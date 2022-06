Marché de la surveillance et des soins à distance des patients 2022-Analyse de l’industrie avec les types, les fabricants, la part, la taille, la croissance, la demande, les revenus et les perspectives futures 2029

Vous pouvez obtenir un échantillon gratuit de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-remote-patient-monitoring-and-care-market&ab

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, en raison de la croissance rapide de la population mondiale et de la prévalence des maladies chroniques, il est devenu de plus en plus nécessaire d’étendre l’infrastructure d’accès aux soins de santé, ainsi que les avantages en termes de coûts de la télésanté et de la technologie de surveillance à distance des patients. Les maladies chroniques représentent chaque année 90% des coûts totaux des soins de santé aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ces coûts peuvent être considérablement réduits en mettant en œuvre des systèmes de surveillance des patients à distance, ce qui devrait propulser la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance et des soins à distance des patients croît à un TCAC de 9,26% au cours de la période de prévision. La demande croissante d’autosurveillance et de médecine préventive devrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché.

Le rapport d'étude de marché sur la surveillance et les soins des patients à distance fournit également les dernières données de fabrication et les tendances futures de l'industrie, vous permettant d'identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l'industrie des principaux facteurs influençant le marché.

Global Remote Patient Monitoring and Care Market competition by TOP MANUFACTURERS, with production, price, and revenue (value) and market share for each manufacturer; the top players including:

Abbott, Aerotel Medical Systems (1998) Ltd., AMD Global Telemedicine, Inc., Baxter., Boston Scientific Corporation, Medtronic, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Honeywell International Inc, Omron Healthcare, Inc., Proteus Digital Health, BioTelemetry, Inc., Nihon Kohden Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Koninklijke Philips N.V., AMC Health, Biotronik, among others.

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial Surveillance et soins à distance des patients, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

The Global Remote Patient Monitoring and Care market development trends and marketing channels are analyzed. Finally, the feasibility of new investment projects is assessed and overall research conclusions offered. With tables and figures helping analyze worldwide Global Remote Patient Monitoring and Care market, this research provides key statistics on the state of the industry and is a valuable source of guidance and direction for companies and individuals interested in the market.

Major Points Covered in Table of Contents:

Global Remote Patient Monitoring and Care Market Research Report 2022-2029, by Manufacturers, Regions, Types and Applications

Table of Contents

1 Study Coverage

2 Executive Summary

3 Market Size by Manufacturers

4 Remote Patient Monitoring and CareProduction by Regions

5 Remote Patient Monitoring and CareConsumption by Regions

6 Taille du marché par type

7 Taille du marché par application

8 profils de fabricants

9 Prévisions de production

10 Prévision de consommation

11 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente

12 Opportunités et défis du marché, Analyse des facteurs de risques et d’influences

13 principales conclusions de l’étude mondiale sur la surveillance et les soins à distance des patients

14 Annexe

