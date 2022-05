Marché de la surveillance de la température des patients avec attractivité, paysage concurrentiel et principaux acteurs clés (BD, P&G, Cardinal Health, Terumo) | Prévisions jusqu’en 2029

Présentation du marché mondial de la surveillance de la température des patients :

Un rapport d’étude de marché supérieur et complet offre aux professionnels de nombreux aspects du marché et de l’industrie. Le document sur le marché de la surveillance de la température des patients présente le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour un produit particulier et des scénarios de demande et d’offre du marché. La segmentation du marché analyse l’utilisation du produit par rapport à ses applications, son utilisateur final ou par rapport à la géographie. Les entreprises peuvent obtenir des informations inégalées et complètes ainsi que la meilleure connaissance des opportunités des marchés émergents grâce au rapport d’étude de marché sur la surveillance de la température des patients.

Le marché mondial de la surveillance de la température des patients devrait croître à un TCAC de 4,85 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le dispositif de surveillance de la température du patient est un type d’équipement de mesure portable qui enregistre de manière autonome la température pendant une période donnée. Ces moniteurs aident à mesurer la température d’un patient pendant les soins postopératoires, la chirurgie, les soins intensifs, le choc, la septicémie et les infections, le traitement de l’hypothermie et de l’hyperthermie, l’évaluation de la fertilité et de l’ovulation, ou dans d’autres cas où il est nécessaire de surveiller en permanence la température corporelle. Ceci est généralement utilisé pour collecter des données de température à partir de diverses conditions sur le terrain et surveiller les expéditions dans une chaîne du froid.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la surveillance de la température des patients sont la prévalence croissante des maladies infectieuses, l’augmentation de la population gériatrique et pédiatrique, l’augmentation du nombre de procédures de transfusion sanguine, la sensibilisation accrue à la surveillance continue de la température, la demande croissante d’appareils avancés de surveillance de la température, nombre croissant de diverses procédures chirurgicales et augmentation constante des innovations et des développements technologiques dans l’industrie.

Segmentation globale du marché Surveillance de la température des patients :

Sur la base du produit, le marché mondial de la surveillance de la température des patients est segmenté en capteurs de surveillance continue portables , patchs intelligents de surveillance de la température, appareils de surveillance de la température de table, appareils de surveillance de la température portables et appareils de surveillance de la température invasifs.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la surveillance de la température des patients est segmenté en centres hospitaliers et chirurgicaux, établissements de soins infirmiers, soins à domicile, centres de soins ambulatoires et autres utilisateurs finaux.

Sur la base de Site, le marché de la surveillance de la température des patients est segmenté en surveillance de la température non invasive et surveillance de la température invasive.

Sur la base de l’application, le marché de la surveillance de la température des patients est segmenté en pyrexie/fièvre, hypothermie, transfusion sanguine, anesthésie et autres applications.

Analyse régionale, APAC domine le marché de la surveillance de la température des patients en raison de la demande croissante de chirurgies esthétiques, de l’augmentation de la population pédiatrique, de l’incidence croissante des maladies infectieuses, des efforts du gouvernement pour accroître l’accès aux chirurgies électives, de la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, de l’augmentation des dons de sang et des cas de transfusion , et l’amélioration des infrastructures de soins de santé dans cette région.

Principaux acteurs clés :

Cardinal Santé

Royal Philips SA

Hill-Rom Services Inc

Dragon Works SA & Co. KGaA

Société médicale Terumo

Des champs

Microlife Corporation

Procter & Gamble

Actherm inc.

Société américaine de diagnostic

Briggs Santé

HICKS

Medtronic

Sanomedics International Holdings Inc

BD

Soins de santé moyens et plus…………..

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la surveillance de la température des patients

1 Aperçu du marché mondial de la surveillance de la température des patients

2 Global Competition Surveillance de la température des patients marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de surveillance de la température des patients, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Surveillance de la température des patients (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Surveillance de la température des patients, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la surveillance de la température des patients par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de surveillance de la température des patients

8 Surveillance de la température du patient Analyse des coûts de fabrication

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de la surveillance de la température des patients (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

