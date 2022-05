Marché de la surveillance et des soins à distance des patients 2022 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et prévisions des pays clés jusqu’en 2029

DBMR a ajouté un document de recherche complet de plus de 350 pages sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients avec des informations détaillées sur les facteurs de croissance et les stratégies. L’étude segmente les régions clés qui comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique avec une répartition au niveau des pays et fournit des informations intersegmentées liées au volume et à la valeur par chaque pays. Les paramètres du rapport vont des dernières tendances, de la segmentation du marché, de la nouvelle entrée sur le marché, des prévisions de l’industrie, de l’analyse du marché cible, des orientations futures, de l’identification des opportunités, de l’analyse stratégique, des informations sur l’innovation. Le rapport sur la surveillance et les soins des patients à distance met également en lumière l’analyse de la part de marché de l’entreprise et les profils d’entreprise clés qui sont les principaux aspects de l’analyse concurrentielle.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, en raison de la croissance rapide de la population mondiale et de la prévalence des maladies chroniques, il est devenu de plus en plus nécessaire d’étendre l’infrastructure d’accès aux soins de santé, ainsi que les avantages en termes de coûts de la télésanté et de la technologie de surveillance à distance des patients. Les maladies chroniques représentent chaque année 90% des coûts totaux des soins de santé aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ces coûts peuvent être considérablement réduits en mettant en œuvre des systèmes de surveillance des patients à distance, ce qui devrait propulser la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance et des soins à distance des patients croît à un TCAC de 9,26% au cours de la période de prévision. La demande croissante d’autosurveillance et de médecine préventive devrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la surveillance et des soins des patients à distance fournit également les dernières données des entreprises et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial de la surveillance et des soins des patients à distance fournit des statistiques de l’état civil exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Les segments et sous-section du marché de la surveillance et des soins à distance des patients sont présentés ci-dessous:

Par appareils (moniteur de signes vitaux, moniteur de glucose, moniteur de pression artérielle, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur respiratoire, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs respiratoires, autres)

Par application (traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique, autres)

Par utilisateur final (établissement de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée, hôpitaux)

Principaux fabricants ou acteurs clés (cette liste n’est peut-être pas exhaustive et des sociétés supplémentaires peuvent être ajoutées sur demande) :

Abbott

Aerotel Medical Systems (1998) Ltd

AMD Global Telemedicine, Inc.

Baxter

Société scientifique de Boston

Medtronic

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Honeywell International Inc.

Portée du rapport :

Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché Surveillance et soins à distance des patients. L’analyse du marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Définition du marché

La surveillance et les soins à distance des patients utilisent une variété de technologies pour collecter des données médicales à partir d’un emplacement unique et les transmettre en toute sécurité aux prestataires de soins de santé. Ce type de service permet à un fournisseur de continuer à suivre les données de soins de santé d’un patient après sa sortie de l’hôpital ou de l’établissement de soins, ce qui réduit les taux de mortalité.

Pilotes de la dynamique du marché de la surveillance et des soins à distance des patients

· Les dispositifs portables de surveillance des patients deviennent de plus en plus populaires.

Les dispositifs portables de surveillance des patients, les biocapteurs et les implants intelligents sont utilisés à diverses fins, notamment la surveillance continue du glucose, la surveillance de la température, la surveillance de la pression artérielle et l’oxymétrie de pouls. La technologie Internet des objets est intégrée aux appareils portables de nouvelle génération. Les biocapteurs portables mesurent les signes vitaux tels que la pression artérielle, le poids, la glycémie et l’électrocardiographie (ECG), qui sont ensuite transmis à un serveur central via des réseaux sans fil mobiles.

· Des soins de qualité à domicile

Les technologies RPM entrent en scène en détectant de petites modifications des données physiologiques du patient et en favorisant l’autosurveillance. En conséquence, il réduit les réadmissions et les hospitalisations évitables. De plus, ces technologies réduisent le nombre de déplacements inutiles chez le médecin ainsi que les dépenses liées aux déplacements nécessaires pour recevoir des soins médicaux de qualité. Les technologies RPM, lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, peuvent accroître l’accès à des soins de santé de qualité tout en économisant du temps et de l’argent à court et à long terme.

Opportunités

Au cours des dernières années, la hausse des coûts des soins de santé, en particulier en milieu hospitalier, a déplacé l’attention vers d’autres méthodes de traitement, telles que les soins à domicile. En conséquence, il existe une demande accrue d’appareils efficaces à usage domestique tels que des thermomètres, des oxymètres de pouls, des balances, des moniteurs ECG, des moniteurs d’événements, des enregistreurs EEG et des moniteurs fœtaux. La pérennité du système de santé actuel est une source de préoccupation majeure pour les gouvernements du monde entier.

Contraintes / Défis Les

pénuries de professionnels de l’industrie de la santé, ainsi que les politiques de remboursement défavorables, devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Selon la segmentation régionale, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients fournit les informations couvrant les régions suivantes:

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie-Pacifique

L’Europe 

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en considération , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Portée du marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients

Le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en fonction des appareils, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Dispositifs

Moniteur de signes vitaux

Moniteur de glycémie

Tensiomètre

Tensiomètre

Moniteur de fréquence cardiaque

Moniteur respiratoire

Moniteurs d’hématologie

Moniteurs multiparamètres

Moniteurs d’haleine

Autres

Sur la base des appareils, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en moniteur de signes vitaux, moniteur de glucose, tensiomètre, tensiomètre, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur respiratoire, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs respiratoires et autres .

Application

Traitement du cancer

Maladies cardiovasculaires

Traitement du diabète

Les troubles du sommeil

Gestion du poids

Surveillance de la condition physique

Le segment des applications du marché de la surveillance et des soins à distance des patients est divisé en traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique et autres.

Utilisateur final

Milieu de soins à domicile

Cliniques

Centres de soins de longue durée

Hôpitaux

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est divisé en établissements de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée et hôpitaux.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche Marché de la surveillance et des soins à distance des patients

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Surveillance et soins à distance des patients.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la surveillance et des soins à distance des patients

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché de la surveillance et des soins des patients à distance Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Surveillance et soins à distance des patients qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2021-2028).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de décision.

