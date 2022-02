Marché de la technologie médicale | Analyse globale de l’industrie, segments, principaux acteurs clés, moteurs et tendances jusqu’en 2030 Groupe Agfa-Gevaert, Ambu A/S, BD, bioMérieux SA

Le rapport sur le marché mondial de la technologie médicale comprend une analyse approfondie qui couvre les principales tendances régionales, la dynamique du marché et fournit la taille du marché au niveau national de l’industrie du marché. Certains des principaux aspects pris en compte au cours de la recherche comprenaient la description du produit, la classification du produit, la structure de l’industrie, divers participants au marché de la technologie médicale, etc. Le rapport de marché fournit les valeurs de la période historique ainsi que la période de prévision et le pourcentage de TCAC mesuré pour segments individuels et marchés régionaux.

Les acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des technologies médicales sont:Groupe Agfa-Gevaert, Ambu A/S, BD, bioMérieux SA, Boston Scientific Corporation, Coloplast Corp, Dentsply Sirona, Edwards Lifesciences Corporation, Essilor, General Electric Company, IBM Watson Health, Illumina, Inc., Institut Straumann AG, Intuitive Surgical , Johnson & Johnson Services, Inc., Koninklijke Philips NV, Medtronic, Microsoft, Myriad Genetics, Inc., PathAI, inc., QIAGEN, Sanofi, Sartorius AG, Smith & Nephew, Sonova, Stryker, Thermo Fisher Scientific, Touch Surgery, Verily Life Sciences LLC, Zimmer Biomet

Le rapport se concentre sur les entreprises mondiales opérant sur le marché Technologie médicale, fournissant des points de données tels que les profils d’entreprise, l’image et la description du produit, la capacité, la production, la valeur, les revenus et les coordonnées. Cette recherche offre des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source importante de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers impliqués dans le marché. Outre les prévisions du TCAC, divers autres paramètres tels que la croissance du marché d’une année sur l’autre, des informations qualitatives et quantitatives sont présentés. Les points clés tels que la taille du marché, la valeur, le volume, le portefeuille de produits, l’explication et la classification du marché sont indiqués. En outre, les tendances actuelles, les progressions technologiques sur le marché des technologies médicales sont expliquées.

Le marché mondial des technologies médicales était évalué à 565,52 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 2324,34 milliards de dollars américains d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC estimé à 17,1 % sur la période de prévision.

Segmentation du marché mondial de la technologie médicale :

Par composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Par demande

Imagerie diagnostique

Diagnostic in vitro Classe A Classe B Classe C Classe D

Orthopédie

Gestion des plaies

Dentaire

L’administration de médicaments

Cardiologie

Chirurgie générale et plastique

Ophtalmique

Autres

Par catégories de produits

Technologie implantable active Stimulateurs cardiaques Neurostimulateurs Autres

Technologie respiratoire anesthésique Masque d’oxygène Unité de distribution de gaz Autres

Technologie dentaire Outils de dentisterie Alliages Autres

Technologie médicale électromécanique machine à rayons-X Laser Autres

Matériel hospitalier

Technologie de diagnostic in vitro Test de grossesse Test génétique bande de glucose Autres

Technologie implantable non active

Technologie ophtalmique et optique Lunettes Lentilles de contact Lentilles intraoculaires Autres

Instruments réutilisables Instruments chirurgicaux Appareils d’anesthésie Dispositifs de transfusion sanguine Cathéters Des aiguilles hypodermiques Autres Endoscopes rigides Brassards de tensiomètre Stéthoscopes Autres

Technologie à usage unique

Aides techniques pour handicapés Fauteuils roulants Déambulateurs

Prothèses auditives

Technologie de rayonnement diagnostique et thérapeutique

Appareils de thérapie complémentaire Aiguilles/appareils d’acupuncture Systèmes/logiciels de cartographie bioénergétique Aimants Appareils de moxibustion Autres

Dispositifs d’origine biologique

Produits et adaptations des établissements de santé

Équipement de laboratoire

Autres

Par utilisateur final

Hôpital

Cliniques

Instituts de laboratoire

Établissements de recherche

Payeurs de soins de santé

Autres

Par région:

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Le rapport sur le marché de la technologie médicale a classé le marché en segments comprenant le type de produit et l’application. Chaque segment est évalué en fonction de sa part et de son taux de croissance. Par ailleurs, les analystes ont étudié les régions potentielles qui pourraient s’avérer valorisantes pour les constructeurs dans les années à venir. L’analyse régionale comprend des prévisions fiables sur la valeur et le volume, aidant ainsi les acteurs du marché à acquérir des connaissances approfondies sur l’ensemble du secteur.

Certains des aspects clés couverts dans ce rapport :

Quel sera le taux de développement du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision ?

Quels sont les facteurs importants qui animent le marché ?

Quelle était la taille du marché en valeur en 2020?

Quelle sera la taille du marché en 2030 ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée sur ce marché?

Quels développements, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement du marché mondial ?

Quels sont le volume des ventes, les revenus et l’examen des prix des principaux fabricants du marché.

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces rencontrées par les fournisseurs sur le marché mondial ?

Avantages de l’achat de rapports :

Notre rapport est connu pour la précision de ses données et son analyse de marché sophistiquée.

Ce rapport décrit la situation complète de la concurrence sur le marché mondial.

Analyse approfondie des développements majeurs.

Il fournit également une évaluation complète des marchés futurs et des conditions changeantes du marché.

Analysez le marché des technologies médicales et ayez une compréhension complète de l’analyse de l’industrie et des prévisions du marché 2021-2030 et de ses perspectives commerciales.

Recherchez les stratégies de marché que les concurrents et les grandes entreprises adoptent.

Vous aider à comprendre les perspectives d’avenir de l’analyse et des prévisions de l’industrie du marché.

Aperçu du marché de l’épidémie de Covid-19 :

Ce rapport d’étude de marché offre des informations qui aident à savoir sur quel segment de marché, région ou pays mettre l’accent dans les années à venir pour canaliser leurs efforts et leurs investissements afin de maximiser la croissance et la rentabilité. Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une étude détaillée cohérente des principaux acteurs du marché ainsi que le ralentissement économique dû au COVID-19.

