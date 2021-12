Marché de la surveillance de l’anesthésie 2022-2029 | Dernière analyse d’impact COVID19 | Connaître les acteurs de la marque : BD, GE, Medtronic, IRadimed

Résumé du marché mondial de la surveillance de l’anesthésie :

Le marché mondial de la surveillance de l’anesthésie affichera un TCAC d’environ 11,21% pour la période de prévision 2022-2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la surveillance de l’anesthésie est un dispositif médical utilisé pour fournir des gaz anesthésiques, des liquides et d’autres substances au patient. Les dispositifs de surveillance d’anesthésie aident à surveiller l’état physiologique du patient. Les appareils de surveillance de l’anesthésie sont principalement utilisés en cas d’interventions chirurgicales. Au cours d’un processus chirurgical, les dispositifs de surveillance de l’anesthésie aident à garder une trace de la réponse du patient à l’anesthésie. Quelques exemples courants de dispositifs de surveillance de l’anesthésie sont la station de travail d’anesthésie intégrée, les moniteurs d’anesthésie avancés et les moniteurs d’anesthésie de base.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la surveillance de l’anesthésie sont la population gériatrique en constante augmentation dans le monde, l’accent accru des fabricants sur les progrès technologiques et l’augmentation des dépenses consacrées à l’amélioration des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.

Segmentation globale du marché Surveillance de l’anesthésie :

Sur la base du produit, le marché de la surveillance de l’anesthésie est segmenté en moniteurs d’anesthésie avancés, moniteurs d’anesthésie de base et station de travail d’anesthésie intégrée.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la surveillance de l’anesthésie est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de la surveillance de l’anesthésie en raison de la prévalence de politiques de remboursement favorables couplée à un nombre croissant de chirurgies. La prévalence d’établissements de santé technologiques sophistiqués stimulera également la croissance du marché dans cette région. L’APAC, d’autre part, enregistrera le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante des troubles chroniques et des maladies infectieuses, du développement du réseau de soins de santé et de l’augmentation des activités de recherche et développement.

Acteurs clés mondiaux :

Medtronic Drägerwerk AG & Co. KGaA ENTREPRISE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE ACOMA Medical Industry Co. Ltd BPL Technologies Médicales Danmeter ApS Dixion distribution de dispositifs médicaux GmbH HEYER Médical SA Infinium Médical IDimed Corporation. Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG. Medasense Biometrics Ltd. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Systèmes NeuroWave Inc. CORPORATION DE COUVERTURE DE LA PEAU. Royal Philips SA BD Services Médicaux Absolus Inc Nonin Systèmes d’anesthésie vétérinaire

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de la surveillance de l’anesthésie, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur la surveillance de l’anesthésie, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Surveillance de l’anesthésie Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial de la surveillance de l’anesthésie: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché de la surveillance de l’anesthésie par régions

5 Analyse globale du marché de la surveillance de l’anesthésie par type

6 Analyse globale du marché de la surveillance de l’anesthésie par applications

7 Analyse globale du marché de la surveillance de l’anesthésie par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la surveillance de l’anesthésie

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions du marché mondial de la surveillance de l’anesthésie 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

