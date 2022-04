Marché de la technologie alimentaire 2021 segmenté par produit, application, acteurs clés et analyse régionale jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la Food Tech. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché Food Tech présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le marché de la foodtech en Inde est un marché émergent mais à croissance rapide qui a connu une croissance remarquable à partir de 2015. La majorité des acteurs clés sont des startups et sont à des stades naissants de croissance. Certains des principaux acteurs qui opèrent sur le marché indien sont Swiggy, Zomato, BigBasket, Jubilant Foods, Freshmenu et Licious.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-food-tech-market/QI042

Aperçu du marché :

Le marché de la technologie alimentaire en Inde était évalué à 289.36 milliards INR en 2019 et devrait atteindre 1 868.19 milliards INR d’ici 2025, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 39 % au cours de la période 2021-2025. L’urbanisation rapide, la croissance du nombre de jeunes travailleurs et l’adoption accrue d’Internet et des smartphones sont quelques-uns des facteurs importants qui propulsent la croissance du marché. Les offres lucratives et les remises fournies par divers agrégateurs sur leurs applications et la facilité de livraison à domicile stimulent davantage le marché. Cependant, la prédominance des acteurs non organisés dans les villes de niveau II et de niveau II et la pénétration très faible d’Internet dans les villes de niveau III freinent sa croissance.

Informations sectorielles :

Sur la base du type de produit, le marché de la technologie alimentaire en Inde est globalement classé en deux segments, la livraison de nourriture en ligne et l’épicerie en ligne. En termes de revenus, le segment de la livraison de nourriture en ligne a dominé le marché de la technologie alimentaire, représentant 67,13 % du chiffre d’affaires global en 2020. Le segment de l’épicerie en ligne devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision et devrait dominer le marché d’ici la fin. de 2025, représentant ~55,10% du secteur.

Analyse d’impact COVID-19 :

Au cours des premières étapes de la pandémie de COVID-19, le marché a connu un revers principalement parce que le marché de la livraison de nourriture en ligne a été gravement touché par le verrouillage national. La fréquence des commandes de nourriture en ligne a d’abord diminué parce que les consommateurs étaient préoccupés par leur santé et la disponibilité des agents de livraison a chuté en raison de la rareté des emplois et de la migration de la main-d’œuvre. Cependant, de nombreuses startups de services alimentaires ont étendu leurs activités au-delà de la livraison de nourriture dans les restaurants pour cibler de nouveaux clients et fidéliser les clients existants avec d’autres types de services de livraison. En outre, la pénétration accrue d’Internet dans les villes de niveau II et de niveau II depuis la pandémie a aidé ces entreprises à toucher davantage de personnes et à étendre leurs services de livraison. L’importance des transactions en ligne et d’autres activités en ligne a été réalisée pendant la pandémie, tant par les clients que par les investisseurs. Cela aidera le marché de la technologie alimentaire à se développer tout au long de la période de prévision.

Entreprises couvertes :

Jubilant FoodWorks Limited

Bundl Technologies Pvt. (Swiggy)

FoodVista India Private Limited (FreshMenu)

Grofers India Pvt. Ltd

House of Licious

Milkbasket

Rebel Foods Pvt. Ltd

Supermarché Épicerie Fournitures Pvt. Ltd. (BigBasket)

Zomato Media Pvt.

Amazon India Ltd.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-food-tech-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-food-tech-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/