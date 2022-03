Marché de la surveillance des infrastructures explorant la croissance future 2022-2029 et acteurs clés comme Nova Metrix (États-Unis), Geokon (États-Unis), Campbell Scientific (États-Unis)

Les informations sur le marché obtenues grâce à ce rapport d’analyse d’étude de marché facilitent une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient interrompre à l’avenir et des moyens de positionner parfaitement une marque définie. Grâce à l’analyse méticuleuse des concurrents couverte par ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Pour une compréhension approfondie du marché et du paysage concurrentiel, ce rapport d’étude de marché fournit de nombreux paramètres et des données détaillées sur l’industrie.

Le marché de la surveillance des infrastructures devrait atteindre 4,49 milliards USD d’ici 2025, contre 1,21 milliard USD en 2017, avec une croissance à un TCAC de 17,80 % au cours de la période de prévision. La surveillance de l’infrastructure aide à gérer les données, ce qui aide le gestionnaire de l’infrastructure à gérer des processus tels que la disponibilité, la sécurité, la gestion de la capacité, la gestion du niveau de service, etc. Dans un système unique, la surveillance de l’infrastructure gère à la fois l’infrastructure sur site et l’infrastructure basée sur le cloud

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont:

Nova Metrix (États-Unis),

Géokon (États-Unis),

Campbell Scientific (États-Unis),

RST Instruments (Canada) et Sisgeo (Italie).

Structure unique du rapport : marché mondial de la surveillance des infrastructures

Marché mondial de la surveillance des infrastructures, par technologie (filaire, sans fil), par offre (matériel : capteurs, systèmes d’acquisition de données, logiciels et services), vertical (infrastructure civile, énergie), par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie- Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2025

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de la surveillance des infrastructures dans le monde, le marché mondial de la surveillance des infrastructures est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Principaux moteurs et contraintes du marché :

La diminution du coût des capteurs entraîne une réduction du coût du système de surveillance de l’infrastructure

Investissements en capital élevés pour la surveillance de la santé structurelle dans divers pays du monde

Une défaillance catastrophique de l’infrastructure entraîne des pertes de vies et entraîne des coûts plus élevés

Coûts d’installation et de surveillance élevés

Croissance lente dans les pays en développement

Analyse concurrentielle : marché mondial de la surveillance des infrastructures

Le marché mondial de la surveillance des infrastructures est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la surveillance des infrastructures pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Cependant, le coût élevé des produits de surveillance des infrastructures est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial de la surveillance des infrastructures au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché de la surveillance des infrastructures

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial de la surveillance des infrastructures couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

