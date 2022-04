Marché de la technologie médicale 2021 Études de recherche approfondies sur les produits, les pays, les entreprises et la segmentation de l’industrie d’ici 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la technologie médicale. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur la technologie médicale présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La technologie médicale implique l’application de la science pour développer des solutions basées sur la guérison. Le marché des technologies médicalescomprend des acteurs fournissant des dispositifs et instruments de santé, des équipements et réactifs de diagnostic, des produits bioniques, des implants, des produits jetables et des consommables aux prestataires de soins de santé. L’Inde est une destination rentable pour les principaux acteurs mondiaux, en raison de l’augmentation des niveaux de revenu, de la participation du secteur privé aux soins de santé, du vieillissement de la population et de la croissance du tourisme médical. Il est à un stade naissant et fragmenté, dépendant principalement des importations, avec des capacités limitées pour la fabrication locale. Le paysage technologique en évolution rapide, le mécanisme financier favorable et la poussée gouvernementale à travers les initiatives Make in India devraient accélérer l’activité dans les années à venir. On estime qu’il atteindra 2 177,91 milliards d’INR d’ici 2026, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 23,87 % au cours de la période 2021-2026.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-medical-technology-market/QI042

Impact de la COVID-19

Dans le sillage de la pandémie, le marché a connu un écart entre l’offre et la demande. Alors que la demande d’équipements de protection individuelle a fortement augmenté, l’offre a été massivement limitée en raison des mesures de confinement prises en 2020. Le chiffre d’affaires a fortement chuté au premier trimestre de l’exercice 2021 en raison de la réduction du volume des ventes d’articles non liés au COVID-19. Les entreprises ont adopté diverses stratégies pour augmenter leurs capacités de production, percevoir le paiement des créanciers et faire face aux changements de la demande pour maintenir leurs activités.

Aperçu des segments de marché

Le marché est segmenté en instruments et appareils, imagerie diagnostique, consommables et implants, aides aux patients et autres technologies. Le segment des instruments et appareils a dominé le marché en 2020, représentant 33,72% du chiffre d’affaires total en 2020. On estime que les aides aux patients et autres technologies seront le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Principaux moteurs de croissance

Une augmentation de la demande de nouvelles applications médicales a conduit à la croissance du marché des technologies médicales. Par exemple, les techniques chirurgicales améliorées et les nouveaux matériaux d’implant pour le remplacement des articulations (par exemple, la méthode de remplacement hybride utilisée dans la chirurgie de remplacement de la hanche) stimulent la croissance du segment orthopédique

. En Inde, les maladies non transmissibles (MNT) sont un problème de santé majeur. Par exemple, le cancer, l’obésité et le diabète sont en hausse en raison du mode de vie sédentaire et des niveaux de stress élevés. D’ici 2025, les MNT représenteraient 75 % de la charge de morbidité. L’augmentation significative des maladies non transmissibles stimule la demande du marché des technologies médicales.

Les principaux freins à la croissance du marché

La pénurie de professionnels de la santé et la médiocrité des infrastructures sont les principales contraintes. Selon la Banque mondiale, en 2021, l’Inde ne comptait que 0,66 médecins pour 1 000 patients. La densité de lits en Inde est de 1,1 pour 1 000 personnes, bien inférieure aux normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 3,5 lits pour 1 000 personnes.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-medical-technology-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-medical-technology-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/