Marché de la surveillance du bétail 2022-2030 Aperçus approfondis par principales régions, tendances de croissance, demande et développements, et analyse de l’état du TCAC

Le rapport actuel de l’étude de marché Surveillance du bétail a évalué les perspectives de développement futur du marché mondial Surveillance du bétail. Il fournit des informations et des données précieuses sur les estimations du marché, les développements et les derniers changements technologiques. Le rapport offre des informations de pointe sur le marché et des informations stratégiques pour mieux aider les clients dans le scénario de marché et décider des investissements en conséquence. De même, le rapport analyse également les changements survenus sur le marché en raison des facteurs ayant une incidence sur les opportunités de croissance en fournissant une étude approfondie de l’analyse DROC et de la chaîne de valeur liée au marché Surveillance du bétail.

Les données divisent le marché en montant et en valeur, principalement en fonction du type, de l’application et de la géographie. Le développement futuriste du marché est basé sur l’évaluation quantitative et qualitative des informations recueillies auprès de sources individuelles.

Les principaux acteurs clés sont :Boumatic,Allflex Livestock Intelligence (Subsidiary of MSD Animal Health),Nedap N.V.,Delaval,Cowmanager B.V.,Afimilk Ltd.,Herdinsights (Subsidiary of Datamars),Engs Systems,Smaxtec Animal Care GmbH,Zoetis,Sum-It Computer Systems,Dairymaster,Cainthus,Serket,Vas,Fullwood Packo,Gallagher Group Limited,Moocall,Stellapps Technologies,Connecterra B.V.,Hokofarm Group,Icerobotics,Faromatics,Cowlar,Sensaphone

Extrait du processus d’analyse de la chaîne de valeur

Le processus d’analyse de la chaîne de valeur comprend une compréhension approfondie des domaines d’amélioration des entreprises pour les services et produits absolus exécutant le processus de la chaîne de valeur. Les principaux facteurs ayant un impact sur le processus de la chaîne d’approvisionnement incluent :

Accès aux matières premières

Environnements physiques

Règlements gouvernementaux

Risques liés aux marchés émergents

Sur la base du Type, le marché a été segmenté en :

par Type de bétail :

Volaille

Bovin

Équin

Porc

Autres

Sur la base de l’application, le marché a été segmenté en :

par Application :

Surveillance de détection de chaleur

Gestion de la surveillance de la santé

Gestion de la récolte du lait

Gestion du stress thermique

Gestion du tri et de la pesée

Gestion de l’alimentation

L’analyse de segmentation comprend :

Présentation de la part de marché formée par chaque section.

Croissance des produits dans chaque segment.

Un examen illustratif des segments.

L’attractivité du segment en termes de revenus

L’analyse du marché dresse également le profil des principales entreprises du marché [Surveillance du bétail] et détaille leurs positions par rapport au paysage mondial.

Les objectifs importants du marché mondial Surveillance du bétail sont

Prédire et étudier la taille du marché (en termes de revenus/unités) dans les régions clés, principalement :

Région Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Autres, Région Amérique du Nord : États-Unis, Canada, Mexique, Amérique du Sud région– Brésil, Argentine, Colombie, Moyen-Orient et région Afrique– Émirats arabes unis, Égypte et amp ; Afrique du Sud, Région Asie-Pacifique-Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Inde

