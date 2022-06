Marché de la surveillance du bétail 2022 Tendances de l’industrie, taille, aperçu de la croissance, part, technologies émergentes, part, prévisions concurrentielles, régionales et mondiales de l’industrie jusqu’en 2028

L' »Analyse du marché mondial de la surveillance du bétail jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la surveillance du bétail, axée sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial de la surveillance du bétail avec une segmentation détaillée du marché par composant, espèce, application et géographie. Le marché mondial de la surveillance du bétail devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Marché de la surveillance du bétail: paysage concurrentiel et développements clés

En outre, les principaux acteurs du marché de la surveillance du bétail influençant le marché sont présentés dans l’étude, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les produits et services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années. Certains des principaux acteurs influençant le marché sont GEA Group AG, Afimilk Ltd., Boumatic, LLC, SCR Dairy, Inc. (une division indépendante du groupe Allflex), Dairymaster, Lely Holding S.À.R.L, Sum-It Computer Systems , Ltd., Valley Agriculture Software, Infovet et Communications Group Lethbridge Ltd., entre autres.

L’alimentation manuelle du bétail et les méthodes de culture s’avèrent insuffisantes pour répondre à la croissance exponentielle de la demande des fermes et des produits laitiers ces derniers temps. Un système de surveillance efficace grâce auquel la domestication des animaux qui sont élevés dans un cadre agricole pour produire des produits tels que la viande, les œufs, le lait, la fourrure, le cuir et la laine devient plus facile a évolué. Ces systèmes aident à surveiller l’ensemble de l’environnement de l’élevage et alertent également les utilisateurs par téléphone, SMS ou e-mail si une condition ne correspond pas à un paramètre prédéfini, afin que l’utilisateur puisse réagir rapidement.

Marché de la surveillance du bétail : informations clés – Tendance future

La taille croissante des exploitations laitières et les économies de coûts substantielles qui y sont associées sont les principaux moteurs qui contribuent à la croissance du marché de la surveillance du bétail, tandis que le manque de professionnels laitiers formés constitue un facteur de restriction pour ce marché. La demande croissante de produits laitiers de meilleure qualité offre des opportunités pour le marché de la surveillance du bétail.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la surveillance du bétail en fonction des composants, des espèces et des applications. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global de la surveillance du bétail en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).

Marché de la surveillance du bétail : aperçu segmentaire

Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 comtés dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

En outre, le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché dans ces régions.

En 2021, le segment du traitement numérique de la lumière était en tête du marché de la surveillance du bétail et représentait la plus grande part de marché. Sur la base des applications, le marché est segmenté en électronique grand public, automobile, médical, publicité, vente au détail, militaire et défense, etc. En 2021, le segment de l’électronique grand public était en tête du marché de la surveillance du bétail et représentait la plus grande part de marché.

