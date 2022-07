Marché de la surveillance et des soins à distance des patients 2022: taille mondiale, part, tendances, croissance, revenus, application, offre-demande, type de produit et analyse de l’utilisateur final jusqu’en 2029

Un rapport exceptionnel sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients en 2022est structuré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes. Le rapport se concentre également sur l’analyse complète du paysage concurrentiel ainsi que sur les profils descriptifs des entreprises, la part de marché, le portefeuille de produits, la situation financière, la portée du marché, la position mondiale et les plans stratégiques d’expansion commerciale. Ce rapport est créé pour fournir le paysage du marché et des directives illimitées sur la taille, la part, les facteurs moteurs, les tendances, la croissance progressive et les acteurs dominants du marché de la surveillance et des soins à distance des patients. Ce rapport d’étude de marché offre également un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Deux de ces principaux outils d’analyse de marché sont l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport Surveillance et soins à distance des patients de première classe est généré avec une belle combinaison d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de l’utilisation des dernières technologies qui offrent une excellente expérience utilisateur.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance et des soins à distance des patients croît à un TCAC de 9,26 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’autosurveillance et de médecine préventive devrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, en raison de la croissance rapide de la population mondiale et de la prévalence des maladies chroniques, il est devenu de plus en plus nécessaire d’étendre l’infrastructure d’accès aux soins de santé, ainsi que les avantages en termes de coûts de la télésanté et de la technologie de surveillance à distance des patients. Les maladies chroniques représentent chaque année 90% des coûts totaux des soins de santé aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ces coûts peuvent être considérablement réduits en mettant en œuvre des systèmes de surveillance des patients à distance, ce qui devrait propulser la croissance du marché.

Segmentation du marché

Par appareils (moniteur de signes vitaux, moniteur de glucose, moniteur de pression artérielle, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur respiratoire, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs respiratoires, autres)

Par application (traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique, autres)

Par utilisateur final (établissement de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée, hôpitaux)

Les principaux fabricants du rapport sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients sont

Abbott

Aerotel Medical Systems (1998) Ltd

AMD Global Telemedicine, Inc.

Baxter

Société scientifique de Boston

Medtronic

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Honeywell International Inc.

Omron Healthcare, Inc.

Santé numérique Proteus

…..

Rapport sur le marché de la surveillance et des soins des patients à distance Segmenté dans ces régions: –

Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud.

Portée du marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients

