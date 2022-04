Marché de la surveillance des performances des applications (APM) Tendances récentes, croissance future, analyse du secteur, perspectives, perspectives, partage et prévisions 2028

La du marché mondial de la surveillance des performances des applications devrait atteindre 15,40 milliards USD en 2028 à un TCAC stable, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation rapide de l’application des appareils basés sur l’Internet des objets, l’adoption croissante de la solution APM par les PME et les grandes entreprises, l’application croissante de l’analyse de données volumineuses et la demande croissante de solutions de gestion des journaux font partie des principaux facteurs qui stimulent actuellement la croissance des revenus du marché. La surveillance des performances des applications est un ensemble d’outils et de techniques qui permettent aux professionnels des technologies de l’information (TI) d’analyser et de surveiller les performances des applications. Il se concentre sur l’infrastructure, l’expérience utilisateur et les dépendances des applications, etc.

Certains composants majeurs des solutions de surveillance des performances des applications sont l’architecture des applications d’exécution, les transactions commerciales, la surveillance des utilisateurs réels, la surveillance des composants, l’analyse et la création de rapports. La surveillance de l’utilisateur réel ou la surveillance de l’expérience de l’utilisateur final est un processus qui permet à l’organisation de répondre aux défaillances des applications et de corriger le problème efficacement. L’Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020. L’augmentation des investissements dans les avancées technologiques et la présence solide d’entreprises clés sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance des revenus du marché dans cette région.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Hewlett Packard Enterprise Development LP., Dynatrace LLC., Broadcom, IBM Corporation, AppDynamics, Microsoft, Dell, Riverbed Technology, Splunk Inc. et New Relic, Inc. et autresainsi que les nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Des informations précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial de la surveillance des performances des applications.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la surveillance des performances des applications (APM) en fonction du composant, du mode de déploiement, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Component Outlook (Revenu, USD milliards ; 2018-2028)

logiciels

des services

Perspectives du mode de déploiement

sur site

cloud

hybrides

(chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

Surveillance synthétique Surveillance

de l’utilisateur final Surveillance

mobile

Autres

utilisations finales Perspectives (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

BFSI

Fabrication

E-commerce

Santé

Informatique et télécommunications

détail

Médias et divertissement

Gouvernement

Autres

Principales conclusions du rapport :

En juin 2021, Scout APM a lancé sa solution de surveillance des erreurs. Il fournit des informations sur les performances et les erreurs des applications et des alertes via un tableau de bord unique et intégré.

Le segment des logiciels représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020 et devrait enregistrer un TCAC rapide tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’adoption croissante des logiciels de surveillance des performances des applications et à la demande croissante d’analyses APM.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide par rapport aux autres marchés régionaux tout au long de la période de prévision. Les développements dans les industries informatiques et l’adoption croissante des solutions APM par les PME et les grandes entreprises sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Bifurcation régionale du marché Surveillance des performances des applications comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine Amérique (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2021 à 2028

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché de la surveillance des performances des applications (APM)

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du

marché cartographie du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Reven prévision de l’ue, portée du pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

