Marché de la technologie Beacon 2021 Tendances des technologies, des développements, des acteurs clés et de l’industrie d’utilisation finale jusqu’en 2028

La technologie Beacon fait référence à de petits appareils émetteurs sans fil à faible consommation d’énergie basés sur Bluetooth qui peuvent envoyer des signaux aux appareils intelligents à proximité. Les progrès croissants dans le marketing de proximité stimuleront la demande de technologie de balise dans les applications immobilières. Le marché de la technologie des balises devrait connaître une croissance accélérée au cours de la période prévue en raison de l’utilisation intensive de la technologie dans les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la vente au détail, l’éducation, l’hôtellerie et la santé.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché de la technologie Beacon. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle.

Meilleurs joueurs clés : –

Systèmes d’accentuation

Beaconinside

chats bleus

Réseaux Blue Sense

Estimation Inc

Cardan

Autre

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Dimensionnement du marché de la technologie Beacon

Prévisions du marché de la technologie des balises

Analyse de l’industrie du marché de la technologie des balises

Rapport sur le marché de la technologie Beacon par type de segmentation :

IBeacon, Eddystone, AltBeacon

Rapport sur le marché de la technologie Beacon par application de segmentation :

Commerce de détail, voyages, tourisme et hôtellerie, santé, institutions financières, immobilier, éducation

Impact de la pandémie de COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 affecte de nombreuses entreprises dans le monde. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport des humains et des marchandises en raison des interdictions de voyager, des blocages de masse et des fermetures d’entreprises. L’imposition du verrouillage a conduit à une moindre production de produits de base, de biens et de services. Les secteurs de la fabrication, de l’automobile, des semi-conducteurs et de l’électronique, du pétrole et du gaz, des mines, de l’aviation et d’autres ont connu une baisse de leurs opérations en raison de l’arrêt temporaire des activités.

Points clés traités dans le rapport sur le marché de la technologie Beacon :

– Aperçu de la technologie Beacon, définition et classification Perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– Concurrence sur le marché de la technologie Beacon par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVTIPRE00020433-19 sur le marché de la technologie Beacon

– Part, taille, revenus (valeur) de la technologie Beacon par région (2021-2028)

– Analyse du marché de la technologie Beacon par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Approvisionnement, consommation, exportation, importation de technologie de balise par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Informations clés transmises

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de COVTIPRE00020433-19 sur le marché de la technologie Beacon

Variables, tendances et moteurs du marché de la technologie Beacon

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

