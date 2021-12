Marché de la surveillance des vibrations segmenté par produit, principaux fabricants, tendances géographiques et prévisions jusqu’en 2028

Une nouvelle étude de marché est publiée sur le marché de la surveillance des vibrations 2021 avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées par des discussions et des graphiques avec une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport met également en lumière le scénario actuel et les tendances et développements à venir qui contribuent à la croissance du marché. En outre, les principaux boomers du marché et les opportunités qui stimulent la croissance du marché sont fournis sous forme d’estimations pour le marché mondial de la surveillance des vibrations jusqu’en 2027. Les auteurs du rapport sur le marché de la surveillance des vibrations ont accumulé une étude détaillée sur la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes et Opportunités.

Le rapport sur le marché de la surveillance des vibrations effectue des recherches et une analyse du marché pour un produit/service particulier, qui comprend une enquête sur les inclinations des clients. Il effectue l’étude des diverses capacités des clients telles que les attributs d’investissement et le potentiel d’achat. Ce rapport de marché implique les commentaires du public cible pour comprendre ses caractéristiques, ses attentes et ses exigences. Le rapport propose des stratégies nouvelles et passionnantes pour les produits à venir en déterminant la catégorie et les caractéristiques des produits que les publics cibles accepteront facilement. Le rapport d’étude de marché mondial sur la surveillance des vibrations collecte des données sur le marché cible, telles que les tendances des prix, les exigences des clients, l’analyse des concurrents et d’autres détails.

Le marché de la surveillance des vibrations devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la surveillance des vibrations fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché.

La surveillance vibratoire est une technique d’examen des machines pour détecter les dommages et assurer l’efficacité de la production industrielle sur le long terme. Ces systèmes surveillent, analysent et identifient les vibrations, qui peuvent indiquer un dysfonctionnement, une défaillance imminente ou une restriction de processus.

La surveillance des vibrations est l’un des composants majeurs de la maintenance prédictive qui stimule la croissance du marché de la surveillance des vibrations. Il est principalement utilisé sur les équipements rotatifs tels que les turbines à vapeur et à gaz, les pompes, les moteurs, les compresseurs, les machines à papier, les laminoirs, les machines-outils et les boîtes de vitesses. Il est utilisé pour déterminer l’état de fonctionnement et mécanique de cet équipement. Un avantage majeur est que l’analyse des vibrations peut identifier les problèmes en développement avant qu’ils ne deviennent trop sérieux et provoquent des temps d’arrêt imprévus. Ceci peut être réalisé en effectuant une surveillance régulière des vibrations de la machine, soit en continu, soit à intervalles réguliers.

Des facteurs tels que l’acceptation croissante des systèmes sans fil dans la surveillance de l’état des machines, la nature croissante des soins analytiques, le besoin élevé des implémentations avancées, l’acceptation croissante des technologies de surveillance de l’état automatisées et la pénétration de l’usine intelligente, l’arrivée du cloud sécurisé Les plates-formes informatiques utilisées dans la surveillance des conditions devraient propulser la croissance du marché de la surveillance des vibrations au cours de la période de prévision. Cependant, les dépenses supplémentaires de mise à niveau des solutions de surveillance des vibrations sur les machines actuelles, l’influence de l’éthique en vigueur et l’absence de ressources techniques qualifiées pour l’analyse des données sont les principaux facteurs qui devraient entraver davantage la croissance du marché de la surveillance des vibrations dans les années à venir. . En outre, la croissance de l’apprentissage automatique et de l’analyse des mégadonnées, la numérisation et l’Internet des objets industriel (IIoT) pour clarifier les nouvelles voies de croissance sont d’étendre les opportunités rentables pour la croissance du marché de la surveillance des vibrations. Malgré cela, la disponibilité de la compétence sur des sites distants et la tendance à l’incorporation des systèmes de surveillance des vibrations avec d’autres maintenances doivent encore défier la croissance du marché de la surveillance des vibrations dans un avenir proche.

Portée et segmentation du marché de la surveillance des vibrations :

Le marché de la surveillance des vibrations est segmenté en fonction du composant, du type de système, du processus de surveillance et de l’industrie finale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du composant, le marché de la surveillance des vibrations est segmenté en matériel et logiciel. Le matériel est en outre sous-segmenté en accéléromètres, sondes de proximité, capteurs de vitesse, émetteurs et autres.

En fonction du type de système, le marché de la surveillance des vibrations est segmenté en systèmes embarqués, analyseurs de vibrations et compteurs de vibrations.

Sur la base du processus de surveillance, le marché de la surveillance des vibrations est segmenté en ligne et portable.

Sur la base de l’industrie, le marché de la surveillance des vibrations est segmenté en pétrole et gaz, énergie et électricité, métaux et mines, produits chimiques, automobile, aérospatiale et défense, aliments et boissons, marine, pâtes et papiers, autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la surveillance des vibrations

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la surveillance des vibrations comprennent :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la surveillance des vibrations sont AZIMA DLI CORPORATION, Analog Devices, Inc., Emerson Electric Co., Brüel & Kjær, Honeywell International Inc., National Instruments, PCB Piezotronics, Inc., Rockwell Automation, Inc., ggitt PLC., Data Physics Corporation, SPM Instrument AB, General Electric, PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG, Bachmann electronic GmbH, PARKER HANNIFIN CORP, ifm electronic gmbh, Fluke Corporation, MACHINE SAVER, National Instruments, PARKER HANNIFIN CORP., Petasense Inc., SCHAEFFLER AG, Wilcoxon Sensing Technologies, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Revenus historiques et de l’année en cours des acteurs du marché Surveillance des vibrations connexes analysés au niveau régional.

Un par un profil d’entreprise des principaux intervenants.

Analyse de la taille du marché sur la base du type de produit et du type d’utilisation finale.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le pouvoir des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché aide à déterminer les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale des Marché de la surveillance des vibrations.

Le positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché.

Questions répondues dans le rapport d’étude de marché sur la surveillance des vibrations :

Quels sont les principaux acteurs du marché actifs sur le marché ?

Quel serait l’impact détaillé de COVID-19 sur la taille du marché?

Quelles tendances actuelles influenceraient le marché dans les prochaines années ?

Quels sont les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités dans l’industrie du marché Surveillance des vibrations?

Quelles sont les projections pour l’avenir qui pourraient aider à prendre de nouvelles mesures stratégiques ?

Table des matières:

– Aperçu du marché: il comprend la portée de l’étude de marché Surveillance des vibrations, les acteurs couverts, les segments de marché clés, l’analyse de marché par application, l’analyse de marché par type et d’autres chapitres qui donnent un aperçu de l’étude de recherche.

– Méthodologie de recherche: les principaux acteurs du marché sont étudiés sur la base de la marge brute, du prix, du chiffre d’affaires, des ventes de l’entreprise et de la production.

– Résumé exécutif: cette section du rapport fournit des informations sur les tendances du marché de la surveillance des vibrations et partage une analyse du marché par région et une analyse du marché mondial, une analyse par région, par part de marché et par taux de croissance est fournie.

– Étude de la région géographique : toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sur le marché de la surveillance des vibrations sont étudiés sur la base de la taille du marché par canal de distribution, de la taille du marché par produit, des principaux acteurs et des prévisions de marché.

– Principaux fournisseurs : cette partie du rapport sur le marché de la surveillance des vibrations traite des plans d’expansion des entreprises, des fusions et acquisitions clés, de l’analyse du financement et des investissements, des dates de création de l’entreprise, des revenus des principaux acteurs, et de leurs zones desservies et bases de fabrication.

– Répartition par analyse d’impact de Covid-19 : la période d’examen du rapport de marché considérée ici est 2021-2027.

