Marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique Opportunités émergentes, analyse des revenus et projections de croissance 2021-2028

Ce rapport d’analyse de l’industrie est orienté objet et est produit en combinant une expérience splendide de l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus récents.

Les oligonucléotides synthétisés sont utilisés pour diverses applications dans les sciences de la vie et l’industrie médicale à des fins de recherche en tant que sonde pour la synthèse et le séquençage de l’ADN, sondes pour la détection d’ARN et d’ADN complémentaires par hybridation dans les développements cliniques et synthèse de gènes artificiels.

Principaux acteurs clés du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Agilent Technologies, Inc., Atdbio Ltd., LGC Limited, Bio-Synthesis Inc., Eurofins Genomics, Kaneka Eurogentec SA, General Electric, Genscript, AJINOMOTO CO., INC (Genedesign, Inc .), Danaher, Merck Kgaa, Lgc Biosearch Technologies, Nitto Denko, Thermo Fisher Scientific, Trilink Biotechnologies, Llc, Biolytic Lab Performance Inc., Polygen Gmbh, Quintara Biosciences, Bio Basic Inc., Danaher (Integrated Dna Technologies, Inc.) , et Twist Bioscience entre autres.

Table des matières : marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique

Aperçu

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Approvisionnement global (production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Analyse des facteurs d’effet de marché

Segmentation : marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique

Le marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique est segmenté en six segments notables qui sont le type de produit, le type, les consommables, le type de service, l’application et l’utilisateur final.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en oligonucléotides d’ADN et oligonucléotides d’ARN.

Sur la base du type, le marché est segmenté en médicaments à base d’oligonucléotides, amorces, sondes, oligos synthétisés à échelle intermédiaire, oligos synthétisés à grande échelle, lieurs et adaptateurs et oligos à base de puces.

Sur la base des consommables, le marché est segmenté en instruments, kits & réactifs et autres.

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en oligos personnalisés, oligos prédéfinis et synthèse d’oligos.

Comment ce rapport d’intelligence de marché vous sera-t-il utile ?

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur ($ US) ainsi que de volume (unités) jusqu’en 2027. Un aperçu exclusif des principales tendances affectant cette industrie du rapport de recherche, bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices puissent façonner l’offre et la demande de ce rapport de recherche. Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront le plus d’impact sur ce rapport de recherche. L’analyse des données présente dans ce rapport de recherche est basée sur la combinaison de ressources primaires et secondaires. Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs du marché ou des agents de rétention sur cette activité de rapport de recherche.

Lancement de produit

En avril 2019, Agilent Technologies, Inc. a lancé la nouvelle solution de spectrométrie de masse Agilent 6546 LC/Q-TOF qui est une version avancée de la spectroscopie traditionnelle. Cela améliorera les tests analytiques des aliments et sera également utilisé dans la recherche en métabolomique avec des résultats précis.

En avril 2014, Biolytic Lab Performance Inc. a présenté la plate-forme Dr. Oligo Synthesizer qui est incorporée avec la fonction de synthétiser 768 oligonucléotides en une seule fois. Le développement de l’industrie de la biotechnologie a élargi l’application des oligonucléotides et l’instrument est conçu pour répondre à la demande des chercheurs du secteur de la biotechnologie et aider l’entreprise à améliorer son offre de produits à l’échelle mondiale.

Re primaire dants :

Key Opinion Leaders (KOL’s) : fabricants, chercheurs, distributeurs, boulangers et industriels de l’agroalimentaire.

Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, responsables marketing/produits, responsables de l’intelligence de marché et responsables nationaux des ventes.

Faits saillants importants abordés dans ce rapport de recherche :

Analyse de marché approfondie, y compris des informations sur les moteurs et les défis actuels

Une étude exhaustive sur les tendances attendues, l’évolution de la dynamique du marché et l’intelligence du marché

Analyse des cinq forces de Porter discutant du potentiel des acheteurs et des vendeurs opérant sur le marché, ce qui est susceptible d’aider à développer des stratégies efficaces

Analyse détaillée du scénario concurrentiel changeant et analyse approfondie des fournisseurs

Quelques offres de rapports notables :

– Nous vous fournirons une analyse de la mesure dans laquelle le global acquiert des caractéristiques commerciales ainsi que des exemples ou des instances d’informations qui vous aident à mieux le comprendre.

– Nous vous aiderons également à identifier les termes et conditions habituels/standard, en tant qu’offres, valeur et garantie

– En outre, ce rapport vous aidera à identifier les tendances pour prévoir les taux de croissance.

– Le rapport analysé prévoira la tendance générale de l’offre et de la demande.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.