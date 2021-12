Marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) – Les dernières innovations stimulent la dynamique et les défis de l’analyse stratégique d’ici 2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de la technologie Lifi (Light Fidelity). Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Une étude de marché sur les ponts de données analyse que le marché devrait atteindre 18376,93 millions de dollars d’ici 2027, avec un taux de croissance de 70,6% dans les prévisions période 2020 à 2027. Le marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) atteint une croissance significative en raison de facteurs tels que le besoin de transmission de données à haute vitesse et la sécurité des données contribueront à stimuler la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la technologie Lifi (Light Fidelity) et taille du marché

Sur la base des composants, le marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) est segmenté en diode électroluminescente, photodétecteur, microcontrôleur et logiciel. La diode électroluminescente est en outre segmentée en LED au phosphore, LED rouge vert bleu (RVB), LED à cavité résonante (RCLEDS), LED organiques (OLED), LED à microlentilles et LED proche infrarouge ou ultraviolet. Le photodétecteur est en outre divisé en photodiode et capteur d’image. Les microcontrôleurs sont ensuite segmentés en modulation et démodulation. La modulation est sous-segmentée en modulation de largeur d’impulsion (PWM), modulation de position d’impulsion (PPM), modulation de position d’impulsion variable (VPPM), modulation d’amplitude d’impulsion (PAM), modulation par déplacement de couleur (CSK), modulation par déplacement de fréquence (FSK), orthogonale multiplexage par répartition en fréquence (OFDM) et modulation spatiale (SM).

En fonction du type de transmission, le marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) est segmenté en transmission unidirectionnelle et bidirectionnelle.

Le marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) est également segmenté en magasin intelligent, éclairage public, électronique grand public, défense et sécurité, véhicule et transport, aviation, hôpital, communication sous-marine, environnement dangereux, etc. L’électronique grand public est ensuite segmentée en résidentiel et commercial. Les véhicules et les transports sont segmentés en communication de véhicule à véhicule, service basé sur la localisation et système de transport intelligent. Les systèmes de transport intelligents sont segmentés en un système avancé de gestion du trafic, un système avancé d’information sur les voyageurs, des communications véhicule-infrastructure et un système avancé de transport public. Les hôpitaux sont ensuite segmentés en suivi des actifs, suivi des patients et surveillance des données. D’autres sont segmentés en musée, affichage numérique,

Analyse au niveau du pays du marché de la technologie Lifi (Light Fidelity)

Le marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) est analysé et la taille du marché, des informations sur le volume sont fournies par pays, par composant, par type de transmission et par application comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique dans la région Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la technologie Lifi (Light Fidelity)

Le paysage concurrentiel du marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché de la technologie Lifi (Light Fidelity).

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la technologie Lifi (Light Fidelity) sont LightPointe Communications, Inc, Signify Holding, Oledcomm, LUCIBEL, pureLiFi, ACUITY BRANDS LIGHTING, INC., GENERAL ELECTRIC, LVX SYSTEM, Koninklijke Philips NV, Velmenni OÜ, Zero1 Pte Ltd., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

