous-domaines du marché mondial des technologies portables

2. Développements et dynamiques en cours du marché mondial des technologies portables

3. Offre et exigence sur le marché mondial des technologies

portables 4. Taille et part du marché des technologies portables par pays, type et application

5. Tendances, obstacles et ouvertures existants

6. Point de vue concurrentiel de Marché

7. Avancées technologiques sur le marché

Questions clés traitées dans le rapport: Q 1. Combien de revenus le marché des technologies portables devrait-il réaliser au cours de la période d'évaluation entre 2016 et 2025? Q 2. Quel segment de produits devrait être en tête d'ici la fin de la période de prévision ?





Q 3. Quelles sont les principales stratégies de croissance utilisées par les acteurs de premier plan pour rester compétitifs et lutter contre le redressement économique et le COVID -19 ?

-Q 4. Quels sont les différents segments du marché des technologies portables et comment ces segments individuels accélèrent-ils la croissance des ventes et dans quel délai ?

-Q 5. Et ensuite, quels domaines sont susceptibles de connaître une croissance et quelles opportunités existent sur le marché des technologies portables ?

